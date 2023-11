[株式会社WOWOW]

https://www.wowow.co.jp/music/sbs/



SBS人気歌謡《字幕版》一挙放送!<WOWOWライブ>

【9月配信分】11月22日(水)午後4:00~

【10月配信分】11月23日(木・祝)午後3:30~ ほか







韓国の地上波放送局、SBSで毎週日曜日に生放送されている「SBS人気歌謡」は、今をときめくK-POPアーティストが大挙出演し、これから一大ムーブメントを巻き起こすであろう注目グループも登場する、K-POPファンには見逃すことのできないミュージックプログラム。

WOWOWでは、本番組を韓国で生放送された2日後の毎週火曜日午後10:00~WOWOWオンデマンドにて韓国OA版として即配信、字幕版を13日後の毎週土曜日午後6:00~配信している。さらに、月に一度、字幕版を一挙に放送中だ。

11月22日(水)午後4:00からは、BTSのVが登場した9月の字幕版配信分を一挙放送!初のソロアルバム「Layover」の中から、タイトル曲の「Slow Dancing」と収録曲の「Rainy Days」を披露した。さらに、デビューしたばかりのRIIZEは、1stシングル「Get A Guitar」を披露。



ファサ(MAMAMOO)は、「I Love My Body」でカムバックした。そのほかにも、ITZY、NCT U、キー(SHINee)、キム・セジョン、CRAVITY、xikers、STAYC、チョン・ソミ、ヒョヨン(少女時代)、ベクホ(NU’EST)、BOYNEXTDOOR、ホ・ヨンジ(KARA)、Young K(Day6)、Rocket Punchなどのステージをお届けする!さらに、9月10日放送分のスペシャルMCをBOYNEXTDOORのミョン・ジェヒョンとSTAYCのユン、9月17日放送分をRIIZEのソンチャンが担当し、番組を盛り上げた。



11月23日(木・祝)午後3:30からは、10月の字幕版配信分を一挙放送!INIが韓国の地上波番組初登場!5thシングルのタイトル曲「HANA_花」を韓国語Ver.で披露し韓国のファンを魅了した。



5thフルアルバムでカムバックしたNCT 127は、タイトル曲「Fact Check(不可思議)」と収録曲「Parade」のパフォーマンスを披露。



SEVENTEENは、11thミニアルバムのタイトル曲「God of Music」を披露。ファンキーでリズミカルな雰囲気が印象的で、SEVENTEENが語る“幸せ”エネルギーを思いっきり感じられるフェスティバルのような楽曲となっている。



そのほかにも、IVE、イム・ヨンウン、Ailee (feat. キム・ダヨン of Kep1er)、n.SSign、ONF、CRAVITY、Kep1er、ソンミ、チャン・ウヒョク(H․O․T․)、TOMORROW X TOGETHER、Billlie、Baek A、RIIZE、LE SSERAFIM、Rothy、ONEUSなどのステージをお届け!

























また、10月15日放送分では、IVEのアン・ユジンがスペシャルMCを務め、番組を進行した。



さまざまなアーティストの豪華ステージが登場する9月・10月の一挙放送は録画必須!お楽しみに!!



番組情報







SBS人気歌謡《字幕版》一挙放送!

<WOWOWライブ>

【9月配信分】11月22日(水)午後4:00~

【10月配信分】11月23日(木・祝)午後3:30~



MC:ヨンジュン(TOMORROW X TOGETHER)、パク・ジフ、ウンハク(BOYNEXTDOOR)





スペシャルMC:

ミョン・ジェヒョン(BOYNEXTDOOR)、ユン(STAYC)[9月10日 韓国放送分]

ソンチャン(RIIZE)[9月17日 韓国放送分]

アン・ユジン(IVE)[10月15日 韓国放送分]



収録場所:韓国



*出演ゲストの詳細は、番組サイトをチェック!*

【番組サイト】

https://www.wowow.co.jp/music/sbs/



<WOWOWオンデマンドにて配信中>

◆韓国OA版

毎週火曜 午後10:00~

◆字幕版

毎週土曜 午後6:00~



【WOWOWオンデマンド SBS人気歌謡サイト】

https://wod.wowow.co.jp/program/179542



