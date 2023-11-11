第66回グラミー賞(R)ノミネーション発表！ 2023年2月…
［株式会社WOWOW］
https://www.wowow.co.jp/music/grammy/
「生中継！第66回グラミー賞授賞式(R)」 ※二カ国語版（同時通訳）
2024年2月5日(月)午前 放送・配信
「第66回グラミー賞授賞式(R)」 ※字幕版
2024年2月5日(月)夜 放送・配信
日本時間2月5日（月）に開催される第66回グラミー賞授賞式(R)。今回の「第66回グラミー賞授賞式(R)」では最優秀アフリカン・ミュージック・パフォーマンス、最優秀オルタナティヴ・ジャズ・アルバム、最優秀ポップ・ダンス・レコーディングの3部門が新たに追加、そして最優秀プロデューサー（ノン・クラシック）と最優秀ソングライター（ノン・クラシック）の2部門が主要部門（General Field）に移行され、全94部門のノミネーションが発表された。
【ノミネート数上位アーティスト・注目ノミネート】
最多ノミネートとなったのは、主要部門のうち3部門でノミネートされたシザの9部門。ジョン・バティステ、ビリー・アイリッシュ、オリヴィア・ロドリゴ、マイリー・サイラスはそれぞれ6部門でノミネートされた。
日本にルーツを持つアーティストとしては、グラフィックデザイナー／ディレクターの小池正樹が『Words & Music, May 1965 - Deluxe Edition』のパッケージデザインを務め「最優秀ボックス/スペシャル限定パッケージ」にノミネート、過去4回同部門でグラミー賞にノミネートされ、第50回と第62回の2回受賞している。またギタリストのショーン・シベは伴走者を務めた『Broken Branches』で「最優秀クラシック・ソロ・ヴォーカル・アルバム」にノミネート、指揮者のアン・アキホ・マイヤースは『Fandango』で「最優秀クラシック作品集」にノミネートされた。パーカッショニストのアンディ・アキホはプロデューサーを務めた『Sculptures』で「最優秀クラシック作品集」に、コンポーザーを務めた『In That Space, At That Time』で「最優秀コンテンポラリー・クラシック・コンポジション」にノミネート、2022年、2023年に続き同部門で3年連続のノミネートである。
＜主要６部門ノミネーション＞
年間最優秀レコード候補
Worship ／ジョン・バティステ
Not Strong Enough／ボーイジーニアス
Flowers／マイリー・サイラス
What Was I Made For?[from the motion picture “Barbie”]／ビリー・アイリッシュ
On My Mama／ヴィクトリア・モネ
vampire／オリヴィア・ロドリゴ
Anti-Hero／テイラー・スウィフト
Kill Bill ／シザ
年間最優秀アルバム候補
World Music Radio／ジョン・バティステ
the record／ボーイジーニアス
Endless Summer Vacation／マイリー・サイラス
Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd／ラナ・デル・レイ
The Age of Pleasure／ジャネール・モネイ
GUTS／オリヴィア・ロドリゴ
Midnights／テイラー・スウィフト
SOS／シザ
年間最優秀楽曲候補
A&W／ラナ・デル・レイ
Anti-Hero／テイラー・スウィフト
Butterfly／ジョン・バティステ
Dance The Night (From Barbie The Album)／デュア・リパ
Flowers／マイリー・サイラス
Kill Bill／シザ
Vampire／オリヴィア・ロドリゴ
What Was I Made For? [From The Motion Picture "Barbie"]／ビリー・アイリッシュ
最優秀新人賞候補
グレイシー・エイブラムス
フレッド・アゲイン
アイス・スパイス
ジェリー・ロール
ココ・ジョーンズ
ノア・カハン
ヴィクトリア・モネ
ザ・ウォー・アンド・トリーティ
年間最優秀プロデューサー（ノン・クラシック）
ジャック・アントノフ
ダーンスト・エミール2世
ヒット・ボーイ
メトロ・ブーミン
ダニエル・ニグロ
年間最優秀ソングライター（ノン・クラシック）
エドガー・バレーラ
ジェシー・ジョー・ディロン
シェーン・マカナリー
セロン・トーマス
ジャスティン・トランター
【番組情報】
「生中継！第66回グラミー賞授賞式(R)」 ※二カ国語版（同時通訳）
2024年2月5日(月)午前 放送・配信
「第66回グラミー賞授賞式(R)」 ※字幕版
2024年2月5日(月)夜 放送・配信
【第66回グラミー賞授賞式(R)の特設サイト】
https://www.wowow.co.jp/music/grammy/
【関連番組】
年末年始ＳＰ！2023来日アーティスト特集
MR.BIG The BIG Finish FAREWELL TOUR in JAPAN
12月22日（金）午後1:30[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]
メガデス ライブ・アット・武道館 2023 THEY ONLY COME OUT AT NIGHT - LIVE AT BUDOKAN
12月22日（金）午後4:00[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]
ハロウィン ライブ・アット・武道館 -HELLOWEEN UNITED FORCES 2023-
12月22日（金）午後5:45[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]
