時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

ドラマCD『アマガミ』シリーズ、本日（12/24）よりmim…

ドラマCD『アマガミ』シリーズ、本日（12/24）よりmimicleにて復刻配信！

［株式会社KADOKAWA］

さらに『ASMRボイスドラマ アマガミ Vol.8 塚原響編』、そして『アマガミASMR』2ndシーズンの制作が決定！


株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、恋愛SLG『アマガミ』のドラマCD『アマガミ』をボイスドラマ配信アプリ「mimicle（ミミクル）」にて、本日（12/24）販売することをお知らせいたします。

本作は、2009～2010年にドラマCDとして販売されたものを、復刻配信するものです。

ドラマCD アマガミ Vol.1 桜井梨穂子＆美也編



配信日：2022年12月24日
価格：1100円［税込］（※アプリ内通貨1100コイン）
(C)2009 KADOKAWA CORPORATION

ドラマCD アマガミ Vol.2 絢辻詞編 ～私の帰るべき場所～



配信日：2022年12月24日
価格：1100円［税込］（※アプリ内通貨1100コイン）
(C)2009 KADOKAWA CORPORATION

ドラマCD アマガミ Vol.3 七咲逢編 ～来ちゃいました、先輩♪～



配信日：2022年12月25日
価格：1100円［税込］（※アプリ内通貨1100コイン）
(C)2009 KADOKAWA CORPORATION

ドラマCD アマガミ Vol.4 中多紗江編 ～今年も、あなたと～



配信日：2022年12月25日
価格：1100円［税込］（※アプリ内通貨1100コイン）
(C)2009 KADOKAWA CORPORATION

ドラマCD アマガミ Vol.5 森島はるか編 ～My Graduation～



配信日：2022年12月26日
価格：1100円［税込］（※アプリ内通貨1100コイン）
(C)2009 KADOKAWA CORPORATION

ドラマCD アマガミ Vol.6 棚町薫編 ～創設祭は大騒ぎ！～



配信日：2022年12月26日
価格：1100円［税込］（※アプリ内通貨1100コイン）
(C)2009 KADOKAWA CORPORATION

配信プラットフォーム

プラットフォーム ： mimicle
【iOS】https://apps.apple.com/jp/app/mimicle/id1621248013
【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kadokawa.mimicle
【Windows】https://mimicle.com/
【Twitter】https://twitter.com/mimicleJP

『ASMRボイスドラマ アマガミ Vol.8 塚原響編』 ＆『アマガミASMR』2ndシーズン制作決定！

　『アマガミ』ファンからの熱い要望にお応えして、上崎裡沙編に続いて、塚原響編の制作が決定！　さらに『アマガミASMR』2ndシーズンの制作も決定しました！　
　なお配信時期は2023年後半を予定しております。

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/25-10:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

話題のニュース

時事ドットコム：時事通信社が運営するニュースサイト

PR TIMES

もっと見る

会員限定

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
12月号の特集は「内憂外患の米国」。
米国の中間選挙を総括し、同国が内外に課題に焦点を合わせる。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