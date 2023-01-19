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タイBLドラマで大人気のシントーによるイベント、Singto presents「HAPPY VALENTINE’S DAY」IN JAPAN、オフィシャルグッズ本日より予約受付開始！

［株式会社KADOKAWA］

Singtoによるバレンタインファンミーティングのオフィシャルグッズを、HMV限定で予約販売することが決定いたしました！本日1月19日(木)18時より予約受付を開始いたします。




今回のファンミーティングのために撮り下ろした、バレンタイングッズです！

商品を1点ずつお買い求めいただける【単品】での購入のほかに、「セットで欲しい」というお客さまからのリクエストにお応えし、商品をセットでお買い求めいただける【Special Limited Set】も登場。【Special Limited Set】には限定特典として、ご予約いただいた皆様に本人のValentineメッセージ・デジタルサイン入りポスター/ポストカードのプレゼントも！
また、公演当日グッズお買上げ金額6,000円(税込)毎に、終演後行われるSingtoとのハイタッチ会にご招待！

ファンミーティングの素敵な思い出となるアイテムを、この機会にぜひチェックしてみてください！



グッズ情報公開！

オフィシャルグッズは、【単品】と【Special Limited Set（数量限定）】での販売がございます。
※ファンミーティング公演当日に会場でのグッズ【単品】販売も予定しておりますが、【Special Limited Set】は予約限定商品につき、当日の販売予定はございませんのでご注意ください。


ACRYLIC STAND【RED/BROWN】
アクリルスタンド【赤/茶】



■サイズ
【RED/赤】120×43mm/台座…50×50mm
【BROWN/茶】120×47mm/台座…φ50mm
■価格
各1,500円（税込）


HEART SHAPED UCHIWA
ハート形うちわ



■サイズ
348×240mm
■価格
1,000円（税込）


RANDOM CAN BADGE(All 8 types / including 2 secret types)
ランダム缶バッチ(全8種/内2種シークレット)


■サイズ
φ57mm
■価格
1個500円（税込）


PHOTO CARD(5photos/Set) 【RED/BROWN】
フォトカード5枚セット【赤/茶】



■サイズ
127×178mm/枚
■価格
各1,000円（税込）


SCARF TOWEL
マフラータオル


■サイズ
約200×1,100mm
■価格
2,000円（税込）


＜予約限定＞【Special Limited Set】
【Special Limited Set】は、ご自宅へ商品をお届けする「HMV&BOOKS online」の予約販売と、ファンミーティング当日に会場にて商品をお受け取りいただく「公演当日会場引換」の予約販売がございます。
・Special Limited Set. ／12,000円(税込)
＜内容＞
アクリルスタンド【赤/茶】/ハート型うちわ/缶バッチ7個セット【6＋1種(シークレット)】/ブロマイドカード5枚セット【赤/茶】/マフラータオル
※缶バッチ7個セットのシークレットverは2種のうち1種ランダムとなります。他の缶バッチ6個はすべて別の絵柄となり、重複はございません。

【HMV&BOOKS online】
■ご予約期：2023年1月19日(木)18:00 ～ 2月6日(月)23:59
■予約販売サイト（日本国内発送／海外発送）：
日本国内発送：https://www.hmv.co.jp/news/article/230113133/
海外発送：https://www.hmv.co.jp/news/article/230113146/
※日本国内発送・海外発送はそれぞれご予約いただくカートが異なりますので、お間違いの無いようご希望のカートから予約ください。
■お届け日
・日本国内発送：2023年2月末予定
※公演終了後に、指定先にお届けを予定しております。
・海外発送： 2023年2月末 ～ 3月中予定
※海外発送用のカートからご予約いただいた商品は2月末より順次お届け予定となります。
※海外発送用のカートでは、日本国内への発送は受け付けておりません。お届け先が日本国内のご住所の場合は、ご注文をキャンセルさせていただきます。

