『簡単! すぐ作れる! 失敗しない! 小麦粉不使用の グルテンフリーのお菓子の世界へようこそ』2022年12月7日(水)発売



株式会社KADOKAWA(代表取締役社長:夏野剛、本社:東京都千代田区、以下KADOKAWA)は、YouTubeチャンネル登録者数20万人超えのyukap著『簡単! すぐ作れる! 失敗しない! 小麦粉不使用の グルテンフリーのお菓子の世界へようこそ』を2022年12月7日(水)に発売いたします。







「グルテンフリーってこんなにおいしいんだ!」と知ってもらうために、何度も試作してたどり着いた43品を掲載。YouTubeで350万回再生以上の低糖質「チョコプリン」や120万回再生以上の材料3つの「バナナケーキ」など人気レシピ満載。

お菓子作りがはじめての人でもハードルが高くないよう、スーパーで買える材料で、とにかく簡単にできるようなレシピとなっています。



【著者コメント】

食べることも作ることも大好きな私が、4年前に突然小麦アレルギーになってしまい、これまで普通に食べていたものが食べられなくなりました。特にパンケーキやスコーンなどの小麦粉で作るものがどうしても食べたくて、米粉やおからパウダーなどに置き換えて試作を始めました。

最初の方は、重くモサモサした食感になったり、見た目も残念なものになったりしましたが、「誰が見てもおいしそう! 誰が食べてもおいしい!」と思えるレシピになるよう、何度も何度も試作しました。この本が、私と同じようなアレルギーがある方や体に優しいお菓子を作りたい方の参考になれば、うれしいです。



【本のポイント】

・流れがひと目でわかる! 全工程の写真付き

・写真も文字も大きくて読みやすい

・失敗しないコツを丁寧に解説

・材料はスーパーに売っているものが多く、すぐに作れる!





【こんな方におすすめ】

・グルテンフリーに興味がある

・お菓子作りが好き、これをきっかけに始めてみたい

・アレルギーで小麦粉が食べられない(自分や家族も、友人)

・ダイエット中(でもお菓子は食べたい!)

・健康に気を付けたい

などいろんな方にぴったりの本です。



【目次】

●CHAPTER1 オートミール

バナナ蒸しケーキ、キャロットケーキ、ブリトー、ドーナツ、ブラウニー etc.

●CHAPTER2 低糖質

豆腐のチーズケーキ、ガトーショコラ、プリン、スフレ etc.

●CHAPTER3 おからパウダー

塩クッキー、マフィン、フレンチトースト、レモンケーキ、台湾カステラ etc.

●CHAPTER4 米粉

パンケーキ、バナナブレッド、チーズボール、スコーン etc.







【書籍概要】

『簡単! すぐ作れる! 失敗しない! 小麦粉不使用の グルテンフリーのお菓子の世界へようこそ』

著者:yukap

定価:1,650円(本体1,500円+税)

判型:B5判

ページ数:96P

ISBN:978-4-04-605989-5

発売日:2022年12月7日(水)

発行:株式会社KADOKAWA



KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ

https://www.kadokawa.co.jp/product/322206000467/



【著者プロフィール/yukap(ゆかぴぃ)】

低糖質グルテンフリー研究家。

自身の小麦アレルギー発症をきっかけに、約2年前から低糖質かつグルテンフリーのレシピをYouTubeで投稿開始。

簡単でおいしいダイエットレシピなどが話題となり、YouTube登録20万人を超える(2022年11月現在)。

週1回のペースで新しいレシピを配信中。趣味は、カフェとスーパーマーケット巡り。

YouTube https://www.youtube.com/c/yukap

Instagram @yukap_glutenfree

https://www.instagram.com/yukap_glutenfree/

Twitter yukapglutenfree

https://twitter.com/yukapglutenfree



