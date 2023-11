[株式会社WOWOW]

https://www.wowow.co.jp/music/miyavi/



【MIYAVI 20th ANNIVERSARY WOWOW SPECIAL】

MIYAVI Interview & Document

11月29日(水)午後9:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※放送終了後~アーカイブ配信あり ほか







世界を舞台に活躍しソロデビュー20周年を迎えたサムライギタリストMIYAVIをWOWOWで特集中!11月29日(水)午後9:00からは、最新海外ツアーや国連親善大使としての活動にも密着、MIYAVIが少年時代から未来まで存分に語る、1時間の撮りおろしインタビュー&ドキュメンタリー番組「MIYAVI Interview & Document」を放送・配信する。



4年ぶりのヨーロッパ・中国・アジアツアーに密着し、音楽に真摯に向き合いながら世界に挑み続ける姿や、UNHCRの親善大使として難民キャンプを訪れた際の映像、9月の来日公演に出演したキアヌ・リーブスがベースを務めるバンドDogstarとの交流シーンなど、MIYAVIの多岐にわたる活動を貴重映像でお届けする。インタビューでは、これまでの軌跡や今後の展望、先日日本公演を終えたばかりのTHE LAST ROCKSTARSについてや、アーティスト活動初期に所属していたヴィジュアル系バンドDue le quartzについてなど、たっぷりと語っている。

番組のナレーションは人気実力派声優の置鮎龍太郎が担当。大ヒット作品「BLEACH」の朽木白哉役を、アニメ版を置鮎龍太郎が、実写映画ではMIYAVIが演じている。



また、番組視聴者の中から抽選で3名様に、インタビュー収録時に撮影したチェキにMIYAVIの直筆サインを入れてプレゼント。応募詳細は番組サイトをチェック。



そのほかWOWOWではMIYAVI関連番組を3本リピート放送・配信。12月13日(水)午後9:00からは、9月にLINE CUBE SHIBUYAで行なわれたアニバーサリーライブを全編ノーカットでお送りするほか、キャリアを彩るミュージックビデオを2時間にわたりお届けする。 11月29日(水) 午後10:00からは、THE LAST ROCKSTARSが1月に有明アリーナで開催したライブの模様もアンコール放送・配信する。



プレゼントのお知らせ







WOWOWご加入者限定!

抽選で3名様にMIYAVI直筆サイン入りチェキをプレゼント!

※詳しくは番組サイトへ



映像公開中





「MIYAVI Interview & Document」のオンエアに向けて、先出し映像3本と、MIYAVIからのコメント映像が到着!WOWOW 音楽公式X WOWOW MUSIC(@wowow_mj)でも公開しているので、お見逃しなく。



▽WOWOW 音楽公式X WOWOW MUSIC(@wowow_mj)

https://twitter.com/wowow_mj



MIYAVI 20th ANNIVERSARY WOWOW SPECIAL





<ラインナップ>

●MIYAVI Interview & Document

11月29日(水)午後9:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※放送終了後~アーカイブ配信あり



●MIYAVI “20th & Beyond” Japan Tour 2023

12月13日(水)午後9:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※リピート放送

※放送終了後~1カ月間アーカイブ配信あり



収録日:2023年9月18日

収録場所:東京 LINE CUBE SHIBUYA



●MIYAVI Music Video Collection

12月14日(木)午前0:15(12月13日(水)24:15~)[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※リピート放送

※放送との同時配信のみ



<関連番組>

●THE LAST ROCKSTARS Live Debut 2023 Tokyo - New York - Los Angeles

11月29日(水)午後10:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※リピート放送

※放送終了後~1カ月間アーカイブ配信あり



収録日:2023年1月27日

収録場所:東京 有明アリーナ



番組サイト





https://www.wowow.co.jp/music/miyavi/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/27-18:46)