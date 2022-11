[株式会社KADOKAWA]

株式会社KADOKAWA Game Linkage(KADOKAWAグループ)



株式会社KADOKAWA Game Linkage(本社:東京都文京区、代表取締役社長:豊島 秀介)は、「電撃の攻略本」ブランドにて、『ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume I』と『ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume II』を2冊同時に、2022年11月30日(水)に刊行しました。













本書はダークファンタジー・アクションRPG『ELDEN RING(エルデンリング)』の公式アートブック。壮大なる世界を構築するため徹底的にこだわりぬいて描かれた、膨大な秘蔵アートを余すところなく収録。そのディテールをすみずみまで堪能するため判型はA4サイズとし、Volume IとVolume IIの分冊構成、合計816ページにわたってアートワークを掲載しています。



Volume Iでは、ゲーム本編のオープニングムービーで使用されていたアート、フィールドやダンジョンのコンセプトアート、登場キャラクターや防具に関連するアートを掲載。



Volume IIでは、プレイヤーの前に立ちふさがる脅威であるエネミー、さまざまな武器のアートを掲載するほか、巻末にはゲームに実装されているアイテムイラストを多数収録しています。



またECサイトエビテン[ebten]では、同時購入特典としてVolume IとIIを収納できる三方背BOXが付属するほか、「ゴッドフレイ」のビジュアルが描かれた額装入り高精細アートが付属する限定版、ebtenDXパックも好評発売中です。



さらにアートブックの発売に関連して、特製ポスターとポストカード10種がセットになって抽選で100名に当たるプレゼントキャンペーンや、一部の店舗ではアートブックを含むさまざまな対象書籍の購入時にイラストカードが当たるフェアを、期間限定で実施しています。



●ELDEN RING関連書籍のプレゼントキャンペーン、フェアの詳細はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000011640.000007006.html





概要



【書 名】ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume I

【発売日】2022年11月30日(水)

【仕 様】オールカラー・A4判・432ページ

【定 価】4,400円(本体4,000円+税)

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

【その他】「BOOK☆WALKER」をはじめ、各電子書籍ストアでも配信。



【書 名】ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume II

【発売日】2022年11月30日(水)

【仕 様】オールカラー・A4判・384ページ

【定 価】4,400円(本体4,000円+税)

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

【その他】「BOOK☆WALKER」をはじめ、各電子書籍ストアでも配信。



●詳細はこちら

(ファミ通と電撃の攻略本 公式サイト)

【Volume I】https://books.famitsu-dengeki.com/product/elden-ring/322201000408.html

【Volume II】https://books.famitsu-dengeki.com/product/elden-ring/322205000378.html



●購入はこちら

(Amazon)

【Volume I】https://www.amazon.co.jp/dp/4047336017

【Volume II】https://www.amazon.co.jp/dp/4047336238

※Amazon.co.jpはフェアの対象店舗ではありません。



(BOOK☆WALKER)

【Volume I】https://bookwalker.jp/de312422a1-404e-4212-84ab-25b18aa26685/

【Volume II】https://bookwalker.jp/de0b7b46a1-550f-42c1-a394-43e29a21b632/

※電子書籍はプレゼントキャンペーンおよびフェアの対象外となります。



●ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK特設サイトはこちら

https://books.famitsu-dengeki.com/special/elden-ring/art-books.html



●ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK内容紹介トレーラーはこちら

https://youtu.be/xCP8R4CN63w





ページサンプル



Volume I

















Volume II























ebtenDXパック概要



【商品名】ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume I & II ebtenDXパック

【発売日】2022年11月30日(水)

【価 格】17,600円(税込)

【同梱物】

・ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume I

・ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume II

・ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK 三方背BOX(無償特典)

・額装入り高精彩アート『ゴッドフレイ』













●詳細・購入はこちら

(エビテン・ebtenDXパック購入ページ)

https://ebten.jp/p/7015022113011





『ELDEN RING』とは



ダークファンタジー世界を手探りで冒険していくアクションRPG。本作の世界観設定はフロム・ソフトウェアのディレクター・宮崎英高氏と、ファンタジー小説シリーズ『A Song of Ice and Fire(邦題:氷と炎の歌)』の執筆やTVドラマ『Game of Thrones(邦題:ゲーム・オブ・スローンズ)』の製作総指揮・脚本を務める作家・ジョージ・R・R・マーティン氏が共同で制作しています。本作では本格的なダークファンタジーの世界を舞台に、未知の発見による喜びや手応えのある強敵を倒す達成感など、さまざまなRPG体験をお楽しみいただけます。



公式サイトURL:https://www.eldenring.jp/index.html





(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)2022 FromSoftware, Inc.





「電撃の攻略本」とは







「電撃の攻略本」は、「ゲームの電撃」ブランドにおける1レーベルです。攻略本をはじめ、画集、設定資料集といったゲーム関連書籍を数多く刊行しています。



公式サイトURL:https://books.famitsu-dengeki.com/

公式Twitter:https://twitter.com/FD_books_info/





KADOKAWA Game Linkage(カドカワゲームリンケージ)とは







株式会社KADOKAWA Game Linkage(代表取締役社長:豊島 秀介)は、株式会社KADOKAWAの100%子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。



公式サイトURL: https://kadokawagamelinkage.jp



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/30-17:46)