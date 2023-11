[株式会社WOWOW]

チケット好評発売中!富士山の麓、東京から1.5時間の好アクセス会場で11/18、19にキャンプインフェス「ROMANTIC HOUR」開催!



小杉敬(ZANE ARTS)×後藤伸介(NATAL DESIGN)×きむ23(CAMP HACK)によるトークコンテンツ、

NATAL DESIGNがブランド・アーティスト・レストランをコラボさせる”Culture Cuisine(文化料理)” 企画で

「NATAL DESIGN×紫金飯店」、「PAPER SKY × RNB DINER」、

「OLD MOUNTAIN × ONE POT WONDER」、「FPM × OK商店」によるスペシャルな料理提供を発表。

さらにZANE ARTSテントの会場内展示とB品の販売が新たに決定!















静岡県裾野市「大野路ファミリーキャンプ場」で11月18日(土)、19日(日)に開催されるキャンプフェス「ROMANTIC HOUR ‘23」。



このイベントは「FASHION」、「OUTDOOR」、「MUSIC」、「FOOD」、「DRINK」といったコンテンツが一堂に会し、カルチャーの交差点の場を作るべく立ち上がったイベント。全面芝生のオートキャンプサイトでのんびりとしたひと時を過ごしながら、大人の好奇心を刺激する様々な未知なる体験と出会える、ロマンティックなひと時を提供!



第6弾ラインナップでは、小杉敬(ZANE ARTS)×後藤伸介(NATAL DESIGN)によるアウトドアクロストーク、NATAL DESIGNプロデュースの“Culture Cuisine(文化料理)”企画でブランド・アーティスト・レストランをコラボさせるスペシャル料理の提供を発表。



さらに、ZANE ARTSは会場内での同ブランドテントの展示と、B品の販売が決定。

タイムテーブルも遂に解禁!アウトドアファンには見逃せない内容となっている。





【公演概要】











■公演名

ROMANTIC HOUR ’23

(読み:ロマンティックアワー ニジュウサン)

■日 程

2023年 11月18日

9:00 OPEN 10:00 START 翌14:00 CLOSE

■会 場

大野路ファミリーキャンプ場(静岡県裾野市須山2934-3)

■協 賛

BREATHER、Jackery、MAAGZ

■主 催

ROMANTIC HOUR ’23実行委員会

■公式HP

https://romantichour.jp

■公式SNS

X(Twitter) romantichour_jp

Instagram romantichour_jp



LIVE(TALK)





【ZANE ARTS × NATAL DESIGNクロストーク】





★小杉敬(ZANE ARTS) × 後藤伸介(NATAL DESIGN) × きむ23

大手アウトドアメーカーを辞め、自身で「ZANE ARTS」を立ち上げた小杉敬、バンド活動を経て「NATAL DESIGN」アウトドアディレクターとなった後藤伸介、CAMP HACKからきむ23を司会に迎え「ZANE ARTS

× NATAL DESIGN」の人気2ブランドによるクロストークを実施。それぞれのブランドのスタート経緯、影響を受けたクリエイター、そしてアフターコロナ時代のグローバル戦略や、将来のビジョンについて語っていく。





【クラフトビールの世界】



★山田隼平(反射炉ビヤ) × 田村いっぺい × きむ23

CAMP HACKからきむ23、地元静岡よりOfficial Barを担当するBirdの田村いっぺい、そして、World Beer Awardsケルシュ部門で最高金賞を受賞した世界 No.1 BEER反射炉ビヤから山田醸造長をお迎えし、クラフトビールの魅力から交差しているカルチャーまで様々な視点からクラフトビールの世界を深掘りします。

それぞれ好きなクラフトビールを片手にお集まりください、乾杯しましょう!



MARKET







Culture Cuisine

今回ROMANTIC HOURでは、NATAL DESIGNプロデュースのもと、”Culture Cuisine(文化料理)”と題して新しい試みをいたします!

ブランドやアーティスト、そしてレストランそれぞれの持つCulture(文化)を、Cuisine(料理)という形に落とし込み、提供。

ROMANTIC HOUR(大人の時間を)彩るフードにドリンクをお楽しみください。



【NATAL DESIGN X 紫金飯店】

紫金飯店の創業当時からの名物酸辣湯麺。そのスープにまた名物であるぷりっとしたおおぶりの餃子をイン。寒い日に体が温まるとっておきの水餃子をお召し上がりください。



【PAPER SKY X RNB DINER(不動の滝キャンプ場)】

・PAPERSKY Burger「ジビエ バーガー」x「バジル(Dolce Fresca ※) 」

・KAWAKNE Trail Burger 「川根トレイルをイメージしたバーガー」

※Dolce Fresca … ルーカスがプロデュースしたバジル



【OLD MOUNTAIN X ONE POT WONDER】

OLD MOUNTAINのブース内にONE POT WONDERのクラフト粒マスタードバーの設置。先行(限定?)のコラボクラフト粒マスタード含めた全5種類の試食と購入ができます。お好きなマスタードを選んで、溢れるほどにかけるPRESS PORK MUSTARD SANDWICHESの会場限定販売もします。



