[株式会社KADOKAWA]

~ところざわサクラタウン会場限定のオリジナルコンテンツも発表~



株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:夏野剛、以下 KADOKAWA)は、2022年12月21日(水)~2023年2月5日(日)、埼玉県所沢市の「ところざわサクラタウン」内「角川武蔵野ミュージアム」にて『OZAKI30 LAST STAGE 尾崎豊展』を開催することを記念し、12月19日(月)に、シンガーソングライター・尾崎裕哉さんをはじめスペシャルゲストが登壇するトークセッション「~失くした1/2~」を開催いたします。

また、ところざわサクラタウン会場限定で展開するオリジナルコンテンツを発表いたします。











『OZAKI30 LAST STAGE 尾崎豊展』は、尾崎豊さんの没後30年を機に、彼の残した軌跡や思い出をファンの皆様と見つめ直し、語り合うために企画されました。今年3月の東京会場を皮切りに、福岡や関西など各地で巡回展が開催され、幅広い層に注目されています。



このたび、ところざわサクラタウンでの『尾崎豊展』開催を記念し、会期直前の12月19日(月)に、ジャパンパビリオン・ホールBにて、トークセッション「~失くした1/2~」を開催することが決定いたしました。



トークセッションには日本を代表する音楽プロデューサーで、尾崎豊さんの育ての親、そして本展監修者でもある須藤晃さん、尾崎豊さんのジャケット・デザインなどを数多く手掛けられたフォトグラファーでアートディレクターの田島照久さん、尾崎豊さんの息子でシンガーソングライターの尾崎裕哉さんが登壇し、それぞれの想いなどを語っていただきます。



なお、トークセッション参加者は『尾崎豊展』先行内覧会へ招待いたします。開催に先立ち、いち早く企画展をお楽しみいただけます。



また、ところざわサクラタウン会場では、当会場でのみお楽しみいただける様々なオリジナル企画を展開いたします。



『尾崎豊の言葉たち』は、尾崎豊さんの印象的な言葉の数々をプロジェクション投影するデジタルコンテンツによって、尾崎さんのメッセージに包み込まれるような体験を来場者に提供します。



さらにKADOKAWAならではの施策として、会場の一角に図書エリア『尾崎豊図書館』を設置。「月刊カドカワ」をはじめ、本人書籍ならびに関連書籍約100冊を展示し、自由に閲覧いただけます。

物販コーナーでは、オリジナルアイテムとして、「月刊カドカワ」バックナンバーから尾崎豊さん関連記事を抜粋した特別本と、田島照久さんデザインのポスターを限定発売いたします。



更に期間によってデザインの異なる田島照久さんデザインの記念チケットも来場者全員にプレゼントいたします。





■『OZAKI30 LAST STAGE 尾崎豊展』ところざわサクラタウン開催記念トークセッション「~失くした1/2~」概要

日時:2022年12月19日(月)13:00~14:00(12:30開場)

登壇者:須藤晃、田島照久、尾崎裕哉

会場:ところざわサクラタウン ジャパンパビリオン ホールB

チケット:一般 5,000円(税込) ※当日の『尾崎豊展』先行内覧会招待券付き

※ローソンチケットにて12月1日(木)から発売予定





■『OZAKI30 LAST STAGE 尾崎豊展』ところざわサクラタウン会場 オリジナル展開



1.【尾崎豊の言葉たち】

内容:尾崎豊が語った言葉たちが空間を飛び交い、言葉たちに包み込まれる体験を提供するデジタル空間展示。





2.【尾崎豊図書館】

内容:展示会場の一部に、過去の「月刊カドカワ」を含む本人書籍および関連書籍、約100冊を展示する図書エリアを設置。自由に閲覧ができる空間。







3.【復刻版月刊カドカワ】

内容:1990年4月以降に発刊された「月刊カドカワ」バックナンバーから尾崎豊さん関連記事を抜粋し、特別本として制作。当会場限定発売。

商品名:復刻版 月刊カドカワ -総力特集 尾崎豊-

仕様:A5サイズ 248ページ

販売価格:2,750円(税込)





4.【限定ポスター】

内容:田島照久さんデザインによる限定ポスター2種。数量限定。1枚1,650円(税込)



「LAST TEENAGE APPEARANCE」





「THROUGH THE BROKEN DOOR」



5.【来場者全員特典 記念チケット】

内容:田島照久さんデザインの異なる記念チケットを、配布期間を分けて来場者全員にプレゼント。各期間中にお一人様1枚を5F会場受付にて配布します。



配布期間:2022年12月21日~2023年1月3日

「1ST LIVE TOUR 1984」





配布期間:2023年1月4日~1月15日

「LAST TEENAGE APPEARANCE TOUR 1985」





配布期間:2023年1月21日~2月5日

「BIRTH TOUR 1991」







※画像はイメージです。実際の展示および商品とは異なる場合があります。





■『OZAKI30 LAST STAGE 尾崎豊展』ところざわサクラタウン 開催概要

日時:2022年12月21日(水)~2023年2月5日(日)

会場:ところざわサクラタウン 角川武蔵野ミュージアム5階

開場時間:日~木10時~18時/金・土10時~21時(最終入場は閉館の30分前)

休館日:毎月第1・第3・第5火曜日(祝日の場合は開館、翌日閉館)

※2023年1月16日(月)~20日(金)は臨時休館となります。

※最新情報は角川武蔵野ミュージアムHP(https://kadcul.com/)をご覧ください。



主 催:KADOKAWA

企画制作:『OZAKI30 LAST STAGE 尾崎豊展』実行委員会(朝日新聞社、松屋)

協力:ソニー・ミュージックレーベルズ、CCCメディアハウス、グッドグッドカンパニー、角川文化振興財団、YES

特別協力:アイソトープ、カリントファクトリー

入場料(税込):一般 1,800円、中高生 1,300円、小学生 800円(未就学児無料)

ローソン限定グッズ付き入場券 3,000円

音声ガイド:800円

公式サイトURL:https://ozaki30.exhibit.jp/



※グッズ付入場券はローソンチケット(https://l-tike.com/event/mevent/?mid=674917)でのみ、11月30日(水)より販売します。会場でのグッズ付入場券の販売はございません。

※音声ガイドは会期中会場にて販売いたします。





■「ところざわサクラタウン」について

2020年11月、日本最大級のポップカルチャーの発信拠点としてKADOKAWAが埼玉県所沢市に開業した大型文化複合施設。書籍製造・物流工場やKADOKAWAの新オフィス、イベントスペース(ジャパンパビリオン、千人テラス)、体験型ホテル(EJアニメホテル)、ショップ(ダ・ヴィンチストア)、レストラン(角川食堂)、商業施設のほか、角川文化振興財団運営の「角川武蔵野ミュージアム」も建設。

また、KADOKAWAと所沢市が共同で進める「COOL JAPAN FOREST 構想」および、KADOKAWA・埼玉県・所沢市の三者で連携・協力する協定に基づき振興を図る「埼玉カルチャー観光共和国」の拠点施設にも位置づけられています。

https://tokorozawa-sakuratown.com/



■株式会社KADOKAWAについて

出版、映像、ゲーム、Webサービス、教育、ところざわサクラタウンを中心としたIP体験施設の運営など、幅広い事業を展開する総合エンターテインメント企業です。優れたIP(Intellectual Property)を安定的に創出し、さまざまな形で世界に届ける「グローバル・メディアミックス」戦略を、テクノロジーの活用により実践しております。

https://group.kadokawa.co.jp/



以上



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/29-19:46)