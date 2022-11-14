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ビーズログ文庫『勿論、慰謝料請求いたします！』がボイスドラマ化！

［株式会社KADOKAWA］

ボイスドラマ『勿論、慰謝料請求いたします！ 新商品は恋のお守り？』、「mimicle（ミミクル）」独占配信！


　株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、ビーズログ文庫『勿論、慰謝料請求いたします！』のボイスドラマをボイスドラマ配信アプリ「mimicle（ミミクル）」にて、販売することをお知らせいたします。本作は、主人公である伯爵令嬢ユリアスとしっかり者の第一王子ルドニークをメインに据えたボイスドラマとなります。

アルバムアートワーク





キャスト


ユリアス／CV：M・A・O
ルドニーク／CV：相葉裕樹
M・A・Oさん
相葉裕樹さん



ストーリー


　伯爵令嬢のユリアスは、今日も商売のタネになるアイデアを模索中。そこで彼女が目を付けたのは、学園で流行中の"恋愛成就の効果があるお守り"。ユリアスは、ルドニークを巻き込みながら噂のお守りの調査に乗り出す。

「少しでも可能性があるのであれば、行動あるのみ！　善は急げですわ！」



スタッフ


アルバムアートワーク：m/g
原案：soy
脚本：播磨つな（エレファンテ）／真水洋介
収録・編集・音響・制作：オトバンク



［購入者限定］M・A・Oさん＆相葉裕樹さん直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン！

　対象期間中に『勿論、慰謝料請求いたします！ 新商品は恋のお守り？』をご購入いただき、プラットフォーム内のプレゼントキャンペーンページにてエントリーされたお客様の中から、抽選で2名様に「M・A・Oさん＆相葉裕樹さんの直筆サイン色紙」をプレゼントいたします。


【エントリー受付期間】2022年10月31日（月）～2022年12月4日(日)23:59まで
詳細はこちら（https://mimicle.com/lp/isyaryo-seikyu



商品概要


タイトル：『勿論、慰謝料請求いたします！ 新商品は恋のお守り？』
配信日：2022年10月31日
価格：2200円［税込］（※アプリ内通貨2200コイン）
発売元：株式会社KADOKAWA
販売URL：https://mimicle.com/album/Rd13WYal
(C)soy,m/g
(C)2022 KADOKAWA CORPORATION



配信プラットフォーム


プラットフォーム：mimicle
【iOS】https://apps.apple.com/jp/app/mimicle/id1621248013
【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kadokawa.mimicle
【Windows】https://mimicle.com/
【Twitter】https://twitter.com/mimicleJP



原作情報



シリーズ好評発売中！
小説『勿論、慰謝料請求いたします！』（ビーズログ文庫）
著者：soy
イラスト：m/g

■ビーズログ文庫『勿論、慰謝料請求いたします！』
　シリーズ紹介：https://bslogbunko.com/series/isyaryo/
■『勿論、慰謝料請求いたします！』
　コミカライズ：https://www.futabasha.co.jp/book/97845754105010000000
■ビーズログ文庫公式サイト： https://bslogbunko.com/
■ビーズログ文庫公式Twitter： https://twitter.com/bslog_bunko

企業プレスリリース詳細へ （2022/11/14-17:46）

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