［株式会社KADOKAWA］

さらに『ASMRボイスドラマ アマガミ Vol.8 塚原響編』、そして『アマガミASMR』2ndシーズンの制作が決定！





株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、恋愛SLG『アマガミ』のドラマCD『アマガミ』をボイスドラマ配信アプリ「mimicle（ミミクル）」にて、本日（12/24）販売することをお知らせいたします。



本作は、2009～2010年にドラマCDとして販売されたものを、復刻配信するものです。



ドラマCD アマガミ Vol.1 桜井梨穂子＆美也編







配信日：2022年12月24日

価格：1100円［税込］（※アプリ内通貨1100コイン）

(C)2009 KADOKAWA CORPORATION



ドラマCD アマガミ Vol.2 絢辻詞編 ～私の帰るべき場所～







配信日：2022年12月24日

価格：1100円［税込］（※アプリ内通貨1100コイン）

(C)2009 KADOKAWA CORPORATION



ドラマCD アマガミ Vol.3 七咲逢編 ～来ちゃいました、先輩♪～







配信日：2022年12月25日

価格：1100円［税込］（※アプリ内通貨1100コイン）

(C)2009 KADOKAWA CORPORATION



ドラマCD アマガミ Vol.4 中多紗江編 ～今年も、あなたと～







配信日：2022年12月25日

価格：1100円［税込］（※アプリ内通貨1100コイン）

(C)2009 KADOKAWA CORPORATION



ドラマCD アマガミ Vol.5 森島はるか編 ～My Graduation～







配信日：2022年12月26日

価格：1100円［税込］（※アプリ内通貨1100コイン）

(C)2009 KADOKAWA CORPORATION



ドラマCD アマガミ Vol.6 棚町薫編 ～創設祭は大騒ぎ！～







配信日：2022年12月26日

価格：1100円［税込］（※アプリ内通貨1100コイン）

(C)2009 KADOKAWA CORPORATION



配信プラットフォーム



プラットフォーム ： mimicle

【iOS】https://apps.apple.com/jp/app/mimicle/id1621248013

【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kadokawa.mimicle

【Windows】https://mimicle.com/

【Twitter】https://twitter.com/mimicleJP



『ASMRボイスドラマ アマガミ Vol.8 塚原響編』 ＆『アマガミASMR』2ndシーズン制作決定！



『アマガミ』ファンからの熱い要望にお応えして、上崎裡沙編に続いて、塚原響編の制作が決定！ さらに『アマガミASMR』2ndシーズンの制作も決定しました！

なお配信時期は2023年後半を予定しております。



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/25-10:46）