【公演当日会場引換】
■ご予約期間：2023年1月19日(木)18:00～2月6日(月)23:59
■ご予約サイト
・公演当日会場引換：https://l-tike.com/event/mevent/?mid=674887
※英語の自動翻訳システムは2023年1月21日(土)10：00開始予定となります。
※公演当日会場引換はSpecial Limited Setのみの販売となります。
■お受け取り方法
商品のご予約後、ローソン店頭にて「グッズ会場引換券」を発券いただき、ファンミーティング公演当日に「グッズ会場引換券」をお持ちの上会場にて商品をお受け取りください。
・グッズ受け取り場所：
【大阪会場】大阪国際交流センター大ホール　会場受け取りブース
【東京会場】立川ステージガーデン　会場受け取りブース
・グッズ受け取り時間：各会場10:00～2公演目の開演までを予定
※グッズ受け取り時間は変更になる場合もありますので、Samoonjaopa JAPANサイト（https://singtoprachaya.jp/）を必ずご確認ください。


★【Special Limited Set】限定特典★
【HMV&BOOKS online】 Special Limited Setをご予約いただいた方の皆様に、本人のValentineメッセージ・デジタルサイン入りポストカードをプレゼント！
さらに、 HMV&BOOKS online限定で抽選30名様にはSingtoの直筆サイン入り！

【会場引換】 Special Limited Setをご予約いただいた方の皆様に、本人のValentineメッセージ・デジタルサイン入りポスター（B2サイズ）をプレゼントいたします！
また、【会場引換】 Special Limited Setをご予約頂いた方は、会場にて2回分のハイタッチ参加券もお渡しいたします。

■HMV&BOOKS online
※当選の発表は特典の発送を持って代えさせていただきます。
※特典は商品と同梱してお送りいたします。
※日本国内発送・海外発送どちらでご予約いただいても、抽選対象となります。

■公演当日会場引換
・公演会場にてグッズ引換時に特典をお渡しいたします。

＜ご予約に関する注意事項＞
※ご予約の際、各種注意事項を必ずお読みいただいてからご予約ください。
※商品には数に限りがございます。受注販売ではなく予約販売となりますので、上限に達し次第、受付終了となります。
※各商品、ご購入可能数に限りがございますので、ご購入前に必ずご確認ください。
※ご予約期間等は予告なく変更する場合がございます。
※受付期間中に販売終了になった場合も、途中受付再開をする場合があります。
※ご予約確定後の数量変更やキャンセルはできませんので、ご了承ください。

▶特設サイト：https://www.hmv.co.jp/news/article/230113133/



イベント情報

【イベント名】　Singto presents 「HAPPY VALENTINE’S DAY」 IN JAPAN
【出演】　Singto
【公式HP】　https://singtoprachaya.jp/


＜大阪会場情報＞
【公演日時】　2023年2月10日（金）
１.開場12:00／開演13:00
２.開場17:00／開演18:00
【会場】　大阪国際交流センター大ホール
〒543-0001
大阪府大阪市天王寺区上本町８丁目２−６
【主催】　株式会社KONNECT・株式会社スターピック
【招聘】　株式会社KONNECT
【協力】　Samoonjaopa JAPAN
【制作】　株式会社KONNECT・株式会社サイドエー
【運営】　株式会社サイドエー
【お問い合わせ】　株式会社サイドエー
staff@side-a.co.jp


＜東京会場情報＞
【公演日時】　2023年2月12日（日）
１.開場12:00／開演13:00
２.開場17:00／開演18:00
【会場】　立川ステージガーデン
〒190-0014
東京都立川市緑町３−３ Ｎ１
【主催】　株式会社KADOKAWA
【招聘・制作】　株式会社KONNECT
【協力】　Samoonjaopa JAPAN
【運営】　株式会社ハンズオン・エンタテインメント
【お問い合わせ】　KADOKAWAカスタマーサポート
https://wwws.kadokawa.co.jp/support/mf/



チケット情報（両会場共通）

【チケット料金】　全席指定：11,000円（税込／来場者特典有）
【枚数制限／入場制限】　4枚／3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。
【プレイガイド】　ローソンチケット
【一般先着先行】　2023年1月21日(土) 12:00～2023年1月25日(水)23:59
【一般発売】　1月28日(土) 10:00～
【チケット販売URL】　詳しくは公式HP(https://singtoprachaya.jp/)をご確認ください。
【チケットに関するお問い合わせ】　ローソンチケット
https://l-tike.com/contact/

企業プレスリリース詳細へ （2023/01/19-18:46）

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