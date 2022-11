[株式会社KADOKAWA]

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:夏野剛)は、2023年3月1日(水)にReoNa『Pilgrim』(2,700円+税)を発売。本日、11月18日(金)21:00より、各販売サイトでの予約受付をスタートします。







『ソードアート・オンライン』シリーズ、『アークナイツ』『シャドーハウス』『月姫 -A piece of blue glass moon-』など、数々のアニメ・ゲーム作品の主題歌を担当してきた絶望系アニソンシンガー・ReoNa(レオナ)。

2023年3月6日(月)には、自身初の日本武道館ワンマンライブの開催も決定しており、広く注目を集める。

自身初となる書籍『Pilgrim』は、2018年7月に神崎エルザ starring ReoNaとして発表したミニアルバム『ELZA』から始まり、初の武道館にたどり着くまでの約5年間の足跡、そして「アーティスト・ReoNa」が形成されるまでのルーツと、ReoNaが「お歌」で寄り添ってきた作品のキャスト・クリエイターたちの証言などを通して、ReoNaの実像に迫るアーティストブック。





書籍収録内容



・ReoNaの故郷・奄美大島での撮り下ろしフォト&ReoNaへの超ロングインタビュー

・『ソードアート・オンライン』松岡禎丞×島崎信長 特別対談

・『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』原作者・時雨沢恵一 書き下ろし短編小説

・『月姫 -A piece of blue glass moon-』芳賀敬太×深澤秀行 特別対談

などを収録。

逃げて逢おうね――絶望系アニソンシンガー・ReoNa、5年間の足跡と実像に迫る。



撮り下ろし写真は、ReoNaのルーツである奄美大島にて撮影。





















ReoNaコメント



デビュー5周年を迎える、2023年。

初めての書籍、『Pilgrim』を出版させていただきます。

今だからこそ、言葉にできること。

歩んで来た“巡礼の旅”を、ReoNaの今までを、大切な人たちと一緒に、1冊の本に綴りました。

ぜひ、受け取ってください。





ReoNaプロフィール



ReoNa(レオナ)/10月20日生まれ。陰のある少女らしいルックスながら、繊細で深い、少年の様な歌を歌うシンガー。“応援者”ではなく、「背中を押さない」「手も引かない」、”代弁者”として“絶望系アニソンシンガー”を掲げる新時代の女性アーティスト。

TVアニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』にて、劇中歌アーティスト「神崎エルザ」の歌唱を担当、「神崎エルザ starring ReoNa」として2018年7月4日(水)にミニアルバム「ELZA」をリリース(初登場8位を獲得)。ダウンロード部門「レコチョク年間ランキング2018」、新人アーティストランキング1位に、「神崎エルザ starring ReoNa」が選ばれるなど、活躍を見せる。

2018年7月放送開始のTVアニメ『ハッピーシュガーライフ』のエンディングテーマ「SWEET HURT」にて、8月29日(水)にソロデビュー。

“静寂”を武器にした独特のライブスタイルが話題を呼び、10月に行われた初のワンマンライブは即時完売。2019年2月からは初のワンマンライブツアー「ReoNa Live Tour 2019 “Wonder 1284”」を開催、全会場Sold Out。

2019年1月クールのTVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション』のエンディングテーマアーティストに大抜擢され、セカンドシングルとして「forget-me-not」を2月6日(水)にリリース。

6月には世界の癒しのピアノマン、ダニエル・パウターの7年振りの来日ライブにて、ステージでのコラボレーションを実現させる。

6月26日(水)には、神崎エルザ starring ReoNa名義のシングル「Prologue」を、さらに8月28日(水)にはReoNa3rdシングル「Null」をリリース。9月からは初の全国ツアー「ReoNa Live Tour 2019“Colorless”」を開催、そして10月20日(日)、自身の誕生日に初のZepp Tokyoでのワンマンライブ「ReoNa ONE-MAN Live“Birth 2019”」を開催し、チケットは即時Sold Out。

2020年7月クールのTVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』2ndクールのOPテーマ「ANIMA」と家庭用ゲーム『ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス』OPテーマ「Scar/let」を収録した4thシングルにて、オリコン週間シングルランキング(8/3付)初登場4位を獲得、さらに10月にリリースした1stフルアルバム「unknown」では、オリコン週間アルバムランキング(10/19付)初登場第4位を獲得。

2021年9月には、家庭用ゲーム「月姫 -A piece of blue glass moon-」の主題歌を収録したE.P.「月姫 -A piece of blue glass moon- THEME SONG E.P.」をリリース、収録楽曲「生命線」はオリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング(9/13付)にて自身初のデジタルシングル1位を獲得。

2023年3月6日(月)には、初の日本武道館ワンマンライブが決定。今後の活動が期待される、女性アニソンシンガー。

【ReoNa オフィシャルサイト】http://www.reona-reona.com/

【ReoNa Official YouTube Channel】https://www.youtube.com/channel/UCyUhtF50BuUjr2jOhxF3IjQ





書籍仕様



【タイトル】Pilgrim(ピルグリム)

【価格】2,970円(本体2,700円+税)

【発売日】2023年3月1日(水)

【判型】A5判(148mm×210mm)

【ページ数】160P



