X JAPANのベーシスト・HEATHさんが2023年10月29日に逝去されました。WOWOWでは追悼の意を表し厳選したX JAPANの映像を放送・配信します。



2023年10月29日に55歳で逝去されたX JAPANのベーシスト・HEATHさん。WOWOWでは追悼の意を表し、過去に放送・配信された伝説的ライブ番組、ミュージックビデオ作品の中から厳選された計18.5時間の貴重な映像を、11月30日(木)、12月3日(日)、そして彼の誕生日である2024年1月22日(月)の3回にわたりお送りします。番組ラインナップについては、オフィシャルサイトをご確認ください。



【番組ラインナップ】

X JAPAN HEATH 追悼特集



11月30日(木)

●午後1:00 [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

「X JAPAN Live 日本公演 2018 ~紅に染まった夜~ Makuhari Messe 3Days」

伝説のロックバンドX JAPANが前代未聞の“無観客ライブ”を敢行。メンバー全員の全身全霊、魂が込められた奇跡のステージの模様を全曲ノーカットで独占放送・配信。



楽曲:Rusty Nail、JADE、Beneath The Skin、HERO、DRAIN、HURRY GO ROUND、Forever Love、La Venus、KISS THE SKY、I.V.、紅、WEEK END、ENDLESS RAIN、ART OF LIFE、Silent Jealousy、Born To Be Free、X

収録日:2018年9月30日

収録場所:千葉 幕張メッセ国際展示場1~3ホール



●午後4:00 [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

「X JAPAN LIVE 2018 アメリカフェス出演直前 PREMIUM GIGS ~YOSHIKI復活の夜~」

2018年4月、YOSHIKIの人工椎間板置換手術後、初のフルステージ復帰となったX JAPANのスペシャルライブをWOWOWが独占放送・配信する。



出演:X JAPAN

スペシャルゲスト:リチャード・フォータス(ガンズ・アンド・ローゼズ)、ウェス・ボーランド(リンプ・ビズキット)、ミヤ(MUCC)

楽曲:JADE、Rusty Nail、Kiss the sky、I.V.、DRAIN、Beneath The Skin、Forever Love、ART OF LIFE、紅、ENDLESS RAIN、Born To Be Free、X

収録日:2018年4月11日

収録場所:東京 Zepp DiverCity(TOKYO)



12月3日(日)

●午後8:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

「X JAPAN LIVE 2017 at the WEMBLEY Arena in LONDON」

単独公演が無念の延期となってから1年後の2017年3月、“ロックの聖地”英国SSEアリーナ・ウェンブリーにX JAPANが登場した歴史的ライブを独占放送・配信。



楽曲:Rusty Nail、HERO、Beneath The Skin、Silent Jealousy、DRAIN、La Venus、KISS THE SKY、Born To Be Free、紅、JADE、Without You、I.V.、X、ENDLESS RAIN、ART OF LIFE

収録日:2017年3月4日

収録場所:イギリス・ロンドン SSEアリーナ・ウェンブリー



2024年1月22日(月)

●午後1:30 [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

「X JAPAN WORLD TOUR Live in YOKOHAMA 超強行突破 七転八起 ~世界に向かって~ / 再会の夜」

2010年8月に日産スタジアムで行なわれたX JAPAN初の野外ワンマンライブ!2DAYS公演の初日の模様をWOWOWで独占放送・配信する。



収録:2010年8月14日

収録場所:神奈川 日産スタジアム



●午後3:30 [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

「X JAPAN 攻撃再開 2008 I.V. ~破滅に向かって~ / ~破壊の夜~」

2008年3月に3日間連続で行なわれ、東京ドームを激震させたX JAPANの復活ライブ。初日「~破壊の夜~」をWOWOWで独占放送・配信する。



楽曲:THE LAST SONG、Rusty Nail、WEEK END、SCARS、Silent Jealousy、HIDEの部屋、Say Anything、Without You、I.V.、紅、ART OF LIFE

収録日:2008年3月28日

収録場所:東京 東京ドーム



●午後5:30 [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

「X JAPAN The Last Live 完全版」

ロック界にその名を刻み、いったん1997年に劇的な解散を遂げたX JAPAN。その年の大みそかに行なわれた伝説の東京ドーム公演を完全版として独占放送・配信する。



楽曲:Rusty Nail、WEEK END、SCARS、DAHLIA、DRAIN、CRUCIFY MY LOVE、Longing~跡切れたmelody~、紅、オルガスム、Forever Love、X、ENDLESS RAIN、THE LAST SONG

収録日:1997年12月31日

収録場所:東京 東京ドーム



●午後9:15 [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

「X JAPAN Music Video Selection」

X JAPANがそのキャリアにおいて情熱を注ぎ込んだ歴代ミュージックビデオの中から、厳選した作品をWOWOWで放送・配信する。

2023年10月29日に大腸がんのため55歳で逝去されたX JAPANのベーシスト・HEATHさん。WOWOWでは追悼の意を表し、歴代のX JAPANミュージックビデオから、彼の在籍時に制作された作品を中心に放送・配信する。在りし日の彼をしのびながら、X JAPANというバンドの映像表現の軌跡をぜひ、たどってみてほしい。



