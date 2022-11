[株式会社KADOKAWA]

新刊購入で特製ポスターやポストカードが当たるスペシャルプレゼントキャンペーンも同時開催!



株式会社KADOKAWA(代表取締役社長:夏野剛、本社:東京都千代田区)は、フロム・ソフトウェアから発売されているアクションRPG『エルデンリング』のアートワークを収録した『ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume I』『ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume II』などの発売を記念して、特製イラストカードが貰える“『エルデンリング』関連書籍発売記念フェア”を11月28日(フェア実施書店は11月30日)より開催します。







フェア実施書店は全国の32店舗およびWebストアのカドカワストア、エビテンとなり、それらの店舗で対象のフロム・ソフトウェア作品の関連書籍を購入していただいた方に、1冊につき特製イラストカードを1枚プレゼントいたします。

また、同時に『ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK』や、コミックス『ELDEN RING 黄金樹への道 1』を購入した方が応募できる“『エルデンリング』関連書籍スペシャルプレゼントキャンペーン”も実施いたします。

『ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume I』もしくは『ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume II』購入者キャンペーンとして、抽選で100名に特製ポスター&オリジナルポストカード10種をプレゼント。

コミックス『ELDEN RING 黄金樹への道 1』購入者キャンペーンとして、抽選で100名に飛田ニキイチ先生描きおろしポスターをプレゼントいたします。





『エルデンリング』関連書籍発売記念フェア概要



【名 称】『エルデンリング』関連書籍発売記念フェア

【展開期間】

フェア実施書店展開期間:2022年11月30日(水)~2022年12月31日(土)まで

Webストア(カドカワストア・エビテン)展開期間:2022年11月28日(月)~2023年1月31日(火)まで

※フェアプレゼントはなくなり次第終了となります



【実施企画】

対象書籍を購入した方に、『ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume I』に掲載されている魔女ラニのアートのイラストカードをプレゼントいたします。



【フェア対象書籍】

・ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume I

・ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume II

・DARK SOULS DESIGN WORKS

・DARK SOULS II DESIGN WORKS

・DARK SOULS III DESIGN WORKS

・小説ダークソウル 弁明の仮面劇

・Bloodborne Official Artworks

・SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE Official Artworks

・エルデンリング ナビゲーションガイド

・エルデンリング 公式コンプリートガイド

※コミックス『ELDEN RING 黄金樹への道1』はイラストカードプレゼントの対象外となります。



【フェア実施書店】

【宮 城】

喜久屋書店 仙台店

【千 葉】

紀伊國屋書店 流山おおたかの森店

丸善 津田沼店

【埼 玉】

ダ・ヴィンチストア

【東 京】

紀伊國屋書店 新宿本店

紀伊國屋書店 笹塚店

啓文堂書店 府中本店

ジュンク堂書店 池袋本店

ブックファースト 新宿店

丸善 丸の内本店

有隣堂 ヨドバシAKIBA店

【神奈川】

丸善 ラゾーナ川崎店

有隣堂 横浜駅西口店

有隣堂 厚木店

有隣堂 戸塚モディ店

有隣堂 たまプラーザテラス店

有隣堂 伊勢佐木町本店

【静 岡】

MARUZEN&ジュンク堂書店 新静岡店

【石 川】

金沢ビーンズ明文堂

【長 野】

平安堂 長野店

【愛 知】

星野書店 近鉄パッセ店

【京 都】

大垣書店 京都ヨドバシ店

大垣書店 イオンモールKYOTO店

【大 阪】

紀伊國屋書店 梅田本店

紀伊國屋書店 グランフロント大阪店

ジュンク堂書店 大阪本店

MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店

【兵 庫】

ジュンク堂書店 三宮店

【岡 山】

啓文社 岡山本店

【福 岡】

紀伊國屋書店 福岡本店

ジュンク堂書店 福岡店

丸善 博多店

【フェア実施Webストア】

・カドカワストア(https://store.kadokawa.co.jp/shop/default.aspx)

・エビテン(https://ebten.jp/)



『エルデンリング』関連書籍スペシャルプレゼントキャンペーン概要



【名 称】『エルデンリング』関連書籍スペシャルプレゼントキャンペーン

【応募締切】2023年1月31日(火)消印有効

【対象書籍(電子書籍は対象外となります)】

・ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume I

・ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume II

・ELDEN RING 黄金樹への道 1

【抽選プレゼント賞品】

・『ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume I』または『Volume II』付属の応募券による応募では

