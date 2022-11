[株式会社KADOKAWA]

『マグカップひとつで レンチン!オートミールレシピ』2022年11月4日(金)発売



株式会社KADOKAWA(代表取締役社長:夏野剛、本社:東京都千代田区、以下KADOKAWA)は、2022年11月4日(金)に、SNSで絶大な支持を集めているおこめの初著書、『マグカップひとつで レンチン!オートミールレシピ』を刊行いたしました。







材料をマグに入れてレンチンするだけ!

おいしすぎる、私だけのやせレシピ

「あのメニューもオートミールで!?」

「しかも、材料をマグカップに入れてレンチンするだけ!?」と、たちまち注目を集め、オートミールが苦手だった人からも絶大な支持を集めているおこめの初レシピ集。



この本では「お好み焼き」や「オムライス」「チーズカルボ」など、何度もバズった人気メニューはもちろんのこと、新たなレシピを多数掲載!

オートミールは健康にもダイエットにも良いと分かっているけれど、自分だけが食べるダイエットメニューに手をかけたくない……でも美味しくないと続かない……という、わがままなダイエッターの味方となる1冊。

キッチンに眠っているオートミールをマグカップひとつで、あっという間に絶品ダイエットレシピに変身させます!





【もくじ】

●Part 01)腸からしっかりあたたまる「まんぷくスープ」

・巣ごもり卵のキャベツスープ

・爆速! レンチンチャウダー

・スンドゥブ

・豚汁

・ふわふわ! 茶碗蒸し風スープ etc...

●Part 02)がっつりメニューオートミールならギルトフリー「めちゃうま! 丼ぶり&お好み焼き」

・まんぷく親子丼

・麻婆豆腐丼

・なすキーマカレー

・明太チーズお好み焼き丼

・ツナともやしのお好み焼き etc...

●Part 03)野菜たっぷりでダイエットの味方♪「1品満足!チャーハン&まぜごはん」

・やみつき! キムチチャーハン

・レンジでパラパラ! 納豆チャーハン

・ひじきと梅のまぜごはん

・和風あんかけオムライス

・ホワイトソースオムライス etc...

●Part 04)ダイエット中でも「おいしい」をガマンしたくない!「絶品リゾット・雑炊・ドリア」

・トマトクリームリゾット

・明太豆乳オムリゾット

・とろ~りえびアボカドドリア

・ポカポカしょうが雑炊

・中華がゆ



<巻頭特集>

○するっと3キロやせ!モーニングレシピ

○リピーター続出! 超人気レシピ

<コラム>

○クセになる激辛レシピ

○とろ~りチーズレシピ

○すぐでき! 爆速レシピ



【書籍概要】

書名:マグカップひとつで レンチン!オートミールレシピ

著者:おこめ

定価:1,595円(本体1,450円+税)

判型:A5判

ページ数:112P

ISBN:978-4-04-897512-4

発売日:2022年11月4日(金)

発行:株式会社KADOKAWA



KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ

https://www.kadokawa.co.jp/product/322208000184/



【著者プロフィール】

おこめ

大阪府在住。

調理師免許を取得後、働きながら腕を磨く。

現在はオートミールなどを使ったヘルシーレシピやダイエットレシピを開発し、SNSを拠点に活動中。

ズボラでもゆるゆるペースでも、無理なく続けられて「気づいたらやせてたわ……」と言えるメニューを日々研究中。

●Instagram:@okome_kitchen



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/08-21:40)