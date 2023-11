[株式会社WOWOW]

【藤井フミヤ デビュー40周年記念スペシャル】

●藤井フミヤ 30TH ANNIVERSARY TOUR vol.2 TRUE LOVE スペシャル版

11月10日(金)午後8:30 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]



●藤井フミヤ CONCERT TOUR 2021-2022 十音楽団

12月14日(木)午後9:30 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド] ほか

※全番組、WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり







日本の音楽シーンのトップに立ち歌い続けてきた藤井フミヤ。今年9月のデビュー40周年を記念して、WOWOWとの大型連続コラボ企画を展開。最新ライブの生中継や過去ライブ、スペシャル番組などを毎月放送・配信! 1983年にチェッカーズのボーカルとしてデビュー後、1993年以降はソロアーティストとして音楽界の最前線で活動を続ける藤井フミヤのコンテンツを、毎月放送しながらアニバーサリーイヤーをともに駆け抜ける!

藤井フミヤソロデビュー曲「TRUE LOVE」のリリース日となる11月10日(金)は、デビュー40周年&ソロデビュー30周年のダブルアニバーサリーを記念して、6番組を一挙放送・配信する。朝10:15 ~のラインナップは12時間超えとなっており、 2014年の「藤井フミヤ 30TH ANNIVERSARY TOUR vol.2 TRUE LOVE スペシャル版」を含む貴重な過去ライブ映像やインタビュー特番、MV集などをお届け。11月10日(金)の「TRUE LOVEの日」は、貴重な映像の数々をあらためてお楽しみいただきたい。

さらに12月14日(木)には、10人の演奏家による言葉と音楽の創造性を突き詰めた「藤井フミヤ CONCERT TOUR 2021-2022 十音楽団」の放送・配信が決定!2021年12月25日に兵庫・神戸国際会館で行なわれたクリスマスライブの模様を、堪能してほしい。

なお来年1月以降の過去ライブ番組は、次のラインナップがスタンバイしている。「藤井フミヤ Special Live 2012 "Winter String"」「藤井フミヤ Premium Symphonic Concert 2015」「藤井フミヤ CONCERT TOUR 2016 大人ロック」「藤井フミヤ 35th ANNIVERSARY TOUR 2018 “35 Years of Love”」「FUMIYA FUJII CENTER STAGE TOUR 2000 OVER」



11/10はTRUE LOVEの日 ソロデビュー日記念一挙放送





<ラインナップ>



●藤井フミヤ【職業:シンガー】~デビュー40周年スペシャル~

11月10日(金)午前10:15

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]



藤井フミヤのデビュー40周年を記念した撮り下ろしインタビューをお届け!今の時代との関わりや、これからのビジョンなど、その音楽人生を振り返るスペシャルコンテンツ。





●藤井フミヤ デビュー40周年スペシャル Music Video Collection

11月10日(金)午前11:30

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]



「藤井フミヤ デビュー40周年記念スペシャル」のコラボ番組第2弾は、藤井フミヤの名曲の数々を一挙お届けするMusic Video Collection!





●藤井フミヤ 35周年記念公演 “十音楽団”

11月10日(金)午後1:30

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]



2018年にデビュー35周年かつソロデビュー25周年のダブルアニバーサリーを迎えた藤井フミヤ。その翌年に行なった10人の演奏家によるライブの模様をお届けする。



収録日:2019年8月31日

収録場所:大阪 フェスティバルホール





●藤井フミヤ コンサートツアー 2020-2021 “ACTION”

11月10日(金)午後4:00

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]



藤井フミヤの全国ツアー「ACTION」から故郷で開催された福岡サンパレス公演をお届け。チェッカーズナンバーも披露したぜいたくなステージ。



収録日:2021年3月28日

収録場所:福岡 福岡サンパレス





●F-BLOOD 20th Anniversary POP'N'ROLL TOUR 2017

11月10日(金)午後6:15

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]



2017年にユニット結成から20年目を迎えたF-BLOOD。兄弟ユニットから放たれるロック&ポップな音楽魂全開のステージをお届けする。



収録日:2017年11月24日

収録場所:東京 Zepp DiverCity(TOKYO)





NEW

●藤井フミヤ 30TH ANNIVERSARY TOUR vol.2 TRUE LOVE スペシャル版

11月10日(金)午後8:30

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]



デビュー30周年&ソロデビュー20周年のダブルアニバーサリープロジェクトの後半戦を飾った、2014年の全国ツアー最終公演をスペシャル版でお届けする。



2013年9月にデビュー30周年、およびソロデビュー20周年のアニバーサリーイヤーに突入した藤井フミヤ。30周年プロジェクトの前半戦として、チェッカーズ時代の作品もフィーチャーした全国ツアーを年末まで展開したが、2014年8月からはその後半戦に入った。ソロアーティストとしての第一歩となった曲「TRUE LOVE」をツアー名に冠した35公演から、大阪・フェスティバルホールでの最終公演を放送する。

8月からのツアーはソロ活動の20年を総括するもので、「歌手・藤井フミヤ」の名曲群が一気に楽しめる内容。「TRUE LOVE」と並んでミリオンセラーとなった「Another Orion」をはじめ、「女神(エロス)」「タイムマシーン」「DO NOT」「下北以上 原宿未満」「今、君に言っておこう」など、ヒットチューンの足跡が新たな味わいとともに描かれる。



収録日:2014年11月9日

収録場所:大阪 フェスティバルホール



藤井フミヤ デビュー40周年記念スペシャル







NEW

●藤井フミヤ CONCERT TOUR 2021-2022 十音楽団

12月14日(木)午後9:30

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]



10人の演奏家による言葉と音楽の創造性を突き詰めた藤井フミヤ“十音楽団”の全国ツアーから、2021年12月25日のクリスマスライブの模様をお送りする!



藤井フミヤを含めた10人の演奏家が“一つの物語”を語るような曲目と演出で構成する「十音楽団(とおんがくだん)」。ストリングスが奏でる繊細な音色に寄り添うかのように、藤井フミヤによる“言葉”の演出が重なる展開は“フミヤ劇場”と称され、2019年夏にデビュー35周年記念公演として実施された際には各地で絶賛を浴びた。その人気のステージが2021年、2年ぶりに復活。11月から2022年春にかけて開催された全国ツアーの中から12月25日に兵庫・神戸国際会館で行なわれた公演の模様をお届けする。

ミリオンセラーに輝いた大ヒット曲「TRUE LOVE」や「Another Orion」に代表されるように、アコースティックの柔らかな響きとの親和性にも秀でる藤井のボーカルが、弦楽アンサンブルを加えたバッキングと調和することで、音楽の深淵を描き出していく内容は必見。



収録日:2021年12月25日

収録場所:兵庫 神戸国際会館 こくさいホール



※全番組、WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり



