[株式会社KADOKAWA]



このたび、株式会社KADOKAWAのグループ会社である株式会社Gotcha Gotcha Games(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:成田聖)より、2023年2月2日(木)に、Nintendo Switch™用ソフト『ツクールシリーズ CAT AND TOWER』をニンテンドーeショップにて発売させていただきましたこと及び発売記念セールを開催することをお知らせいたします。



本タイトルは、株式会社Gotcha Gotcha Gamesで販売している『アクションゲームツクールMV』を使用して制作されました。





モイちゃんを操作し、ゴールへ飛び込もう!









タイトル名 『ツクールシリーズ CAT AND TOWER』

ジャンル タイムアタック型アクションゲーム

プラットフォーム Nintendo Switch™

発売時期 2023年2月2日(木)

販売ストア Nintendo e-shop: https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000061838.html

希望小売価格 550円(税込)

開発 AM0500

権利表記 (C)2023 AM0500 Published by 2023 Gotcha Gotcha Games



■2/2日はニャンニャンの日!ネコチャンゲームでほっこり過ごしましょう!

「CAT AND TOWER」は猫のモイを操作して、塔の上にあるゴールを目指すアクションタイムアタックゲームです。

本作品は移動とジャンプとダッシュだけのシンプル操作です。



■ゲームの特徴

- 自分なりのベストなコース取りを見つけ出してベストタイムを目指しましょう。

- おやつの数だけダッシュができます。

- Extra Missionを達成しよう。

- 隠された難易度を見つけよう!

- スキマ時間でのプレイに最適です、お気軽にお楽しみいただけます。



『ツクールシリーズ』はアクションゲーム制作ソフト「アクションゲームツクールMV」を使って作成されたゲームをNintendo Switch™でお楽しみいただけるシリーズです。



















■『発売記念セール』も実施中!

「ツクールシリーズ CAT AND TOWER」の発売を記念して今なら10%オフの「495円(税込)」でお求めいただけます。この機会にぜひともお買い求めください。





『アクションゲームツクールMV』とは?



Steam、DL Siteで販売中のツクールシリーズタイトルの1本です。

「プログラムがわからなくてもゲームを作りたい」「手軽にゲームを作ることはできないか」というユーザーの想いを実現するために生まれた、簡単にオリジナルゲームが制作できるソフトです。

ゲームを作るために必要なグラフィックや音楽データはあらかじめ用意されておりますので、アイデアさえあれば、どなたでも気軽にサイドビューやトップビューのアクションゲームはもちろん、使い方次第でパズルゲームやシューティングゲームなど様々なジャンルのゲームを作成することが可能です。

最大4人までのマルチプレイ(ローカル)や物理演算を使ったゲームが作成できるなど多くの機能を搭載しています。今後は、アクションゲームツクールMVで作ったゲームがNintendo Switch™向けタイトルとして販売(※)できるようになるなどプレイ環境が広がっていきます。今までにないツクールでぜひあなたのアイデア溢れる作品を作成してください。

※Nintendo Switch™向けタイトルとして販売する場合は、弊社との契約が必要です。





関連サイトURL、公式ツイッターアカウント



●ツクール開発部公式Twitterアカウント: https://twitter.com/tkool_dev/

●アクションゲームツクールMV公式Twitterアカウント: https://twitter.com/PGMMV_jp

●RPG Maker Official: https://rpgmakerofficial.com/

●『ツクールシリーズ』公式サイト: https://rpgmakerofficial.com/act_game/



