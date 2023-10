[株式会社WOWOW]

10月22日(日)午後5時ライブ&配信スタート



http://www.hibiya-broadway-yoshio-mu.com/







日比谷音楽祭のプロジェクト企画の一つとして、井上芳雄が結成したユニット「日比谷ブロードウェイ」と、井上がMCを務めるWOWOW番組「生放送!井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」がコラボレーションしたイベント「祝・日比谷野音100周年 日比谷ブロードウェイ with WOWOW 芳雄のミュー 」。10月22日(日)日比谷公園大音楽堂での開催を前に豪華出演者7名よりコメントが到着した。

「日比谷ブロードウェイ」では、日比谷音楽祭の目指すところでもある、誰もがジャンルを超えて音楽を楽しむことができるステージを目指し、井上がミュージカル界を代表し、毎年新たなアーティストをメンバーに迎えて、スペシャルなパフォーマンスを行ってきた。その「日比谷ブロードウェイ」にこれまで登場した、日本ミュージカル界を代表するアーティスト陣が再び集結し、日比谷音楽祭でパフォーマンスした楽曲はもちろん、珠玉のミュージカルナンバーや、ポップスの名曲など、幅広いジャンルの楽曲を素晴らしい歌声とともに披露する。先日、日比谷野音100周年記念事業の実行委員長でもあり、「生放送!井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」のオープニングソングを作曲した亀田誠治の特別出演の発表や、一部セットリストが公開になるなど、公演への期待感がより一層増している。

イベントの公演チケットは好評につきすでに完売となっているが、イベントの模様はWOWOWオンデマンドでライブ配信が行われるほか(無料トライアル対象外)、この番組のみを楽しみたい方向けに、都度課金する仕組みの動画配信サービス、WOWOWオンデマンドPPVとStreaming+(イープラス)にて配信チケットの販売も行っている。

ライブ配信の視聴方法は3通り。WOWOW加入者の方は、WOWOWオンデマンドページよりWEBアカウントでログインすることで視聴が可能(追加料金不要。ただし、無料トライアルでご加入いただいてる方は対象外)。WOWOW未加入者の方は、WOWOWオンデマンドPPV、もしくはStreaming+(イープラス)にて配信チケットを購入することで視聴が可能。配信チケットの詳細については公演オフィシャルサイトをご確認いただきたい。

さらに公演の模様は、11月18日(土)午後8時よりWOWOWで放送・配信することも決定。熱気あるパフォーマンスを余すことなくお楽しみいただきたい。

ライブ開催までまもなく。追加情報はWOWOW公式ステージXと「芳雄のミュー」番組公式Xにて情報を配信。こちらもお見逃しなく。



◆井上芳雄さん コメント

いよいよ、日比谷野音で初めてのミュージカルライブの日が近づいてきました!

セットリストも決まり、各セクションで着々と準備が進められています。

野外で歌うに相応しいナンバーの数々で、会場の、そして配信でご覧くださる皆様と一緒に盛り上がれる時間を心から楽しみにしています。

きっと初めての感覚に違いありません。

あとは当日の天気と気温だけが心配ではありますが、それもひっくるめて全部楽しみましょう!



◆甲斐翔真さん コメント

芳雄さんをはじめとするスターの皆さんと共に、日比谷野音から日比谷全体へミュージカルソングを轟かせたいと思います!

ミュージカルソングを野外で、秋空の下で、歌えることがとても楽しみです!思っていた数倍歌わせていただきます!笑

普段のミュージカルコンサートとは違った雰囲気になると思います!なので観客の皆さんも、配信をご覧になる皆さんも、ノッて歌って一緒に楽しみましょう!



◆佐藤隆紀(LE VELVETS)さん コメント

日比谷公園という開放感溢れる空間で、井上芳雄さんをはじめ、この豪華な出演者の方々と一緒に音楽をお届け出来るのが今から楽しみです!共演した事のある方も多く、良い意味で緊張しすぎずに楽しんでステージに立てる気がしています。この出演者だからこそ出来る面白い組み合わせも楽しみですし、お客様とひとつとなって素敵な時間を一緒に過ごしたいと思います!

野外のステージはいつもミュージカルを観劇されているような劇場とはまた違った雰囲気があります。会場にお越しの方にはその空気感を楽しんでいただきたいです。そして、残念ながら現地に来られない方も、今回は配信でステージを楽しむことが出来ます。日比谷公園が全国各地と繋がり素敵な音楽であなたの周りが満たされるように、思いを込めて歌を届けたいと思います。



◆島田歌穂さん コメント

再び『日比谷ブロードウェイ』として日比谷野外大音楽堂のステージに立たせていただける事、本当に嬉しい限りです。

こんなにも豪華なキャストの皆さんと、今回ならではの夢のようなコラボレーションの数々が繰り広げられる事に、私自身、今からワクワクドキドキしています。

この幸せな一期一会に感謝しながら、精一杯歌わせていただきます!



