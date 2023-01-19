［株式会社KADOKAWA］

Singtoによるバレンタインファンミーティングのオフィシャルグッズを、HMV限定で予約販売することが決定いたしました！本日1月19日(木)18時より予約受付を開始いたします。









今回のファンミーティングのために撮り下ろした、バレンタイングッズです！



商品を1点ずつお買い求めいただける【単品】での購入のほかに、「セットで欲しい」というお客さまからのリクエストにお応えし、商品をセットでお買い求めいただける【Special Limited Set】も登場。【Special Limited Set】には限定特典として、ご予約いただいた皆様に本人のValentineメッセージ・デジタルサイン入りポスター/ポストカードのプレゼントも！

また、公演当日グッズお買上げ金額6,000円(税込)毎に、終演後行われるSingtoとのハイタッチ会にご招待！



ファンミーティングの素敵な思い出となるアイテムを、この機会にぜひチェックしてみてください！







グッズ情報公開！



オフィシャルグッズは、【単品】と【Special Limited Set（数量限定）】での販売がございます。

※ファンミーティング公演当日に会場でのグッズ【単品】販売も予定しておりますが、【Special Limited Set】は予約限定商品につき、当日の販売予定はございませんのでご注意ください。





ACRYLIC STAND【RED/BROWN】

アクリルスタンド【赤/茶】







■サイズ

【RED/赤】120×43mm/台座…50×50mm

【BROWN/茶】120×47mm/台座…φ50mm

■価格

各1,500円（税込）





HEART SHAPED UCHIWA

ハート形うちわ







■サイズ

348×240mm

■価格

1,000円（税込）





RANDOM CAN BADGE(All 8 types / including 2 secret types)

ランダム缶バッチ(全8種/内2種シークレット)





■サイズ

φ57mm

■価格

1個500円（税込）





PHOTO CARD(5photos/Set) 【RED/BROWN】

フォトカード5枚セット【赤/茶】







■サイズ

127×178mm/枚

■価格

各1,000円（税込）





SCARF TOWEL

マフラータオル





■サイズ

約200×1,100mm

■価格

2,000円（税込）





＜予約限定＞【Special Limited Set】

【Special Limited Set】は、ご自宅へ商品をお届けする「HMV&BOOKS online」の予約販売と、ファンミーティング当日に会場にて商品をお受け取りいただく「公演当日会場引換」の予約販売がございます。

・Special Limited Set. ／12,000円(税込)

＜内容＞

アクリルスタンド【赤/茶】/ハート型うちわ/缶バッチ7個セット【6＋1種(シークレット)】/ブロマイドカード5枚セット【赤/茶】/マフラータオル

※缶バッチ7個セットのシークレットverは2種のうち1種ランダムとなります。他の缶バッチ6個はすべて別の絵柄となり、重複はございません。



【HMV&BOOKS online】

■ご予約期：2023年1月19日(木)18:00 ～ 2月6日(月)23:59

■予約販売サイト（日本国内発送／海外発送）：

日本国内発送：https://www.hmv.co.jp/news/article/230113133/

海外発送：https://www.hmv.co.jp/news/article/230113146/

※日本国内発送・海外発送はそれぞれご予約いただくカートが異なりますので、お間違いの無いようご希望のカートから予約ください。

■お届け日

・日本国内発送：2023年2月末予定

※公演終了後に、指定先にお届けを予定しております。

・海外発送： 2023年2月末 ～ 3月中予定

※海外発送用のカートからご予約いただいた商品は2月末より順次お届け予定となります。

※海外発送用のカートでは、日本国内への発送は受け付けておりません。お届け先が日本国内のご住所の場合は、ご注文をキャンセルさせていただきます。



【公演当日会場引換】

■ご予約期間：2023年1月19日(木)18:00～2月6日(月)23:59

■ご予約サイト

・公演当日会場引換：https://l-tike.com/event/mevent/?mid=674887

※英語の自動翻訳システムは2023年1月21日(土)10：00開始予定となります。

※公演当日会場引換はSpecial Limited Setのみの販売となります。

■お受け取り方法

商品のご予約後、ローソン店頭にて「グッズ会場引換券」を発券いただき、ファンミーティング公演当日に「グッズ会場引換券」をお持ちの上会場にて商品をお受け取りください。

