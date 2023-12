[株式会社WOWOW]

世界で活躍する韓国8人組ボーイズグループ、ATEEZ。2024年のワールドツアーから、さいたまスーパーアリーナでの日本公演を独占生中継!





ATEEZの2024ワールドツアーから、日本公演最終日の模様を独占生中継でお送りする!今回の日本公演は、2023年5月以来およそ9カ月ぶりとなるが、この間も彼らはすさまじい勢いで活躍を続けてきた。2023年6月には、9枚目のミニアルバム『THE WORLD EP.2 : OUTLAW』をリリース、アメリカの「Billboard 200」で初登場2位にランクインした。そして12月、2ndフルアルバム『THE WORLD EP.FIN : WILL』を発表すると、初動売上は170万枚超、3枚目のミリオンセラーを記録した。また、このアルバムを通して「Billboard 200」で初登場1位を達成したのはもちろん、イギリスの「オフィシャルアルバムチャート」では2位を獲得し、世界の舞台で、その人気がさらに加速し続けていることを示した。

日本公演の会場は、彼らにとって初めてとなる埼玉・さいたまスーパーアリーナ。ステージ上でATEEZのエネルギーがほとばしり、会場が熱気に包まれていく様子をWOWOWでお届けする!

また、メンバーからのコメント映像が到着!こちらのコメント映像は、 XのWOWOW音楽公式アカウント (@wowow_mj) でご覧いただけるので、そちらのチェックもお忘れなく!!

さらに、この生中継を記念して、今回もATEEZ×WOWOW恒例のプレゼント企画を実施!WOWOWの生中継をご覧いただいた方にわかるクイズを出題し、クイズに正解された方の中から抽選で10名様にメンバー直筆サイン入りグッズをプレゼント!詳しくは、番組サイト(https://www.wowow.co.jp/music/ateez/)をチェックして、ご応募ください!!

【WOWOW加入者限定!プレゼントのお知らせ】

<生中継クイズプレゼント>

生中継!2024 ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN JAPANをご覧いただいた方にわかるクイズを出題!クイズに正解された方の中から抽選で10名様にメンバー全員の直筆サイン入りグッズをプレゼント!



★クイズ★

「WOWOWの生中継の中で、ウヨン考案のWOWOWポーズをしている姿が最後に映ったのは誰でしょう?」



※詳しくは、番組サイト(https://www.wowow.co.jp/music/ateez/)を要チェック!





【番組情報】







生中継!2024 ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN JAPAN



2024年2月4日(日) 午後4:00

<WOWOWライブ><WOWOWオンデマンド>

※WOWOWオンデマンドでは、生中継終了後~24時間のアーカイブ配信があります

収録日:2024年2月4日

収録場所:埼玉 さいたまスーパーアリーナ









【番組サイト】

https://www.wowow.co.jp/music/ateez/