◆田代万里生さん コメント

田代万里生です。錚々たるメンバーによる数々のミュージカルナンバーを、初の日比谷野外大音楽堂にて!そして、「芳雄のミュー」に関わるのも初めてとなります。今回ならではの新鮮なコラボレーションはもちろん、僕自身のソロナンバー選曲は、芳雄さんからのリクエストにお応えしました!

本格的に歌うのは初めてとなる、あまりに有名なあの名曲です。会場でもライブ配信でも、盛り上がること間違いなし!お楽しみに~!



◆中川晃教さん コメント

日比谷ブロードウェイの一員として!?2021年ぶりに再びここに集結できることを幸せに思います。

今回は4月から始まった「芳雄のミュー」とのコラボ!

井上芳雄さんガイドのもと、すべての皆さんと一緒に!スタジオを飛び出て日比谷野外大音楽堂に参上!降臨!

果たして芳雄さんのツッコミは野外でも通用するのか..!

僕は愛のバズーカ砲で皆さんの心も身体もキュン×キャッ×ズッキュン×スバ!!と撃ち抜きます!

支えて下さるミュージカルファンの皆さまと共に、大暴れしたいと思います!



◆屋比久知奈さん コメント

想像以上のボリューミーでスペシャルなセットリストになっており、今からわくわくしております!

参加する楽曲以外にも、あの方とあの方によるあの楽曲、あの方によるあの楽曲など、本当に見逃せない、聴き逃せないものばかり。

会場にお越し下さる皆さまだけでなく、配信という形でもこの時間を共有することが出来るのはとても嬉しいです。

今回ならではのコラボ、ハーモニー、ぜひぜひ一緒に楽しみましょう~!



※出演者コメントは五十音順となります。



★ライブ配信チケット情報★

■販売期間:2023年10月6日(金)午前10時~10月22日(日)午後6時

■料金:¥3,500(税込)

■販売先:WOWOWオンデマンド PPV https://wod.wowow.co.jp/content/145870

Streaming+(イープラス) https://eplus.jp/hibiya_broadway/yoshio-mu/st/

※アーカイブ(見逃し)配信なし。

※WOWOW加入者はWOWOWオンデマンドで視聴可能。(追加料金不要。ただし、無料トライアル対象外)

https://wod.wowow.co.jp/program/193792

※イープラスでご購入いただく際には、別途システム利用料330円がかかります。



★ライブ配信の楽しみ方は3通り★

1.【WOWOWご加入者】

→WOWOWオンデマンドページよりWEBアカウントでログイン後、WOWOWオンデマンドで視聴可能

(追加料金不要。ただし、無料トライアル対象外となります)

2.【WOWOW未加入者 その1.】→WOWOWオンデマンドPPVで配信チケット購入

3.【WOWOW未加入者 その2.】→ Streaming+(イープラス)で配信チケットを購入

※アーカイブ配信、追っかけ再生はございません。

※詳しくは公式HPをご確認ください。

http://www.hibiya-broadway-yoshio-mu.com/



「祝・日比谷野音100 周年 日比谷ブロードウェイ with WOWOW 芳雄のミュー」

■公演日程:2023年10月22日(日)開場:午後4時/開演:午後5時

■会場:日比谷公園大音楽堂

■出演者:MC:井上芳雄

ゲスト:甲斐翔真、佐藤隆紀(LE VELVETS)、島田歌穂、田代万里生、中川晃教、屋比久知奈

(※ゲスト出演者50音順)

ダンサー:碓井菜央、宮河愛一郎

特別出演:亀田誠治

■音楽監督:大貫祐一郎

■ステージング・振付:宮河愛一郎

■主催:WOWOW/キョードーファクトリー/ ワイズコネクション/WOWOWエンタテインメント/

日比谷野音100周年記念事業実行委員会

■企画:WOWOW /「生放送!井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」

■制作:WOWOW/ワイズコネクション

■企画協力:グランアーツ

■協力:キョードー東京/東宝演劇部

■問い合わせ:キョードー東京 0570-550-799 (平日11時~18時 / 土日祝 10時~18時)

■公式HP:http://www.hibiya-broadway-yoshio-mu.com/

【備考】

※主催者の同意なく有償で譲渡することは禁止します。

※未就学児入場不可

※当日の模様は映像収録の可能性あり

※出演者は予告なく変更になる可能性がございますが、それに伴うチケットの払い戻しには対応いたしかねます。

※雨天決行、荒天の場合は中止とさせていただきます。

会場は冷え込む可能性もあるので防寒具と雨天に備えてレインウェアを持参されることをおすすめします。

(雨天の場合、傘はご利用いただけません。)



<番組情報>

■番組名:「日比谷ブロードウェイ with 芳雄のミュー」

■放送・配信日:11月18日(土)午後8時 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

<関連番組情報>

■番組名:生放送!井上芳雄ミュージカルアワー「芳雄のミュー」

■放送・配信日:毎月最終水曜午後10:00 放送・配信

※番組編成の都合上、放送週・放送時間が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■MC:井上芳雄

■オープニングテーマ:作曲・亀田誠治、作詞・井上芳雄

■URL:https://www.wowow.co.jp/detail/188690



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/16-18:46)