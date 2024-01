[株式会社WOWOW]

https://www.wowow.co.jp/music/fripside20th/



fripSide 20th Anniversary Festival 2023 -All Phases Assembled-

2024年3月放送・配信予定





八木沼悟志によるfripSide結成から20周年を記念し、nao、南條愛乃、上杉真央・阿部寿世の歴代ボーカリストが集結、angelaもゲスト出演した貴重な一夜をWOWOWで独占放送・配信決定!



2002年、“デジタルJ-POPの灯をアニソンへ”をテーマに、コンポーザー・キーボード担当の八木沼悟志により結成された音楽ユニットfripSide。初代ボーカリストnaoとともにアニメ・ゲームのテーマソングの流れを切り開いた第1期、2代目ボーカリストに南條愛乃を迎え、テレビアニメ「とある科学の超電磁砲」とのタイアップで大きく飛躍した第2期、そして上杉真央、阿部寿世という2人のボーカリストによって新たな世界観を打ち出している第3期と、20年間にわたりその存在感を確実なものとしてきた。そんな歴代ボーカリストが豪華集結して行なわれたのが、fripSide活動20周年を記念し1月8日(月・祝)にぴあアリーナMMで行なわれた「fripSide 20th Anniversary Festival 2023 -All Phases Assembled-」。ゲストとして、fripSideとのコラボレーションシングルやライブでの共演もあるangelaも出演する。



当初6月に開催が予定されていた本公演だが南條の体調不良により延期となり、チケットが入手困難となっていたことを受け会場規模をアリーナに拡大しての開催となった。21世紀のアニソンシーンに一大潮流を生み出したfripSideの足跡を余すところなく堪能できる貴重な一夜をWOWOWで独占放送・配信する。



<番組情報>

fripSide 20th Anniversary Festival 2023 -All Phases Assembled-

2024年3月放送・配信予定



出演:八木沼悟志、nao、南條愛乃、上杉真央、阿部寿世

ゲスト:angela

収録日:2024年1月8日

収録場所:神奈川 ぴあアリーナMM



<番組公式サイト>

https://www.wowow.co.jp/music/fripside20th/



<関連番組>

南條愛乃 Live Tour 2023 ~ジャーニーズ・トランク~

2024年3月リピート放送・配信予定



企業プレスリリース詳細へ (2024/01/09-09:46)