株式会社KADOKAWA Game Linkage(本社:東京都文京区、代表取締役社長:豊島 秀介)は、『パズル&ドラゴンズ 10th Anniversary Art Works』を、2023年2月17日(金)に刊行いたしました。







ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社が運営する国民的アプリゲーム『パズル&ドラゴンズ』の10周年を記念した公式アートブックが、2023年2月17日に発売となりました。



全国のユーザーが参加した“パズドラモンスター総選挙”で上位に選ばれたモンスターを中心に、240ページのボリュームで収録。美麗な原画はもちろん、貴重なラフ画や表情差分なども掲載しています。また、本書の封入特典として、+2970ポイントと「イベントメダル【虹】×5」が獲得できるモンスターメモリーカードが1枚付いてきます(電子書籍版には付属しません)。





















概要



【書 名】パズル&ドラゴンズ 10th Anniversary Art Works

【発売日】2023年2月17日(金)

【仕 様】オールカラー/A4横上製本/240ページ

【定 価】4,950円(本体4,500円+税)

【特 典】モンスターメモリーカード(+2970ポイント、「イベントメダル【虹】」×5)

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

【備 考】電子書籍版も配信中



※特典のモンスターメモリーカードは電子書籍版には付属しません。



●詳細・販売はこちら



(KADOKAWA)https://www.kadokawa.co.jp/product/322211000703/



(Amazonページ)https://www.amazon.co.jp/dp/4047336564/



『パズル&ドラゴンズ』公式サイト:https://pad.gungho.jp/





(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.





KADOKAWA Game Linkageについて







株式会社KADOKAWA Game Linkage(代表取締役社長:豊島 秀介)は、株式会社KADOKAWAの100%子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。



公式サイト: https://kadokawagamelinkage.jp



