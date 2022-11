[株式会社KADOKAWA]

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:夏野 剛)は、「すみっコぐらし」10周年を記念して、2022年11月~2023年1月に『すみっコぐらし10周年記念 プレゼントキャンペーン』をKADOKAWAアプリにて開催いたします。







「すみっコぐらし」10周年を記念して『すみっコぐらし10周年記念プレゼントキャンペーン 2022ウィンター』をKADOKAWAアプリにて開催いたします。

KADOKAWAから発売されている「すみっコぐらし」作品を書店で購入しKADOKAWAアプリから応募すると、ここでしか手に入らない特別なグッズが抽選で当たります!

夏のキャンぺーン『2022サマー』でためたポイントも使用することができますので、ふるってご応募ください。





レシート対象期間とプレゼントの詳細



■プレゼント内容





オリジナルトートバッグ(抽選で200名様)

2023年3月下旬以降発送予定



バッグサイズ(約)

幅:360mm 高さ:370mm

持ち手:25mm × 470mm

(マチ:110mm)













キャンペーン応募概要



■応募方法







■対象書籍







■対象書店







■注意事項

・購入書籍1冊ごとに本体価格の10%分のポイントを獲得できます(小数点以下は四捨五入)。

・2022年9~10月の購入レシートのポイントは本キャンペーンの対象外です。

・当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます(発送先は日本国内に限ります)。

・当選賞品を譲渡(転売、オークション出品含む)しないことが応募・当選の条件です。譲渡が明らかになった 場合、当選は取り消され賞品をお返しいただく場合があります。

・応募に際しご提供いただいた個人情報は、弊社のプライバシーポリシーの定めるところにより取り扱わせてい ただきます。

・KADOKAWAアプリ動作環境:iOS12以上、Android8以上(一部機種では正常に動作しない場合もあります)

その他、KADOKAWAアプリの応募要項もご確認ください。

KADOKAWAアプリのダウンロードはこちら(https://promo.kadokawa.co.jp/kadokawa-app/)をご確認ください。





新刊のご案内



【書名】 キャラぱふぇブックス すみっコぐらし いっしょにクロスワード

編集:キャラぱふぇ編集部 監修:サンエックス株式会社

定価: 990円(本体900円+税)

発売日:2022年11月30日

すみっコたちといっしょに、クロスワードで楽しくあそぼう♪

すみっコぐらしのかわいいイラストを見ながら、クロスワードであそべるよ♪

さんすうやりか、しゃかいなどに関係したクロスワードもあるから、チャレンジして学校の勉強にも役立てよう★



▽書誌情報・購入ページ

https://www.kadokawa.co.jp/product/322206001141/



【書名】すみっコぐらし スクラッチアート ポストカードDX

編集:キャラぱふぇ編集部 監修:サンエックス株式会社

価格: 2,310円(本体2,100円+税)

発売日:2022年12月7日

「すみっコぐらしスクラッチアート」にデラックスなポストカード版が登場!

大人気の「すみっコぐらしスクラッチアート」シリーズにデラックスなポストカード版が登場♪

スクラッチアートはシートを付属のペンでけずると、カラフルなすみっコのイラストが出てくる楽しいおえかき!

今回はシートもふうとうもた~っぷり入った大容量の超スペシャル版だよ!

なんとオリジナルのポストカードスタンドつき!

けずったシートをかわいくかざったり、メッセージを書いてお友だちに送ったり、楽しみ方もいろいろ♪



▽書誌情報・購入ページ

https://www.kadokawa.co.jp/product/322204001053/





版権表記



各媒体でお取り上げいただける際は、お手数ですが下記版権表記をご記載ください。

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.





