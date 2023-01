[株式会社KADOKAWA]

2023年3月29日(水)発売予定



株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:夏野剛)は、プロデビュー50周年を迎えた林哲司アニバーサリー本『Hayashi Tetsuji Saudade 50years with melody』を2023年3月29日(予定)に発売します。





●シティポップを代表する音楽家がプロデビュー50周年を迎えました。

「真夜中のドア~ stay with me」が、Spotifyのグローバルバイラルチャートで世界1位を記録。同曲の作曲とアレンジを手掛けた林哲司は、シティポップを代表する音楽家として再び注目を浴びています。他にも、竹内まりや「SEPTEMBER」、上田正樹「悲しい色やね」、杏里「悲しみがとまらない」、稲垣潤一「1ダースの言い訳」、杉山清貴&オメガトライブ「ふたりの夏物語」、菊池桃子「Say Yes!」、中森明菜「北ウイング」等、数えきれないほどのヒット曲を送り出した日本を代表するメロディメーカー。これまで多くの楽曲で共演してきた稲垣潤一、杉山清貴、菊池桃子をはじめ、竹内まりや、ヒャダインとのポップス談義など、貴重な対談も収録。ファンはもちろん、シティポップに関心のあるファン、必携の一冊です。



●本書出版記念ライブも!

林哲司がシンガーソングライターとしてアルバム『ブルージェ』でデビューしたのは1973年4月。作曲家として大成功を収めた今も初心を忘れることなく、SONG FILE LIVEシリーズを行っています。そして、50周年の幕開けを飾る『SONG FILE SPECIAL with 杉山清貴 菊池桃子』を4月1日(土)に東京・恵比寿ザ・ガーデンホールで行うことも決定。本書の出版記念ライブでもあります。1980年代に林がサウンドプロデュースした作品で一世を風靡した杉山と菊池、さらにトークショーのゲストとして音楽クリエイターのヒャダインが出演。チケットは、1月12日(木)19時より先行受付開始(抽選)となります。

●予約特典も多数ご用意!

現在、Amazon、タワーレコード、HMV&BOOKS、ディスクユニオンで、クリアファイルの特典付きで予約を受け付けています(なお、Amazon版のみ、限定デザイン)。長いキャリアを経て、今もなお多くの音楽ファンの熱い注目を集める稀有なアーティストである林哲司。50周年を記念した本書をどうぞよろしくお願いいたします。

※各予約受付先は、本記事下段詳細情報をご確認ください。





●林哲司(はやし てつじ)プロフィール

1949年8月20日生まれ、静岡県出身。

73年にシンガーソングライターとしてデビューして2023年4月で50年となる。

作曲家として、竹内まりや「SEPTEMBER」、松原みき「真夜中のドア」、杉山清貴&オメガトライブ「ふたりの夏物語」、稲垣潤一「思い出のビーチクラブ」、菊池桃子「Say Yes!」などヒット曲を量産。

映画、テレビドラマのサウンドトラックも手掛けている。

自身の代表曲をゲストを迎え演奏する『SONG FILE LIVE』も実施している。



●主な内容

*林哲司「ポップス半世紀」

*代表曲詳解

*DISCOGRAPHY

*Special対談 稲垣潤一/杉山清貴/菊池桃子/竹内まりや/ヒャダイン

等



●書誌情報

タイトル:Hayashi Tetsuji Saudade 50years with melody

著者:林哲司 50th Anniversary Project

定価:5,720円(本体5,200円+税)

発売日:2023年03月29日(水)予定

判型:B5判・上製本

ページ数:208p(オール4色)

発行:株式会社KADOKAWA

ISBN:978-4-04-605846-1

●予約特典情報詳細