レッド・ホット・チリ・ペッパーズ ライブ・アット・東京ドーム 2023
12月22日（金）午後8:00[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]
Dogstar SOMEWHERE BETWEEN THE POWER LINES AND PALM TREES Japan Tour
12月22日（金）午後10:00[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]
企業プレスリリース詳細へ （2023/11/11-11:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
【本日11/11は介護の日／発売日は1/11】“介護芸人”の注目エッセイを倉田真由美がコミカライズ！コミック「お尻ふきます!!」2024年1月11日(木)発売決定(11/11 12:46)
沖縄出身俳優主演 沖縄を舞台に家族の絆を描く『てぃんさぐぬ花』上演間近 カンフェティでチケット発売(11/11 12:46)
夜景とごちそうで彩るリバーサイドクリスマス。大阪・中之島／肥後橋「フェスティバール＆ビアホール」で予約受付中。(11/11 12:46)
楽待の人気機能「賃貸経営マップ」がアップデート、「公示・基準地価」の過去データが確認可能に(11/11 12:46)
名店デリーと、フルーツのように甘い津奈木の玉ねぎのコラボで誕生！甘くて辛い 大人のカレー＆辛くない 子どものカレー(11/11 12:46)
「田中彩子 ソプラノ・リサイタル2024 in 高崎芸術劇場」Presented by WOWOWプラスの開催が決定！(11/11 12:46)
【さらにお得に】グローバルスタイルのオーダータキシードスーツが新価格で登場！「ブライダルオーダースーツフェア」を豪華な内容にリニューアル！(11/11 12:46)
【FOEX】もっとセカンドライフを楽しもう！『ヨガの恩恵『気づき』について』オンラインEXPO(R)「オトナフェスタ」特別講演 11/12 開催のお知らせ(11/11 12:46)
【FOEX】＜特別講演＞『誰も教えないNISAの危険』『座り女子のための健康対策』『量子力学を生きる』11/12(日)開催のお知らせ～毎日を楽しく！健康のミライEXPO ～フラスコオンラインEXPO(R)(11/11 12:46)
【東京都主催】不登校オンラインスクール「NIJINアカデミー」を運営する株式会社NIJINが「ASAC アクセラレーションプログラム 第17期」に採択(11/11 12:46)
半期に一度の大チャンス！買取金額最大2倍＆対象商品最大半額セールの【アップフェス】開催！(11/11 12:46)
一般社団法人美術検定協会は、メディアオーパスプラスと協業し、美術検定受検者アンケートの分析トライアルを開始しました(11/11 12:46)
忍者が高石垣で伐採作業！？【三重県伊賀市】(11/11 12:46)
不動産/建築テックのPICK、ピッチイベント「B Dash Camp 2023 Fall in Fukuoka」の「Pitch Arene」にてスポンサー賞3つ獲得！(11/11 12:46)
BLUE SINCERE（ブルーシンシア）オンラインストア限定でネームやメッセージを刻印する「名入れ刻印サービス」を開始。(11/11 12:46)
本格輸入住宅のメープルホームズが人気のパリスタイルの施工事例をまとめたカタログ「MAPLE HOMES COLLECTION WEB Special Edition」を11月11日から発刊＆無料配布！(11/11 12:46)
【Jackery（ジャクリ）】「FIELDSTYLE JAMBOREE 2023」に3年連続の出展(11/11 12:40)
航空貨物輸送で使用された梱包資材がバッグの素材に。ビニール傘をアップサイクルするPLASTICITYが廃棄素材から作るマルチケースを発売。(11/11 12:40)
Snyk、ソフトウェアサプライチェーンリスクの包括的な洞察を提供する「ServiceNow」と共同でSBOMを利用した脆弱性インテリジェンスソリューションを発表【抄訳】(11/11 12:40)
様々な肩書きをもつ人のキャリアを紹介するラジオ「日暮里ゼミナール」第5弾ゲストは俳優・プロデューサー・ドローンパイロット 下京慶子さん(11/11 12:40)
クリエイティブプロダクションのアバランチは、戦略コンサルティングファーム「グロービング」のグループに参画しました(11/11 12:40)
株式会社学びエイド、共同印刷株式会社と資本業務提携契約を締結(11/11 12:40)
一般発売開始＆MCに川久保拓司の出演決定！ 木村達成コンサート -Alphabet Knee Attack Vol.2-(11/11 12:16)
2.5次元舞台などを中心に活躍する俳優・新正俊の自身初のカレンダーブックが重版決定！「たくさんの方に見てもらいていることがすごくうれしい」(11/11 12:16)
ピアノデュオ「デュオ・フィオーレ」結成10周年記念 感謝を込めたコンサート『対話、Dialog』開催決定 カンフェティでチケット発売中(11/11 12:16)
【登別温泉 望楼ＮＯＧＵＣＨＩ登別】～館内利用券一人２,０００円分付感謝企画の販売のお知らせ～(11/11 12:16)
今年の嫌な思い出を帳消しに！「チョーケシにしたいこと大賞2023」2023年11月11日(土)～12月15日(金)募集(11/11 12:16)
【 11月11日 “チーズの日” 】ウォレスの大好物、チーズの日に＜入場者プレゼント＞決定！人気キャラクターをデザインした10種のオリジナル・アクリルスタンドと「はい！チーズ！！」(11/11 12:16)
【足立区花畑記念庭園】秋のライトアップ開催(11/11 12:16)
【訳アリ物件】問題解決のお知らせ（東京都世田谷区桜丘・借地権アパート）(11/11 12:16)