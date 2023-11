[株式会社WOWOW]

中津川 THE SOLAR BUDOKAN 2023 ダイジェスト

12月16日(土)午後10:30放送・配信

太陽光発電のエネルギーを活用したロック・フェス『中津川 THE SOLAR BUDOKAN2023』の白熱のライブの模様を厳選してお届け!



”太陽光でロックする”をキーワードに、太陽光発電のエネルギーを活用したロック・フェスとして2012年に日本武道館で始まった”THE SOLAR BUDOKAN”。

2013年からは岐阜県中津川市で大規模な野外フェスとして、音楽はもちろん、こどもから大人まで楽しめるエリアやコンテンツなども増え、年々規模を拡大して開催してきた。

コロナ禍を経て4年ぶりに制限なしの開催となった2023年、心から音楽を楽しめる中津川 THE SOLAR BUDOKANが完全復活!!

WOWOWでは、同フェスの模様を一部出演アーティストのライブシーンなどを厳選してお届けする。



<番組情報>

※放送終了後~2週間アーカイブ配信あり



収録日:2023年9月23日、9月24日

収録場所:岐阜県 中津川公園内特設ステージ



<番組サイト>

