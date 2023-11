[株式会社WOWOW]

10月に待望の日本単独公演を成功させ、今最も注目を集める期待のスーパールーキーxikersが初めて挑んだスペシャル番組「xikers Special ! FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」の見どころをご紹介!



デビューから約半年での自身初となるワールドツアーの一環として、初の日本単独公演『xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN』を開催。10月7日(土)の東京公演は、WOWOWで独占生中継され、xikersの魅力を日本中に知らしめた。

そんなxikersにとって初めてとなるスペシャル番組が、11月23日(木・祝)午後10:15からWOWOWで独占放送・配信される。



番組ではMCに古家正亨さんを迎え、xikersの魅力を探る座談会コーナーのほか、初の日本単独公演を終えたばかりの彼らの貴重なソロインタビュー、そして日本のテレビ初披露となる自由でありながらも叙情的なムードが目を引く「HOMEBOY」のパフォーマンス、さらには東京公演の舞台裏の様子までおよそ45分にわたり、たっぷりお届けする。



MC古家さんとの座談会コーナーでは時折日本語を交えながら、終始リラックスした様子で番組収録を楽しんでいたメンバー達。それぞれが考えるグループの魅力やグループ内の流行について話をしたり、他のメンバーの回答にチャチャを入れるなどメンバー同士の仲の良さがうかがえる。また、古家さんからライブでお客さんが一緒に踊れそうな振りつけを教えてほしいとリクエストされた時には、「僕たちの曲はどれも難しくて、簡単じゃないんです」とダンスパフォーマンスへの自負心が垣間見れるひと幕も。



他にも「自分が似ている動物」を制限時間内に絵で表現するというお題に挑戦して個性豊かな絵の才能を発揮するメンバーが続出するなど、とにかく自由奔放なxikersの魅力がいっぱい。そして、「一番甘えん坊な人は?」というお題には全員一致であるメンバーの名前が。自他ともに認める一番甘えん坊なメンバーが見せる愛嬌にメンバーたちも思わず悶絶。果たして、ステージ上での姿とのギャップが魅力だというメンバーとは…??



















また、貴重なソロインタビューでは、MINJAEがリーダーとして心がけていることについて自分自身の思いを率直に話しているほか、デビュー半年が経った現在の心境やファンへの愛情、今後の目標について、他のメンバー達もそれぞれの想いを真摯に語っている。



見どころいっぱいのスペシャル番組「xikers Special ! FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」をお楽しみに!!



文:akari-灯-/撮影:福岡諒司



