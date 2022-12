[株式会社KADOKAWA]

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:夏野剛)が発行する『週刊ザテレビジョン』12月27日(火)発売号は、新春特大号でSnow Manが表紙&グラビアに登場!リアル王子様と純白ウエディングスタイルの東西2パターン表紙&刷り分けピンナップも。さらに裏表紙には「BLACK or WHITE LIVE SHOWDOWN 2022」から人気グループのセンター4人が集結。 『週刊ザテレビジョン』はジャニーズタレントのグラビアを含むすべてのページを電子化した電子雑誌としても配信中。スマホで『週刊ザテレビジョン』が丸ごと読めます!







『週刊ザテレビジョン』最新号は、新春お年玉特大号と題し、Snow Manが登場!リアル王子様&純白ウエディングの衣裳で、東西2パターン表紙に。さらに刷り分けピンナップも付く。また、新春SPグラビアでは、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、A.B.C-Z、ジャニーズWEST、King & Prince、SixTONES、なにわ男子、Travis Japanの「ジャニーズキングダム」グラビアを掲載。“国を築いたら”をテーマに、役職と国の3カ条を発表。ジャニーズJr.からは、HiHi Jets、美 少年、7 MEN 侍、IMPACTors、Aぇ! group、Lil かんさいが全員耳を付けてウサギに変身する“うさ耳”グラビアを披露する。

「VS魂 グラデーション」の相葉雅紀ら魂チームのグラビア、関ジャニ∞の横山裕、安田章大のインタビューも掲載。また、「さんタク」など年末年始の注目とくばん特集、1月新ドラマ主役メッセージも。巻末では「BLACK or WHITE LIVE SHOWDOWN 2022」 を大特集。SPコラボ裏表紙として、IDOLiSH7、TRIGGER、Re:vale、ŹOOĻより七瀬陸、九条天、百、亥清悠のセンター4人がレモン持ち! 『週刊ザテレビジョン』最新号は12月27日(火)発売&配信!



『週刊ザテレビジョン』 2023年1/6増刊号(12/27発売&配信) 主な内容

●Snow Man「2023年もSnow Manと一緒に!」

●「VS魂 グラデーション」謹賀新年

●建国!ジャニーズキングダム

●1月新ドラマ主役メッセージ

●年末年始注目とくばん!

●ジャニーズJr.Happy“うさ耳”New Year

●映画「ブラックナイトパレード」連載第4夜 橋本環奈

●「BLACK or WHITE LIVE SHOWDOWN 2022」 THE PRIDE OF IDOL ほか



★『週刊ザテレビジョン』 A4ワイド判 特別定価550円

※一部地域では発売日が異なります

北海道・青森版/秋田・岩手・山形版/宮城・福島版/長野・新潟版/富山・石川・福井版/首都圏版/静岡版/中部版/関西版/岡山・四国版/広島・山口東・島根・鳥取版/福岡・佐賀・山口西版 /鹿児島・宮崎・大分版/熊本・長崎・沖縄版 /

【紙書誌版】 https://www.kadokawa.co.jp/product/322203000853/



★電子版『週刊ザテレビジョン』毎週水曜日配信 特別定価550円

※電子版の番組表は首都圏版になります

BOOK☆WALKER、Amazon kindle store ほか、各電子書店で好評配信中!

【電子版】 https://www.kadokawa.co.jp/product/322203000259/