【FPM X OK商店】

OK商店の人気定番ラムキーマカレーをベースに、 FPM田中氏の地元京都のブランド ”うちゅうの夜明け” の卵を使って、軽くスクランブルエッグにし、キーマカレーの上に載せます。素材の味を楽しんでいただくため、オーダー来てからその場で1つずつ制作します。名付けて『うちゅうの夜明けラムキーマカレー』口の中に広がるうちゅうをお楽しみください。



FOOD/DRINK





RNB DINER(不動の滝キャンプ場)



静岡県の山間部にある、豊かな自然に囲まれた小さな町 川根本町にある不動の滝キャンプ場。

今回は、キャンプ場内に併設されている飲食店 “ RNB DINER ”にて提供しているハンバーガーを“キャンプ”と“食”を愉しむを提供するキャンプ場らしくご来場の皆様においしいをお届け。



東京SODA研究所

全国各地で行われる様々なイベントに不定期で出没する東京SODA研究所。ソーダ+αで美味しいを追求して、皆さんに幸せをお届けします!

当日は「和」をテーマにした暖かい飲み物もご用意してお待ちしております!



SHOP







MINAI

人生の中で、常にたくさんのモノに囲まれる私たち。

どうせなら、地球と人に優しいモノに囲まれて欲しい。

そんな思いから始まったMINAIは、

「大切にしたいと思えるモノを。」をテーマに、

伝統工芸の職人たちと共に、

「地球と人に優しいサスティナブルなモノづくり」

をしています。



LIVE









LIVEコンテンツは、民謡クルセイダーズ、ASOBOISM、MARLMELO、田中知之 (FPM)、ermhoi、サイトウ“JxJx”ジュン、スチャダラパー、Doramaru、ファビアーノ・ド・ナシメント、U-zhaan×環ROY×鎮座DOPENESS、林家彦いちによる落語、そしてゼインアーツ代表小杉敬によるアウトドアトーク他をお届け。



MARKET













MARKETではアウトドア界の新星「ZANE ARTS」と「NATAL DESIGN」に加え、「TheArth」、「asimocrafts」、「ASOMATOUS」、「Danner」、「hinata」、「is-ness」、「カクバリズム」、「KEN-CUBE」、「MAAGZ」、]「MINAMI」「NANGA」、「OLD MOUNTAIN」、「PAPERSKY」、「WHOPOP」が出店。

「Andre Tacos / Barbaric WORKS」のタコス、「御殿山あいにく」の和牛バーガー、スパイス料理・チャイ&焼菓子の「色男とチャイコ」、「猫煮干」の煮干ラーメン、「OK商店」名物のカレー、「加倉水産」の干物、キューバサンドの「TON-MESHI」、「紫金飯店」の中華料理、「RNB DINER」のハンバーガー、「SWEETS BAKA TOKYO」のフルーツ缶、 「TESHIO DELI」の特製弁当、「GIN BAR NUMAZU DISTILLERY」のクラフトジンや、東京SODA研究所のソーダ、「RePuBrew」「VERTERE」、「3rd Barrel Brewery × CAMP HACK」のクラフトビールとフード・ドリンク類も大充実!



EXPERIENCES





EXPERIENCES、「体験」コンテンツは「出店ブランド「KEN-CUBE」の杉坂兄弟による釣り体験や、「シークレットサウナ “夢” JAPON」によるサウナ、富士山の湧き水たっぷりお肌に優しい“ROMANTIC温泉”も!





チケット一覧





大人1泊2日券1枚+オートキャンプサイト券 ¥13,500

大人1泊2日券 ¥7,700

子供1泊2日券 ¥3,300





大人日帰り(11/18土曜)入場券 + 場外駐車場券 ¥8,000

大人日帰り(11/18土曜)入場券 ¥5,500

子供日帰り(11/18土曜)入場券 ¥2,200





大人日帰り(11/19日曜)入場券 + 場外駐車場券 ¥6,000

大人日帰り(11/19日曜)入場券 ¥4,000

子供日帰り(11/19日曜)入場券 ¥1,500







【チケット販売情報】







<詳細は公式ホームページ、プレイガイドページよりご確認ください。>

▼一般発売日

受付期間:10/12(木) 18:00~



チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/romantichour/

イープラス:https://eplus.jp/romantichour/

ローソンチケット:https://l-tike.com/romantichour/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/09-20:16)