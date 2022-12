[株式会社KADOKAWA]

2022年12月27日(火)19:00より特別番組放送開始!



株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:夏野剛、以下 KADOKAWA)は、様々なジャンルのアナログゲームを展開する新ブランド「カドアナ」のYouTubeチャンネルを開設しました。

本チャンネルの開設を記念し、最新ゲームを実際にプレイしながら紹介する特別番組を、2022年12月27日(火)19:00より放送いたします。







Youtubeチャンネル「カドアナ」を開設!

「いつでも、どこでも、だれとでも!」を合言葉に、2022年10月に発表されたKADOKAWAの新アナログゲームブランド「カドアナ」。

弊社は同ブランドから発信される様々なアナログゲームの魅力を伝えるYouTubeチャンネル「カドアナ」を開設しました。

新作ゲーム情報や遊び方を動画で紹介するのはもちろん、バラエティー豊かな著名人を招き、アナログゲームの魅力を伝えます。



チャンネル開設記念特別番組を放送! 話題作『うんこカレー』を遊び尽くします!

「カドアナ」チャンネル開設を記念し、特別番組を2022年12月27日(火)19時より当YouTubeチャンネルにて放送いたします。

2022年10月の発表以来、話題作として注目されている「カドアナ」発のゲーム『うんこカレー』を、「うんこに一家言」あるゲストを招いて遊び尽くします。

また、近年注目されているジャンルのマーダーミステリーゲームも特集。

カドアナの新作にして、今まで数多くのRPG、TCG等を世に送り出して来たグループSNEが手がけるマーダーミステリー『焚家』をどこよりも早く紹介します。



「カドアナ」特別番組出演者/番組詳細情報



●MC





坂巻学(声優/マウスプロモーション所属)

Twitter:https://twitter.com/MakiMaki_0706



●ゲスト





岸田メル(イラストレーター)

Twitter:https://twitter.com/mellco





ビートまりお(Vtuber・音楽アーティスト)

Twitter:https://twitter.com/beatmario

YouTube:https://www.youtube.com/@beatmario





やみん(配信者)

Twitter:https://twitter.com/kurageyaming

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UC52DXpy3Og_J05cpqLcQ2HQ



●番組詳細情報

番組名:カドアナ! 特番(ライブ配信)

放送URL:https://youtu.be/1_mFYPed35A

配信プラットフォーム:YouTubeチャンネル「カドアナ」

https://www.youtube.com/channel/UCZ61p3gGWg00CphqxJFiWTg

放送日:2022年12月27日(火)19:00~ ※予定



「カドアナ」とは?



「カドアナ」はKADOKAWAが販売・運営する新しいアナログゲームゲームブランドです。

カードゲーム、ボードゲーム、マーダーミステリーなどの様々なアナログゲームをジャンル問わずに多数取り揃えて送り出します。

KADOKAWAが持つ多くのIPを使用したゲームや「カドアナ」オリジナルIPの創出などで、新しい体験や懐かしい体験ができるコンテンツを今後順次追加していきます。

またNintendo Switchをプラットフォームとして、アナログゲームとデジタルゲームを融合したゲーム販売なども予定しております。

カドアナ公式サイト:https://tabletopgame.kadokawa.co.jp/top/

カドアナ公式Twitter:https://twitter.com/kado_ana





カドアナ作品紹介1.:『MYSTERY&ADVENTURE BOX 01 焚家』

KADOKAWA×グループSNE マーダーミステリーシリーズ第1弾!

本格派ホラー系マーダーミステリー!



▼ゲームの説明

「魔の館」に魅入られたのは誰だ!?

幽霊屋敷の謎の迫る本格派ホラーゲーム



『九頭竜館の殺人』『何度だって青い月に火を灯した』など、人気マーダーミステリー作品を手掛けるグループSNEがKADOKAWAとタッグを組み、新たなマーダーミステリーシリーズを立ち上げます。

本シリーズは、一作ごとに大きくテーマを変え、物語とゲームシステムが融合した仕掛け(ギミック)を用意し、プレイヤーを驚愕させます。その第1弾となるのが、アメリカの「幽霊屋敷」を舞台とした本格派ホラー『焚家』(ふんけ)です。幽霊屋敷に集められた関係者とそこで起こる不可解な殺人事件を扱う内容で、幽霊屋敷の探索とそこで起こるイベントを通して、事件の真相に迫ります。

著者はグループSNEの安田均・こあらだまり。イラストレーターはttl。



■製品情報

タイトル:MYSTERY&ADVENTURE BOX 01 焚家

価格: 税込3,850円(本体3,500円+税)

発売日:2022年12月28日予定

(C) Group SNE 2022 (C) KADOKAWA CORPORATION 2022

プレイ人数:5~6人(GMレス)

想定プレイ時間:180分 対象年齢:14歳以上

ゲームデザイン:安田均・こあらだまり(グループSNE)

アートワーク:ttl

パッケージデザイン:Kプラスアートワークス



カドアナ作品紹介2.:『うんこカレー』

キミは、うんこをさけてカレーを食えるかな? みんなで遊べるカードゲーム!





▼ゲームの説明

あっ!

うんこがカレーにまざっちゃった。

でもとってもお腹空いているし…。

とりあえず、カレーを完成させて食べてみよう!

このゲームは、うんこが入ったカレーを避けながら、うんこの入っていないカレーを食べるゲームです。

相手の行動をよく見て、うまくうんこの入っていないカレーをたくさん食べましょう。



■製品情報

タイトル:うんこカレー

予価:税込1,980円(本体1,800円+税)

発売日:2023年3月15日予定

(C) KADOKAWA CORPORATION 2022

プレイ人数:2~7人(4~5人がオススメ!)

想定プレイ時間:10~20分 対象年齢:7歳以上

ゲームデザイン:さだまつ ひろゆき

アートワーク:カミバヤシ

パッケージデザイン:チタンヘッズ



株式会社KADOKAWAについて



出版、映像、ゲーム、Webサービス、教育、ところざわサクラタウンを中心としたIP体験施設の運営など、幅広い事業を展開する総合エンターテインメント企業です。優れたIP(Intellectual Property)を安定的に創出し、さまざまな形で世界に届ける「グローバル・メディアミックス」戦略を、テクノロジーの活用により実践しております。

https://group.kadokawa.co.jp/



