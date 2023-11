[株式会社WOWOW]

「徳永英明 コンサートツアー 2023 ALL BEST 2」

2024年2月放送・配信予定







昨年、東名阪で全6公演行なった「Live House Tour 2022 ALL BEST」に続き、「ALL BEST 2」と銘打った徳永英明の最新コンサートツアーを放送・配信する。

全国ツアーは、実に約3年ぶり。2020年、2021年とコロナ禍によりツアーを断念した経緯もあり、今回は4月にスタートし12月まで続く全19会場22公演を実施。その歌声を待ち望んでいたのはファンも同じで、チケットは全席早々に完売し、各会場は感動と大きな声援に包まれている。ツアータイトル「ALL BEST」は、長年愛されてきた名曲の数々を歌うというテーマで付けられたもの。そのタイトル名にふさわしく、バンド形式で進められるステージは、初期からのヒット曲はもちろん、女性ボーカリストの名曲をカバーするアルバム『VOCALIST』シリーズからの選曲もあるなど見どころ満載。熱い想いの詰まった公演を存分にお楽しみいただきたい。



番組情報





2024年2月放送・配信予定



収録日:2023年12月2日

収録場所:埼玉 川口総合文化センター リリア メインホール



※放送日時は確定次第、番組サイト等でお知らせいたします

※WOWOWオンデマンドでは放送終了翌日~2週間のアーカイブ配信があります



