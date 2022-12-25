ドラマCD『アマガミ』シリーズ、本日（12/24）よりmim…
［株式会社KADOKAWA］
さらに『ASMRボイスドラマ アマガミ Vol.8 塚原響編』、そして『アマガミASMR』2ndシーズンの制作が決定！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、恋愛SLG『アマガミ』のドラマCD『アマガミ』をボイスドラマ配信アプリ「mimicle（ミミクル）」にて、本日（12/24）販売することをお知らせいたします。
本作は、2009～2010年にドラマCDとして販売されたものを、復刻配信するものです。
ドラマCD アマガミ Vol.1 桜井梨穂子＆美也編
配信日：2022年12月24日
価格：1100円［税込］（※アプリ内通貨1100コイン）
(C)2009 KADOKAWA CORPORATION
ドラマCD アマガミ Vol.2 絢辻詞編 ～私の帰るべき場所～
配信日：2022年12月24日
価格：1100円［税込］（※アプリ内通貨1100コイン）
(C)2009 KADOKAWA CORPORATION
ドラマCD アマガミ Vol.3 七咲逢編 ～来ちゃいました、先輩♪～
配信日：2022年12月25日
価格：1100円［税込］（※アプリ内通貨1100コイン）
(C)2009 KADOKAWA CORPORATION
ドラマCD アマガミ Vol.4 中多紗江編 ～今年も、あなたと～
配信日：2022年12月25日
価格：1100円［税込］（※アプリ内通貨1100コイン）
(C)2009 KADOKAWA CORPORATION
ドラマCD アマガミ Vol.5 森島はるか編 ～My Graduation～
配信日：2022年12月26日
価格：1100円［税込］（※アプリ内通貨1100コイン）
(C)2009 KADOKAWA CORPORATION
ドラマCD アマガミ Vol.6 棚町薫編 ～創設祭は大騒ぎ！～
配信日：2022年12月26日
価格：1100円［税込］（※アプリ内通貨1100コイン）
(C)2009 KADOKAWA CORPORATION
配信プラットフォーム
プラットフォーム ： mimicle
【iOS】https://apps.apple.com/jp/app/mimicle/id1621248013
【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kadokawa.mimicle
【Windows】https://mimicle.com/
【Twitter】https://twitter.com/mimicleJP
『ASMRボイスドラマ アマガミ Vol.8 塚原響編』 ＆『アマガミASMR』2ndシーズン制作決定！
『アマガミ』ファンからの熱い要望にお応えして、上崎裡沙編に続いて、塚原響編の制作が決定！ さらに『アマガミASMR』2ndシーズンの制作も決定しました！
なお配信時期は2023年後半を予定しております。
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/25-10:46）
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