株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、代表取締役:夏野剛)は、2023年6月7日(水)に『GRAPHIC LYRICS with BTS』シリーズを発売、2月6日(月)より予約を開始します。







本作はBTS楽曲の歌詞をイラストで表現した、HYBE公認・全5巻の絵本作品。2020年に韓国で発売後、5巻すべてがベストセラーとなり、2021年には世界3大デザイン賞の一つと称される「iFデザインアワード」を受賞。世界的評価を獲得しました。

今回刊行するのは、長く待望されていた日本語版。今まで聴いていた楽曲に新たな気づきが得られるシリーズです。



『GRAPHIC LYRICS with BTS』特設サイト

https://kadobun.jp/special/GRAPHIC_LYRICS_with_BTS/

※受注予約期間:2023年2月6日(月)11時~2月18日(土)23時59分まで











オフィシャルの日本語版歌詞が初公開となる作品も!





『GRAPHIC LYRICS with BTS』は、2017年発売のアルバム『YOU NEVER WALK ALONE』の収録曲「A Supplementary Story : You Never Walk Alone」、2016年発売のスペシャルアルバム『花様年華 Young Forever』の収録曲「Save ME」と「House Of Cards」、2015年発売のミニアルバム『花様年華pt.2』の収録曲「RUN」と「Butterfly」の5曲をモチーフとして制作された絵本作品。

5曲のうち、Japanese.verが未発表だった「A Supplementary Story : You Never Walk Alone」と「House Of Cards」の2曲は、今作でオフィシャルの日本語版歌詞を初公開します。







完全予約受注生産のオリジナルBOX入り特装版も発売







日本語版『GRAPHIC LYRICS with BTS』全5巻と、特製アイテムをオリジナルBOXに収納した特装版『GRAPHIC LYRICS with BTS Special Package』を完全予約受注生産にて発売します。

5つの特製アイテムとオリジナルBOXは、HYBE監修・公認の日本語版だけのデザインです。

特装版でしか手に入らない限定アイテムをチェックしてみてください。



また、現在では入手困難の韓国語版原書と『GRAPHIC LYRICS with BTS Special Package』をセットにした、【数量限定】『GRAPHIC LYRICS with BTS』Complete Edition(オリジナルカレンダー特典付き)もカドカワストア限定で、完全予約受注生産にて発売します。







ご予約方法





購入方法などの詳細は『GRAPHIC LYRICS with BTS』特設サイトにて公開。

特設サイトURL:https://kadobun.jp/special/GRAPHIC_LYRICS_with_BTS/



■『GRAPHIC LYRICS with BTS Special Package』

→日本語版『GRAPHIC LYRICS with BTS』全5巻と、特製アイテムをオリジナルBOXに収納したセット

【受注予約・購入方法】

受注予約期間:2023年2月6日(月)午前11時~2月18日(土)23時59分まで

受注予約方法:●カドカワストア ●Amazonなどの各ECサイト ●全国の書店 にてご予約可能

※書店店頭での予約受付は各書店の閉店時間までとなります。

定価:19,800円(税込)

出版日:2023年6月7日

ISBN:9784041132036

Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4041132037/





■【数量限定】『GRAPHIC LYRICS with BTS』Complete Edition(オリジナルカレンダー特典付き)

→韓国語原書全5巻と日本語版『GRAPHIC LYRICS with BTS Special Package』のセット

【受注予約・購入方法】

受注予約期間:2023年2月6日(月)午前11時~2月18日(土)23時59分まで

※数量限定のため、予約受注期間内であっても予定数に達し次第、販売を終了いたします

受注予約方法:カドカワストア限定

定価:31,200円(税込)

出版日:2023年6月7日

カドカワストア

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302212001323/?pr







内容詳細





『GRAPHIC LYRICS with BTS』Vol.1~5(単巻)

出版日:2023年6月7日



◆Vol.1 「A Supplementary Story:You Never Walk Alone」

グラフィック: Koo Jaseon

リリックス: Pdogg, “hitman”bang, RM, SUGA, J-HOPE, Supreme Boi

定価: 2,860円(税込)

ISBN:9784041132043



◆Vol.2 「Save ME」

グラフィック: Lee Kanghun

リリックス: Pdogg, Ray Michael Djan Jr, Ashton Foster, Samantha Harper, RM, SUGA, J-HOPE

定価: 3,960円(税込)

ISBN:9784041132050



◆Vol.3 「House Of Cards」

グラフィック: Park Joseph

リリックス: Slow Rabbit, Brother Su, “hitman”bang

定価:2,860円(税込)

ISBN:9784041132067



◆Vol.4 「RUN」

グラフィック: Choi Jee-ook

リリックス: Pdogg, “hitman”bang, RM, SUGA, V, JUNG KOOK, J-HOPE

定価: 3,300円(税込)

ISBN:9784046818522



◆Vol.5 「Butterfly」

グラフィック: Lee Kyutae

リリックス: “hitman”bang, Slow Rabbit, Pdogg, Brother Su, RM, SUGA, J-HOPE

定価: 3,080円(税込)

ISBN:9784041132074





【書店さまへ】

ご予約がございましたら、書店専用発注・販売情報サイト「Web Hot Line」のMyページ にてお申込みください。

「Web Hot Line」のご登録は、下記ページよりお申込みいただけます。

https://www.kadokawa.org/login/



