株式会社WOWOW(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員 田中 晃)が制作し、放送・配信した「連続ドラマW フェンス」が、MIPCOM BUYERS' AWARD for Japanese Drama 2023で奨励賞を受賞しました。

MIPCOM BUYERS' AWARD for Japanese Dramaにおいて、一昨年は「連続ドラマW 華麗なる一族」がグランプリを受賞、昨年は「連続ドラマW 正体」がグランプリを受賞しており、3年連続での受賞となります。



MIPCOM BUYERS' AWARD for Japanese Dramaは、MIPCOM(世界最大級のコンテンツマーケット)に集まる欧米を中心とする海外の有力バイヤーが審査員として日本ドラマを選考する賞で、 国際ドラマフェスティバル in TOKYOとMIPCOMの連携事業の一つとして、2009年に創設され今年で14回目を迎えます。



■「連続ドラマW フェンス」(全5話)概要

初回放送

2023年3月19日(日) [WOWOWプライム]



WOWOWオンデマンド

配信中

配信中



番組内容

<ストーリー>

雑誌ライターのキーこと小松綺絵(松岡茉優)は、米兵による性的暴行事件の被害を訴えるブラックミックスの女性・大嶺桜(宮本エリアナ)を取材するために沖縄へ向かう。桜の供述には不審な点があり、事件の背景を探る必要があったのだ。米軍基地の門前町・通称コザを訪ね、桜の経営するカフェバーMOAIへ行き、観光客を装って接近。桜の祖母・大嶺ヨシ(吉田妙子)が沖縄戦体験者で平和運動に参加していることや、父親が米軍人であることを聞く。

一方でキーは、都内のキャバクラで働いていたころの客だった沖縄県警の警察官・伊佐兼史(青木崇高)に会い、米軍犯罪捜査の厳しい現実を知る。やがて、沖縄の複雑な事情が絡み合った"ある真相"にたどり着く。キーが見つけた事件の真相とは?!



<スタッフ・キャスト>

脚本:野木亜紀子

(「アンナチュラル」「MIU404」『罪の声(塩田武士原作)』)

監督:松本佳奈

(「きょうの猫村さん」「連続ドラマW パンとスープとネコ日和」『マザーウォーター』)

音楽プロデューサー:岩崎太整

音楽:邦子 HARIKUYAMAKU 諸見里修 Leofeel

主題歌:Awich「TSUBASA feat. Yomi Jah」(UNIVERSAL J)

プロデューサー:高江洲義貴 北野拓

製作:WOWOW NHKエンタープライズ



出演:松岡茉優 宮本エリアナ / 青木崇高 與那城奨(JO1) 比嘉奈菜子 佐久本宝 ド・ランクザン望 松田るか ニッキー / 新垣結衣(特別出演) / Reina ダンテ・カーヴァー 志ぃさー 吉田妙子 光石研 ほか



<インタビュー記事>

広報マガジンFEATURES!にて、「連続ドラマW フェンス」担当プロデューサーや、脚本を手掛けた野木亜紀子さんのインタビュー記事を紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。



ドラマ制作部 高江洲義貴 × NHKエンタープライズ 北野拓

野木亜紀子脚本「連続ドラマW フェンス」のプロデューサーが語る、ドラマの制作秘話と沖縄への想い

https://corporate.wowow.co.jp/features/detail/5097.html

(2023.3.7掲載)

(2023.3.7掲載)



第3回WOWOWクリエイターアワード授賞式&最優秀賞「連続ドラマW フェンス」脚本・野木 亜紀子インタビュー

https://corporate.wowow.co.jp/features/detail/2307_creators_award03.html

(2023.7.19掲載)

(2023.7.19掲載)