・グッズ受け取り場所：

【大阪会場】大阪国際交流センター大ホール 会場受け取りブース

【東京会場】立川ステージガーデン 会場受け取りブース

・グッズ受け取り時間：各会場10:00～2公演目の開演までを予定

※グッズ受け取り時間は変更になる場合もありますので、Samoonjaopa JAPANサイト（https://singtoprachaya.jp/）を必ずご確認ください。





★【Special Limited Set】限定特典★

【HMV&BOOKS online】 Special Limited Setをご予約いただいた方の皆様に、本人のValentineメッセージ・デジタルサイン入りポストカードをプレゼント！

さらに、 HMV&BOOKS online限定で抽選30名様にはSingtoの直筆サイン入り！



【会場引換】 Special Limited Setをご予約いただいた方の皆様に、本人のValentineメッセージ・デジタルサイン入りポスター（B2サイズ）をプレゼントいたします！

また、【会場引換】 Special Limited Setをご予約頂いた方は、会場にて2回分のハイタッチ参加券もお渡しいたします。



■HMV&BOOKS online

※当選の発表は特典の発送を持って代えさせていただきます。

※特典は商品と同梱してお送りいたします。

※日本国内発送・海外発送どちらでご予約いただいても、抽選対象となります。



■公演当日会場引換

・公演会場にてグッズ引換時に特典をお渡しいたします。



＜ご予約に関する注意事項＞

※ご予約の際、各種注意事項を必ずお読みいただいてからご予約ください。

※商品には数に限りがございます。受注販売ではなく予約販売となりますので、上限に達し次第、受付終了となります。

※各商品、ご購入可能数に限りがございますので、ご購入前に必ずご確認ください。

※ご予約期間等は予告なく変更する場合がございます。

※受付期間中に販売終了になった場合も、途中受付再開をする場合があります。

※ご予約確定後の数量変更やキャンセルはできませんので、ご了承ください。



▶特設サイト：https://www.hmv.co.jp/news/article/230113133/







イベント情報



【イベント名】 Singto presents 「HAPPY VALENTINE’S DAY」 IN JAPAN

【出演】 Singto

【公式HP】 https://singtoprachaya.jp/





＜大阪会場情報＞

【公演日時】 2023年2月10日（金）

１.開場12:00／開演13:00

２.開場17:00／開演18:00

【会場】 大阪国際交流センター大ホール

〒543-0001

大阪府大阪市天王寺区上本町８丁目２−６

【主催】 株式会社KONNECT・株式会社スターピック

【招聘】 株式会社KONNECT

【協力】 Samoonjaopa JAPAN

【制作】 株式会社KONNECT・株式会社サイドエー

【運営】 株式会社サイドエー

【お問い合わせ】 株式会社サイドエー

staff@side-a.co.jp





＜東京会場情報＞

【公演日時】 2023年2月12日（日）

１.開場12:00／開演13:00

２.開場17:00／開演18:00

【会場】 立川ステージガーデン

〒190-0014

東京都立川市緑町３−３ Ｎ１

【主催】 株式会社KADOKAWA

【招聘・制作】 株式会社KONNECT

【協力】 Samoonjaopa JAPAN

【運営】 株式会社ハンズオン・エンタテインメント

【お問い合わせ】 KADOKAWAカスタマーサポート

https://wwws.kadokawa.co.jp/support/mf/







チケット情報（両会場共通）



【チケット料金】 全席指定：11,000円（税込／来場者特典有）

【枚数制限／入場制限】 4枚／3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。

【プレイガイド】 ローソンチケット

【一般先着先行】 2023年1月21日(土) 12:00～2023年1月25日(水)23:59

【一般発売】 1月28日(土) 10:00～

【チケット販売URL】 詳しくは公式HP(https://singtoprachaya.jp/)をご確認ください。

【チケットに関するお問い合わせ】 ローソンチケット

https://l-tike.com/contact/



企業プレスリリース詳細へ （2023/01/19-18:46）