特製ポスター&オリジナルポストカード10種をプレゼント(抽選100名)

※以下のポストカードイメージは10種のうちの一部になります。









・『ELDEN RING 黄金樹への道 1』付属の応募券での応募では飛田ニキイチ先生描きおろしポスターをプレゼント(抽選100名)





【応募方法】

『ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume I』か『Volume II』、または『ELDEN RING 黄金樹への道 1』のオビに付いている応募券を切り取って郵便はがきに貼り、1.郵便番号2.住所3.氏名(フリガナ)4.電話番号5.年齢6.性別7.職業8.対象書籍の感想を明記してお送りください。キャンペーン対象書籍のオビをご確認ください。

※1枚の応募券で1口の応募が可能です。

※応募先などの詳細や注意点は各書籍のオビをご確認ください。

※電子書籍は対象外となります。



【詳細はこちら】

https://dengekionline.com/articles/155321/



ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK 概要



発売以来、圧倒的な世界観で世界中のプレイヤーを魅了し続ける『ELDEN RING』。その広大かつ多彩なフィールド、探索へいざなう巨大なダンジョン、恐ろしくも美しいエネミー、そして武器防具――徹底的にこだわりぬかれたアートワークの数々を収録しました。Volume Iではフィールドやダンジョン、NPC、防具などのアートワークを、Volume IIでは強大なエネミーや武器、道具などのアートワークを収録。ファン必見の公式画集が2冊同時発売!



【商品名】ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume I

ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume II

【発売日】2022年11月30日(水)

【仕 様】オールカラー/A4判(Volume I:432ページ・Volume II:384ページ)

【定 価】各4,400円(本体4,000円+税)









ebtenDXパック概要



【商品名】ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume I & II ebtenDXパック

【発売日】2022年11月30日(水)

【同梱物】・ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume I

・ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume II

・ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK 三方背BOX(無償特典)

・額装入り高精彩アート『ゴッドフレイ』





【価 格】17,600円(税込)

『ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume I & II ebtenDXパック』予約・購入ページ(エビテン)

https://ebten.jp/p/7015022113011



ELDEN RING 黄金樹への道 1 概要



『ELDEN RING』の世界観を独自解釈し、2022年9月から世界11言語でニアサイマル配信を開始したギャグ漫画『ELDEN RING 黄金樹への道 1』が早くも書籍化! 狭間の地・リムグレイブへ放り出された褪せ人・褪夫(あせお)が、謎の少女・メリナに取引を持ちかけられ、祝福の導きに従って黄金樹を目指す物語はどのような展開を迎えるのか。衝撃の第1巻!



【発売日】2022年12月2日(金)

【仕 様】B6判(176ページ)

【定 価】715円(本体650円+税)

【著 者】漫画:飛田ニキイチ、原作:ELDEN RING(株式会社フロム・ソフトウェア)



『ELDEN RING 黄金樹への道』連載ページ(コミックウォーカー日本版)はこちら

https://comic-walker.com/contents/detail/KDCW_MF09203323010000_68/



『ELDEN RING 黄金樹への道』連載ページ(コミックウォーカー英語版)はこちら

https://comic-walker.com/contents/detail/KDCW_MF09203324020000_68/



『ELDEN RING 黄金樹への道』連載ページ(ニコニコ静画)はこちら

https://seiga.nicovideo.jp/comic/60075



『ELDEN RING』とは



ダークファンタジー世界を手探りで冒険していくアクションRPG。本作の世界観設定はフロム・ソフトウェアのディレクター・宮崎英高氏と、ファンタジー小説シリーズ『A Song of Ice and Fire(邦題:氷と炎の歌)』の執筆やTVドラマ『Game of Thrones(邦題:ゲーム・オブ・スローンズ)』の製作総指揮・脚本を務める作家・ジョージ・R・R・マーティン氏が共同で制作しています。本作では本格的なダークファンタジーの世界を舞台に、未知の発見による喜びや手応えのある強敵を倒す達成感など、さまざまなRPG体験をお楽しみいただけます。

公式サイトURL: https://www.eldenring.jp/

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)2022 FromSoftware, Inc.



株式会社KADOKAWAについて



出版、映像、ゲーム、Webサービス、教育、ところざわサクラタウンを中心としたIP体験施設の運営など、幅広い事業を展開する総合エンターテインメント企業です。優れたIP(Intellectual Property)を安定的に創出し、さまざまな形で世界に届ける「グローバル・メディアミックス」戦略を、テクノロジーの活用により実践しております。

https://group.kadokawa.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/28-12:46)