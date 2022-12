[株式会社KADOKAWA]

「ヤマノススメ Next Summit」のオンラインくじが登場!



株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:夏野 剛 以下KADOKAWA)は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『ヤマノススメ Next Summit』のオリジナル商品が手に入る「ヤマノススメ Next Summit メリー・クリスマス!オンラインくじ」を、2022年12月20日(火)12時より販売します。







商品は、4人がサンタクロースのコスチュームを着てプレゼントを持っている新規描き下ろしイラストによるオリジナルグッズとなります。触り心地の良いブランケットや、外でも使用できるステンレスマグカップ、デスクなどに飾れるアクリルスタンドフィギュアなど、くじ引き堂でしか手に入らないオリジナルグッズを多数展開しております! また期間中に“リツイートキャンペーン”として、くじ引き堂のTwitter公式アカウントをフォロー&リツイートすると、抽選で3名様に「缶バッジセット」をプレゼント!! この機会をお見逃しなく!!















商品ラインナップ



S賞:選べるブランケット(全2種)









A賞:選べるステンレスマグカップ(全4種)













B賞:アクリルスタンドフィギュア(全4種)













C賞:アクリルキーホルダー(全12種)









D賞:76mm缶バッジ(全12種)







※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。







Twitterフォロー&リツイートキャンペーン



期間中に「くじ引き堂」の公式Twitterアカウント(@kujibikido)をフォローおよび対象ツイートをリツイートした方の中から抽選で3名様に「D賞 76mm缶バッジ全12種セット」をプレゼント!











おまけキャンペーン



【10連セット】を購入すると、描き下ろしイラストを使用した「ブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※全4種。ランダムでの配布となります。







(C)しろ/アース・スター エンターテイメント/『ヤマノススメ Next Summit』製作委員会



■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、ハズレなしのオンラインくじサービスです。

「くじ引き堂」でしか手に入らないオリジナルグッズによる充実のライナップで、キャラクターとのめぐり逢いをより楽しむことができます。



■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Twitterアカウント https://twitter.com/kujibikido



■商品についてのお問い合わせ

https://kujibikido.com/contact/



