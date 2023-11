[株式会社WOWOW]

静岡県裾野市「大野路ファミリーキャンプ場」で11月18日(土)、19日(日)に開催されるキャンプフェス「ROMANTIC HOUR ‘23」。



このイベントは「FASHION」、「OUTDOOR」、「MUSIC」、「FOOD」、「DRINK」といったコンテンツが一堂に会し、カルチャーの交差点の場を作るべく立ち上がったイベント。全面芝生のオートキャンプサイトでのんびりとしたひと時を過ごしながら、大人の好奇心を刺激する様々な未知なる体験と出会える、ロマンティックなひと時を提供!



第5弾ラインナップでは、カルチャーがクロスするトークコンテンツの内容を解禁。フライフィッシャー杉坂兄弟×サイトウ“JxJx”ジュン(YOUR SONG IS GOOD)による「釣りトーク」、林家彦いち × レーベルオーナー角張渉(カクバリズム)の「キャンプビギナー指南」、竹下充(GO OUT)×松田隆史(CAMP HACK)×中西優花(hinata)の「元・現キャンプメディア編集長トーク」、河島匠(ASOMATOUS)×井出辰之助(FUJI & SUN プロデューサー)×まいまい(湯女子大学)による「アウトドア温泉トーク」も。



さらに、フードでは原宿の中華名店「紫金飯店」、沼津市で創業88年を迎える

干物屋の「加倉水産」、そして中目黒の秘密基地sweets店、「SWEETS BAKA TOKYO」が決定!





【公演概要】











■公演名 :ROMANTIC HOUR ’23

(読み:ロマンティックアワー ニジュウサン)

■日 程 :2023年 11月18日

9:00 OPEN 10:00 START 翌14:00 CLOSE

■会 場 :大野路ファミリーキャンプ場(静岡県裾野市須山2934-3)

■協 賛 :BREATHER、Jackery、MAAGZ

■主 催 :ROMANTIC HOUR ’23実行委員会

■公式HP :https://romantichour.jp

■公式SNS:X(Twitter) romantichour_jp

Instagram romantichour_jp



LIVE







【釣りロマンティックを求めて】



★サイトウ“JxJx”ジュン × 杉坂ブラザーズ



次世代を担う若手フライフィッシャーマン、杉坂友大郎&杉坂渓亮兄弟が、

サイトウ“JxJx”ジュン(YOUR SONG IS GOOD)をめくるめく「釣りロマンティック」の世界へ誘う。

いつかは釣りをやってみたい、そんなあなたは杉坂兄弟のレクチャーを聞いて基礎から教えてもらおう!







【彦いちさんと角張さん】





★林家彦いち × 角張渉(カクバリズム)



落語界きってのアウトドア派、林家彦いちが、レコードレーベル カクバリズム代表の角張渉(初心者キャンパー)にキャンプの楽しさを指南。

「まずはどんなギアから揃えるのがいいか」、「おススメのキャンプギアは」等、

本人私物のギアも見せながらレクチャーをし、「キャンプの先にある登山の楽しみ」等語りつくしていく。





【変わりゆくアウトドアの世界】







★司会:きむ23

出演:竹下充(GO OUT) × 中西優花(hinata) ×

松田隆史(CAMP HACK)



GO OUT、hinata、CAMP HACKのアウトドアメディア元・現編集長のクロストークが聞けるのはROMANTIC HOURだけ!

それぞれのメディアの歴史、得意分野、そして今チャレンジしている領域を聞いてみます。

MyオススメギアBEST3紹介コーナーもチェック。







【ロマンティック温泉トークライブ】





★井出辰之助(FUJI & SUNプロデューサー) × 河島匠(ASOMATOUS) × まいまい(湯女子大学)



キャンプや登山、渓流釣りやサイクリング等のアウトドアアクティビティの後に立ち寄る温泉や、人の手が加えられていない大自然の中にある野湯等をテーマに、アウトドアに精通した温泉馬鹿3人がディープな温泉トークを繰り広げます。



MARKET







■紫金飯店

1966年もしくは昭和41年創業。原宿の町にある大衆中華食堂。その場所柄、野球選手や将棋の棋士、芸能関係者やアパレル関係者のファンも多く、ずっと行列の絶えない名店である。

中でも名物の卵チャーハンや餃子をアウトドアイベントで食べられるのは今回が初めて!是非ご賞味あれ。





■加倉水産

静岡県沼津市にて創業88年を迎える加倉水産。

干物は、小売店や流通を考え、保存料を添加するのが一般的です。

加倉水産ではその必要が無い魚と塩のみ、本来の干物を作っています。





■SWEETS BAKA TOKYO

中目黒にある秘密基地sweets店

SWEETS BAKA TOKYOではスイーツ缶5種類とフレッシュフルーツ&ベジタブルスムージー缶27種類を展開。

見た目も可愛いく映え間違いなし。



MUSIC







■LIVEコンテンツは、民謡クルセイダーズ、ASOBOiSM、MARMELO、田中知之 (FPM)、ermhoi、サイトウ“JxJx”ジュン、スチャダラパー、Doramaru、ファビアーノ・ド・ナシメント、U-zhaan×環ROY×鎮座DOPENESS、林家彦いちによる落語、そしてゼインアーツ代表小杉敬によるアウトドアトークをお届け。







MARKET









■MARKETではアウトドア界の新星「ZANE ARTS」と「NATAL DESIGN」に加え、「TheArth」、「asimocrafts」、「ASOMATOUS」、「Danner」、「hinata」、「is-ness」、「カクバリズム」、「KEN-CUBE」、「MAAGZ」、「NANGA」、「OLD MOUNTAIN」、「PAPERSKY」、「WHOPOP」が出店。

「Andre Tacos / Barbaric WORKS」のタコス、「御殿山あいにく」の和牛バーガー、スパイス料理・チャイ&焼菓子の「色男とチャイコ」、「猫煮干」の煮干ラーメン、「OK商店」名物のカレー、「加倉水産」の干物、キューバサンドの「TON-MESHI」、「紫金飯店」の中華料理、「SWEETS BAKA TOKYO」

のフルーツ缶、 「TESHIO DELI」の特製弁当、「GIN BAR NUMAZU DISTILLERY」のクラフトジンや、「RePuBrew」「VERTERE」、「3rd Barrel Brewery × CAMP HACK」のクラフトビールとフード・ドリンク類も大充実!





EXPERIENCE





■EXPERIENCES、「体験」コンテンツは「出店ブランド「KEN-CUBE」の杉坂兄弟による釣り体験や、「シークレットサウナ “夢” JAPON」によるサウナ、富士山の湧き水たっぷりお肌に優しい“ROMANTIC温泉”も!





チケット一覧







大人1泊2日券1枚+オートキャンプサイト券 ¥13,500

大人1泊2日券 ¥7,700

子供1泊2日券 ¥3,300





大人日帰り(11/18土曜)入場券 + 場外駐車場券 ¥8,000

大人日帰り(11/18土曜)入場券 ¥5,500

子供日帰り(11/18土曜)入場券 ¥2,200





大人日帰り(11/19日曜)入場券 + 場外駐車場券 ¥6,000

大人日帰り(11/19日曜)入場券 ¥4,000

子供日帰り(11/19日曜)入場券 ¥1,500





【チケット販売情報】









<詳細は公式ホームページ、プレイガイドページよりご確認ください。>

▼一般発売日

受付期間:10/12(木) 18:00~



チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/romantichour/

イープラス:https://eplus.jp/romantichour/

ローソンチケット:https://l-tike.com/romantichour/

