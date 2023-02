[株式会社KADOKAWA]

日本発のダンスリーグ・D.LEAGUE参戦中のKADOKAWA DREAMSによるワンマンダンスイベント「THE SHOW」。

2023年は"超"パワーアップし、Spotify O-EASTにて開催が決定致しました。

D.LEAGUEとはまた違ったKADOKAWA DREAMSの魅力が詰まったイベントになること間違い無しです!

そしてD.LEAGUEからも数多くのD.LEAGUER達の出演も決定しております。







昨年から"超"パワーアップした内容で「THE SHOW」が帰ってきます!

この日だけしか見られないKADOKAWA DREAMSによるSPECIAL SHOW。

これまでROUNDで披露した楽曲提供アーティストによるSPECIAL LIVEなど、ここでしか見られないKADOKAWA DREAMSメンバーと豪華ダンサー達によるSPECIAL COLLABO SHOW。

ダンサー達の本気のぶつかり合いが繰り広げられるSPECIAL BATTLE。

KADOKAWA DREAMSメンバーによるNumber SHOW。

今のダンスシーンを牽引するダンサーによるRespect Dancer Numberなど、盛り沢山なコンテンツでお届けします!





公演概要



◎公演名

THE SHOW



◎日時

2023年7月25日(火)

OPEN 16:00 / START 17:00



◎会場

Spotify O-EAST

東京都渋谷区道玄坂2-14-8 2F

https://shibuya-o.com/east/access/



◎チケット

特典付き"超"先行チケット ¥6,500(税込)

※ご入場の際に別途ドリンク代(¥600)がかかります。

※整理番号順でのご入場になります。



◎出演者

MC,DJ,All performance by KADOKAWA DREAMS

他出演者 coming soon





チケット発売



発売日■2023年2月17日(金)18:00より、特典付"超"先行先着の受付開始!

URL■https://eplus.jp/sf/sys/comingsoon.html

受付期間■2023年2月17日(金)18:00 ~ 3月31日(金)23:59まで

※予定枚数終了次第、販売終了





注意事項



【注意事項】

ご来場いただくお客様におかれましては、以下の事項をご一読の上、ご理解いただいた上でご来場いただけますようお願い申し上げます。

・運営の状況により試合中止、または内容や出演者が変更される場合がございます。

・お客様都合によるキャンセル、返金はできません。

・半券裏面の必要事項を必ずご記載の上、ご来場下さい。

(入場時に記載がない場合は、記入後に入場のご案内をさせて頂きます)

・本チケットは1枚に付き、1名様1回限り有効です。

・会場から出られた場合、再入場は基本不可となります。

・会場内への飲食物の持ち込みは禁止とさせていただきます。

・会場は禁煙です。会場外の歩道等での喫煙も、ご通行者や近隣の方々のご迷惑となりますのでおやめください。

・当日はムービーカメラ、スチールカメラでの撮影が入ります。撮影された素材はSNS等に投稿、またはパブリシティとして使用しますので予めご了承下さい。

・数量に限りがございますが未就学児同伴のお客様用観覧スペースをご用意致します。 スペース確保のため、お手数ですがチケットを購入後、イベント3日前までに必ずお問い合わせ先info@k-dreams.jpまでメールにてご連絡ください。

【チケットのお申し込み・ご購入にあたって】

・感染症防止対策のガイドラインを遵守した上で、自治体からの規制緩和に伴い100%の配券にて実施させていただきます。会場内でお客様同士が隣接する形となりますが、ご了承の上感染防止対策にご協力いただき、ご鑑賞をお願いいたします。

・万が一、会場内で新型コロナウイルスの陽性者が確認された場合など、保健所等の公的機関から開示要請があった際には、お断りなくお客様情報を提供させていただく場合があります。

・本公演は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、公演内容、開場、開演時間等を変更させていただく場合があります。その場合のチケット代の払い戻しには対応いたしかねますので、予めご了承ください。

【ご来場にあたって】

・発熱・咳・息切れ・全身痛、倦怠感、咽頭痛、味覚・嗅覚障害、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔吐などの症状がある場合は、ご来場される前に必ず相談窓口にご連絡の上、指示に従って指定された医療機関で受診をお願いいたします。

各都道府県の帰国者・接触者相談センター(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

厚生労働省の電話相談窓口■0120-565653(フリーダイヤル)

受付時間■9時~21時

・上記症状があり医療機関を受診していない方、過去14日以内に入管法に基づく『入国拒否対象地域』に滞在歴のある方、新型コロナウイルス陽性判定で自宅待機指示をされている方、陽性者並びに感染疑いがある方と濃厚接触されている方のご入場はお断りさせていただきます。

・入場時はソーシャルディスタンス12mを確保し、お並びいただきますようお願いいたします。

・会場内外におきましては、いかなる場合でも密集やトレーディング行為等は禁止とさせていただきます。

【ご入場にあたって】

・チケット券面に記載されているご本人、ご登録いただいた同伴者様以外はご入場いただけません。

・必ずマスクをご着用の上、ご入場をお願いいたします。マスクを着用でないお客様のご入場はお断りさせていただきます。入場後も会場内では常にマスクのご着用をお願いいたします。

・入場口の係員は、マスクもしくはフェイスシールド、手袋を着用で対応をさせていただきます。

・ご入場時に消毒液での手指の消毒、また消毒マットによる靴裏の消毒にご協力をお願いいたします。

・ご入場時に検温器による検温にご協力をお願いいたします。37.5°以上の発熱がある方、また下記の症状が見られる方のご入場はお断りさせていただきます。

・発熱

・咳

・息切れ

・全身痛、倦怠感、咽頭痛、味覚

・嗅覚障害、頭痛、関節

・筋肉痛、下痢、嘔吐

その場合はチケット代の払い戻しには対応いたしかねますので、予めご了承ください。

【会場内でのご鑑賞にあたって】

・入場後、公演中もマスクのご着用をお願いいたします。

・本公演はソーシャルディスタンス確保のため、指定席とさせていただきます。

またチケットに記載の席以外へ移動するなどの行為は固くお断りさせていただきます。

・飛沫による感染予防の為、公演中の声援はお控えくださいますようお願いいたします。

・お客様同士の会話も極力お控えいただきますようお願いいたします。

・お客様同士のソーシャルディスタンスの確保や咳エチケットにご留意いただき、お席からの不要なご移動や通路、会場ロビー等での滞留はお控えくださいますようお願いいたします。

ルール・マナー・感染防止対策を守ってご鑑賞いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

【ご退場、お帰りにあたって】

・ご退場時は、3密回避のため規制退場とさせていただきます。

・ご退場後は、会場周辺に滞留することなく速やかにご移動をお願いいたします。

上記のお願い・ガイドラインをお守りいただけない方、当日係員の指示に従っていただけない方、並びに主催者がそれに準じる行為であると判断した場合は、やむを得ず入場のお断り、退場をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。またその場合はチケット代の払い戻しには対応いたしかねますので、予めご了承ください。公演開催に向けては、今後も新型コロナウイルス関連の正しい情報収集に努め、ご来場いただくお客様の安全を最優先に考え、実施の可否、また公演内容・公演時間に関しても慎重に協議を続けてまいります。

新型コロナウイルス対応策、及び本ガイドラインは必要に応じて更新・変更させていただきます。ご不便をおかけ致しますが、安全に公演を実施するため、何卒ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。





問い合わせ



info@k-dreams.jp

※本イベントに関するお問い合わせはこちらまでお願い致します。会場へのお問い合わせはお控えください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/17-22:15)