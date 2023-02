[株式会社KADOKAWA]

株式会社KADOKAWA Game Linkage(本社:東京都文京区、代表取締役社長:豊島 秀介)は、Nintendo Switchゲーム情報誌『電撃Nintendo 2023年4月号』を、2023年2月21日(火)に刊行いたしました。









本号の注目ポイントは、特別付録”ルーンファクトリー3スペシャル どデカポスター”。本作の魅力的なヒロイン候補が、ズラリ勢ぞろい! さらに彼女たちの誕生日と、初期から開放されている"お祭りの日"が入ったゲーム内カレンダーつき! 眺めるだけでなく、ゲームプレイのお供にもなるB2判スペシャルポスターです!







また『ファイアーエムブレム エンゲージ』特集もSwitchユーザーなら見逃せません。今回の特集では、"Game Flow"(ゲームの流れ)、"Aerial Base"(戦闘の準備)、"Map Guide"(地形の解説)、"Battle Strategy"(戦闘ガイド)の4章に分け、シリーズ初心者向けに20ページで徹底攻略しています。



なかでも"Battle Strategy"(戦闘ガイド)に特に力を入れており、戦闘の基本をはじめ、”紋章士の指輪”、”戦闘スタイル”、”特効”、”スマッシュ”、”スキル”、”状態異常”、”支援効果”と重要な要素を項目分けして詳しく解説。



なお記事中には、初心者向けに頭に入れておいてほしい情報やテクニックをまとめたミニコラム"ルーキーPOINT”を多数掲載。攻略のお役に立つこと間違いなしの特集です!









そのほか『ルーンファクトリー3スペシャル』、『星のカービィ Wii デラックス』など発売間近の注目タイトルの特集、さらに「Nintendo Direct 2023.2.9」で発表された『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』、『ピクミン4』、『ファイアーエムブレム エンゲージ エクスパンション・パス』といった任天堂タイトルの最新情報など、Nintendo Switchユーザーなら、ぜひとも押さえておきたい情報が満載の 『電撃Nintendo 2023年4月号』にぜひご注目ください。















概要



【誌 名】電撃Nintendo 2023年4月号

【発 売 日 】2023年2月21日(火)

【仕 様】オールカラー・AB判・68ページ+B2判ポスター

【特別定価】860円(本体782円+税)

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA



・詳細・購入はこちら

https://www.kadokawa.co.jp/product/322202001649/



主な掲載タイトル

ルーンファクトリー3スペシャル(マーベラス)

ファイアーエムブレム エンゲージ(任天堂)

星のカービィ Wii デラックス(任天堂)

ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム(任天堂)

ピクミン4(任天堂)

ファイアーエムブレム エンゲージ エキスパンション・パス(任天堂)

スプラトゥーン3 エキスパンション・パス ハイカラシティ/サイド・オーダー(任天堂)

ゼノブレイド3 エキスパンション・パス(任天堂)

ベヨネッタ オリジンズ:セレッサと迷子の悪魔(任天堂)

メトロイドプライム リマスタード(任天堂)

ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~(コーエーテクモゲームス)

オクトパストラベラーII(スクウェア・エニックス)



『電撃Nintendo』について







『電撃Nintendo」は、KADOKAWA Game Linkageの「ゲームの電撃」ブランドにおける専門誌です。ゲーム好きの10代後半~20代の男性向けに、Nintendo Switchのゲーム情報を発信しています。「特集主義」が特徴で、人気作・注目作の情報を徹底的に掘り下げた特集企画に高い評価をいただいています。



[公式サイト]: https://dengekionline.com/nintendo/

[公式Twitter]: https://twitter.com/dengekinintendo





株式会社KADOKAWA Game Linkageについて







株式会社KADOKAWA Game Linkage(代表取締役社長:豊島 秀介)は、株式会社KADOKAWAの100%子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。



[公式サイト]: https://kadokawagamelinkage.jp



