株式会社WOWOW(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員 田中 晃、以下「WOWOW」)が、2023年1月に放送・配信した「ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM パラリンピック エレナ・クラフゾウ(ドイツ/水泳)」が、第40回ミラノ国際スポーツ映像祭[オリンピック&パラリンピック・スピリット部門]で優秀賞を受賞しました。



WHO I AM シリーズは、WOWOWとIPC(国際パラリンピック委員会)との共同プロジェクトとして2016年にスタートした大型ドキュメンタリーシリーズで、現在は、世界最高峰のパラアスリートに迫る「WHO I AM パラリンピック」と、アーティストやクリエイターなど多様なラインナップがそろう「WHO I AM LIFE」の2シリーズとなり、2024年1月に最新シーズンがスタートします。



ミラノ国際スポーツ映像祭は、IOC(国際オリンピック委員会)が公認する唯一の国際スポーツ映像祭で、世界のスポーツ関連の映画およびテレビ映像祭の最高峰とされ、今年で第40回を迎えました。今年も加盟130カ国

から1200を超える作品が応募され、その中から上記作品が[オリンピック&パラリンピック・スピリット部門]のノミネート6作品に選出されておりました。同映像祭は、11月7日~11日にミラノで開催され、最終日に授賞式の場で各部門の受賞作品が発表されました。なお、WOWOWのオリジナル作品が同賞を受賞するのは初の快挙となります。



■「ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM パラリンピック エレナ・クラフゾウ(ドイツ/水泳)」概要

初回放送

2023年1月8日(日) 午前10:00 [WOWOWプライム] [WOWOW 4K]



WOWOWオンデマンド

配信中

https://wod.wowow.co.jp/content/119517



■エレナ・クラフゾウ プロフィール紹介

1993年カザフスタン生まれ。11歳で家族とともにドイツへ移住。視覚に障害があり、3%しか見えていない。水泳の競技中は、会場内のメディアの姿も、ライバルたちの姿も見えていない。2012年ロンドン大会100m平泳ぎで銀メダルを獲得するも、リオでは5位に。再起を誓った東京で悲願の金メダル獲得。東京大会後、悪性脳腫瘍が発覚するも、2024年パリ大会を目指しトレーニングを続けている。



スタッフ・キャスト

出演:エレナ・クラフゾウ

ナビゲーター&ナレーター:西島秀俊

音楽:梁邦彦

フォトグラファー:新田桂一



ディレクター:細井洋介

プロデューサー:宋美恩 畑希亜良 大野丈晴

チーフプロデューサー:太田慎也

制作協力:アクロバットフィルム



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/14-20:16)