株式会社KADOKAWA Game Linkage(KADOKAWAグループ)



株式会社KADOKAWA Game Linkage(本社:東京都文京区、代表取締役社長:豊島 秀介)は、『BAYONETTA 3 OFFICIAL ART BOOK THE EYES OF BAYONETTA 3 ベヨネッタ3 公式設定資料集』を、2023年1月31日(火)に刊行いたしました。









「∞(ノンストップ)クライマックス・アクション」シリーズの最新作、Nintendo Switch™『ベヨネッタ3』(発売元:任天堂株式会社)の公式設定資料集が2023年1月31日に発売となりました。



ベヨネッタやヴィオラら登場キャラクターのCGや設定画の数々を始め、各ステージのイメージボード等を網羅。全編にわたり開発スタッフによる解説コメントを掲載し、『ベヨネッタ3』を奥深く堪能する資料としても必読の内容になっています。



秘蔵の本編未収録ステージ企画書や初期アイデアアート、PVコンテ、関連楽曲の英日歌詞など盛りだくさんのコンテンツを掲載するために要したページ数は、A4判384ページ!



<収録内容>

・キャラクター、魔獣、ホムンクルス等の各種CGアートを網羅!

・関連設定画、および開発スタッフによる詳細コメント!

・各ステージとそのプロップ、ヴィオラの部屋などのイメージボード集!

・コンセプトアート、PVコンテほか、開発チームからのメッセージ!

・カバーにも使用された島崎麻里氏による描きおろしイラスト(アナザーバージョン)を掲載!



・『ベヨネッタ3』とは?

四肢に銃を携えた魔女が、華麗なアクションで敵をねじ伏せる『ベヨネッタ』シリーズ最新作! 悪魔と一体化する”デーモン・マスカレイド”、魔獣を意のままに操る”デーモン・スレイブ”等の新技を引っさげて、ベヨネッタが世界各地を舞台に新たな敵と戦う、息をつく暇もない「∞(ノンストップ)クライマックス・アクション」ゲームです。





概要



【書 名】BAYONETTA 3 OFFICIAL ART BOOK THE EYES OF BAYONETTA 3 ベヨネッタ3 公式設定資料集

【発売日】2023年1月31日(火)

【仕 様】オールカラー/A4判(297×210mm)/384ページ

【定 価】3,850円(本体3,500円+税)

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

【その他】「BOOK☆WALKER」をはじめ、各電子書籍ストアでも配信中



●詳細および購入はこちら



(動画紹介ページ)https://youtu.be/187AoHyTMLA



(Amazon)https://www.amazon.co.jp/dp/4047336386



(エビテン(ebten))https://ebten.jp/p/7015023013101



[BAYONETTA 3公式サイト]:https://www.nintendo.co.jp/switch/axb7a/index.html



(C) Nintendo (C) SEGA Published by Nintendo

Nintendo Switchは任天堂の商標です。





株式会社KADOKAWA Game Linkageについて







株式会社KADOKAWA Game Linkage(代表取締役社長:豊島 秀介)は、株式会社KADOKAWAの100%子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。



[公式サイト]: https://kadokawagamelinkage.jp



