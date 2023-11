[株式会社WOWOW]

「生中継!第66回グラミー賞授賞式(R)」 ※二カ国語版(同時通訳)

2024年2月5日(月)午前 放送・配信

「第66回グラミー賞授賞式(R)」 ※字幕版

2024年2月5日(月)夜 放送・配信







日本時間2月5日(月)に開催される第66回グラミー賞授賞式(R)。今回の「第66回グラミー賞授賞式(R)」では最優秀アフリカン・ミュージック・パフォーマンス、最優秀オルタナティヴ・ジャズ・アルバム、最優秀ポップ・ダンス・レコーディングの3部門が新たに追加、そして最優秀プロデューサー(ノン・クラシック)と最優秀ソングライター(ノン・クラシック)の2部門が主要部門(General Field)に移行され、全94部門のノミネーションが発表された。



【ノミネート数上位アーティスト・注目ノミネート】

最多ノミネートとなったのは、主要部門のうち3部門でノミネートされたシザの9部門。ジョン・バティステ、ビリー・アイリッシュ、オリヴィア・ロドリゴ、マイリー・サイラスはそれぞれ6部門でノミネートされた。



日本にルーツを持つアーティストとしては、グラフィックデザイナー/ディレクターの小池正樹が『Words & Music, May 1965 - Deluxe Edition』のパッケージデザインを務め「最優秀ボックス/スペシャル限定パッケージ」にノミネート、過去4回同部門でグラミー賞にノミネートされ、第50回と第62回の2回受賞している。またギタリストのショーン・シベは伴走者を務めた『Broken Branches』で「最優秀クラシック・ソロ・ヴォーカル・アルバム」にノミネート、指揮者のアン・アキホ・マイヤースは『Fandango』で「最優秀クラシック作品集」にノミネートされた。パーカッショニストのアンディ・アキホはプロデューサーを務めた『Sculptures』で「最優秀クラシック作品集」に、コンポーザーを務めた『In That Space, At That Time』で「最優秀コンテンポラリー・クラシック・コンポジション」にノミネート、2022年、2023年に続き同部門で3年連続のノミネートである。



<主要6部門ノミネーション>

年間最優秀レコード候補





Worship /ジョン・バティステ

Not Strong Enough/ボーイジーニアス

Flowers/マイリー・サイラス

What Was I Made For?[from the motion picture “Barbie”]/ビリー・アイリッシュ

On My Mama/ヴィクトリア・モネ

vampire/オリヴィア・ロドリゴ

Anti-Hero/テイラー・スウィフト

Kill Bill /シザ



年間最優秀アルバム候補





World Music Radio/ジョン・バティステ

the record/ボーイジーニアス

Endless Summer Vacation/マイリー・サイラス

Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd/ラナ・デル・レイ

The Age of Pleasure/ジャネール・モネイ

GUTS/オリヴィア・ロドリゴ

Midnights/テイラー・スウィフト

SOS/シザ



年間最優秀楽曲候補





A&W/ラナ・デル・レイ

Anti-Hero/テイラー・スウィフト

Butterfly/ジョン・バティステ

Dance The Night (From Barbie The Album)/デュア・リパ

Flowers/マイリー・サイラス

Kill Bill/シザ

Vampire/オリヴィア・ロドリゴ

What Was I Made For? [From The Motion Picture "Barbie"]/ビリー・アイリッシュ



最優秀新人賞候補





グレイシー・エイブラムス

フレッド・アゲイン

アイス・スパイス

ジェリー・ロール

ココ・ジョーンズ

ノア・カハン

ヴィクトリア・モネ

ザ・ウォー・アンド・トリーティ



年間最優秀プロデューサー(ノン・クラシック)





ジャック・アントノフ

ダーンスト・エミール2世

ヒット・ボーイ

メトロ・ブーミン

ダニエル・ニグロ



年間最優秀ソングライター(ノン・クラシック)





エドガー・バレーラ

ジェシー・ジョー・ディロン

シェーン・マカナリー

セロン・トーマス

ジャスティン・トランター



