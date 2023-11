[株式会社WOWOW]

2024年1月より、WOWOWで中国ドラマ大注目作が3作品連続スタート。

すべて日本初・独占放送・配信でお届け!!

多彩な新作ラインナップにあわせ、同じ主演俳優の出演作など、関連作品も集結!!





来年1月以降のWOWOWは中国ドラマが盛り上がる!

全作品放送・配信ともに日本初登場!さらに同じ主演俳優の作品なども関連作として集結。

様々なジャンルの、珠玉の作品たちがそろう。

中国ドラマが好きなら、1月以降のWOWOWは絶対に見逃せない!



気になるラインナップはこちら。



シャオ・ジャン主演「玉骨遥(ぎょっこつよう)」 (全43話)

2024年1月4日(木)午後8:00放送・配信スタート(字幕版)

※アーカイブ配信なし・放送同時配信あり 【WOWOWオンデマンド】

毎週木曜午後 8:00 ※2 話ずつ放送【WOWOWプライム】

番組サイト: https://www.wowow.co.jp/release/006906







総監督:チャン・カーチュン(「燕雲台-The Legend of Empress-」)

出演:シャオ・ジャン、レン・ミン

絶大な人気を誇るカリスマ俳優、シャオ・ジャン主演のメガヒット・ファンタジー・ロマンス時代劇。宿敵でもある師弟カップルのラブストーリーをドラマティックに描き出す。



【見どころ】

シャオ・ジャン主演の新たな傑作が誕生!累計発行部数1000万部突破の大ベストセラー小説「鏡」シリーズの「朱顔」をドラマ化したファンタジー・ロマンス時代劇をWOWOWで独占日本初放送・配信する。

本作は、2023年7月に中国で配信されると、各サイトでドラマランキング1位を記録。中国SNSサービスWeiboでは、ドラマメイントピック閲覧数205.9億という2023年最高記録をマークした(10月中旬現在)。物語は、架空の世界を舞台に空桑族の皇太子・時影と、その弟子で彼に死をもたらす赤族の郡主・朱顔の愛の行方を描く。主人公・時影役は「陳情令」など大ヒットドラマへの出演が続くシャオ・ジャン、ヒロイン・朱顔役は「孤城閉~仁宗、その愛と大義~」で数々の賞に輝いた若手実力派俳優レン・ミンが演じ、さらにファン・イールン、ワン・チューラン、ワン・ズーチーら人気俳優陣が集結した。

壮大かつ幻想的な物語世界を、高度なビジュアルエフェクトでみごとに具現化。美しい映像で描き出す、宿敵でもある師弟カップルのセンセーショナルなラブストーリーをお楽しみに!



<関連情報>

【配信特集】「玉骨遥(ぎょっこつよう)」放送記念!シャオ・ジャン特集<1月配信開始予定・2月作品追加>

・『斗羅大陸~7つの光と武魂の謎~』(全40話) 配信中

・『慶余年~麒麟児、現る~』(全46話) 2024年2月配信予定



ウー・レイ主演「愛なんて、ただそれだけのこと」 (全38話)

2024年1月5日(金)午前0:00放送・配信スタート(字幕版)

※アーカイブ配信・放送同時配信ともにあり【WOWOWオンデマンド】

毎週金曜午前 0:00(木曜深夜)※2 話ずつ放送【WOWOWプライム】

番組サイト: https://www.wowow.co.jp/release/006907







監督:チェン・チャン

脚本:チャン・インジー

出演:ウー・レイ(宋三川(ソン・サンチュワン)役)

チョウ・ユートン(梁友安(リャン・ヨウアン)役)

実力を持ちながら控えに回っていたスポーツ選手と人生に疲弊したキャリアウーマン、立場は違えど同じ目標に向かって奮闘していく2人の恋愛模様を描く話題の共感型ドラマ。



【見どころ】

子役出身でこれまで、「長歌行」「星漢燦爛(せいかんさんらん)」など大ヒット作で数々の役を演じてきたウー・レイがついに年下ワンコ系男子に!天才と称されるほどの実力を持ちながら、メンタルの不調から控えに回っていた22歳のスポーツ選手と、上司に才能と時間を消費される日々に疲れ果て、弱小テニスクラブのマネジャーになった32歳のキャリアウーマン、2人の愛と成長の物語を描く。2023年3月から中国で配信された本作は、大手レビューサイトdoubanのユーザーレビューでは10点満点中8.2点という高評価を獲得し、現代ラブロマンスとして絶大なる人気を博した。年下男子からヒロインにまっすぐ向けられるまなざしは視聴者にときめきと癒やしを与え、チョウ・ユートンが演じる努力家のヒロインもまた、ひたむきで説得力のある人物像で多くの共感を呼んだ。一方で多様な幸福観を持つ脇役たちは、今を生きる女性たちの価値観に寄り添い、本作を単なる「年の差カップルもの」とくくれないものにした。衝突しながらも友人以上の関係へと進んでいく2人。年の差を乗り越え、人生も恋も成功させることができるのか?!



<関連情報>

【配信特集】【「ウー・レイ主演「愛なんて、ただそれだけのこと」」放送記念!ウー・レイ特集

・『ウー・レイ主演「愛なんて、ただそれだけのこと」』(全38話) 2024年1月5日(金)放送・配信スタート

・『星漢燦爛(せいかんさんらん)』(全56話) 配信中

・『クロスファイア』(全36話) 2024年1月配信予定



「天地に問う~Under the Microscope~」 (全14話)

2024年2月 放送・配信予定(字幕版)

※アーカイブ配信・放送同時配信ともにあり【WOWOWオンデマンド】

番組サイト: https://www.wowow.co.jp/release/006918







監督:パン・アンズ

脚本・原作:マー・ボーヨン

出演:チャン・ルオユン、ワン・ヤン、ウー・ガン、フェイ・チーミン、チー・ウェイ

「風起洛陽~神都に翔ける蒼き炎~」の原作者による小説を映像化!“算術バカ”の主人公が、税の不正を見つけたことで陰謀に巻き込まれていく予測不能なサスペンス時代劇!



【見どころ】

「長安二十四時」「風起洛陽~神都に翔ける蒼き炎~」などの原作者であり中国屈指の歴史小説家マー・ボーヨンが、自身の小説をもとに自ら脚本も担当したサスペンス時代劇。主演は、2019年に中国で配信された大ヒットドラマ「慶余年~麒麟児、現る~」で大ブレイクし、その後も主演作を次々とヒットに導き、新人俳優賞をはじめ数々の賞を総なめにしたチャン・ルオユン。本作では数字の計算に誤りを見つけると正さずにはいられない“算術バカ”の主人公・帥家黙(シュアイ・ジアモー)役を演じ、この愛すべき役柄に持ち前の演技力で息を吹き込む。さらに、ワン・ヤンやウー・ガンら「慶余年~麒麟児、現る~」で共演したキャストが脇を固めており、実力派俳優陣の再共演も見どころの一つとなっている。

スリリングな謎解きが展開する本格的ミステリーである上に、きっちりとした時代考証が際立つサスペンス時代劇。個性際立つキャラクターとテンポのいい掛け合いも加わり、爽快なエンターテインメントに仕上がった本作を、WOWOWで日本初放送・配信する。



<関連情報>

【配信特集】「天地に問う~Under the Microscope~」放送記念!中国歴史エンターテインメント特集

・『天地に問う~Under the Microscope~』(全14話) 2024年2月放送・配信予定

・『慶余年~麒麟児、現る~』(全46話) 2024年2月配信予定

・『贅婿[ぜいせい]~ムコ殿は天才策士~』(全36話) 2024年2月配信予定



