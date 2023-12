[株式会社WOWOW]

MUCC 25th Anniversary TOUR Grand Final Bring the End to「Timeless」&「WORLD」

2024年3月放送・配信予定

MUCCの結成25周年イヤーを締めくくる東京国際フォーラム ホールA公演をWOWOWで独占放送・配信。メンバー脱退などにも屈せず続けてきたライブ活動の集大成!



MUCCの結成25周年イヤーのグランドファイナルを飾る東京国際フォーラム ホールA公演の模様を独占放送・配信する。

2022年10月から2023年11月までの間、過去のアルバムを2作品ずつ再現するツアーを4度にわたり開催、全8作品と向き合ってきたMUCC。新曲「Timeless」ほかを収録した最新アルバム『Timeless』も、グランドファイナルと同日にリリースされる。コロナ禍のさなかの2021年10月にはドラマーが脱退したが、直後の11月には新体制初のシングル「GONER/WORLD」をリリース。本公演のタイトル“Bring the End to「Timeless」&「WORLD」” は、これらに“区切り”をつけることを示しており、MUCCにとって一つの節目を迎える集大成の公演になることは間違いない。ゲストとして、Ken(LʼArc~en~Ciel)、Sakura(gibkiy gibkiy gibkiy/Rayflower/THE MADCAP LAUGHS/ZIGZO)も出演する。



番組情報





ゲスト︓Ken(L'Arc~en~Ciel)、Sakura(gibkiy gibkiy gibkiy/Rayflower/THE MADCAP LAUGHS/ZIGZO)

収録日︓2023年12月28日

収録場所︓東京 東京国際フォーラム ホールA



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/29-10:46)