#7 10月18日(水)午後11:00~ [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]



WOWOW×井上芳雄によるミュージカル番組「生放送!井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」。ミュージカルを全力で応援してきたWOWOWが、日本が誇るエンターテイナー・井上芳雄とコラボレート。井上自身が「ミュージカルの素晴らしさをもっとたくさんの人に伝えていきたい」「劇場に足を運んでいただきたい」という思いから、 “生放送”にこだわった、ミュージカルの “いま”をお届けするトーク&ミュージックショーだ。

10月18日(水)午後11時より生放送・ライブ配信の#7の第二弾ゲストに、佐藤隆紀(LE VELVETS)の出演が決まった。当日は井上と佐藤がデュエットを披露する。

二人は、10月22日(日)日比谷公園大音楽堂にて開催される、「祝・日比谷野音100周年 日比谷ブロードウェイ with WOWOW 芳雄のミュー」 に出演する。日比谷音楽祭のプロジェクト企画の一つとして、井上芳雄が結成したユニット「日比谷ブロードウェイ」と、井上がMCを務めるWOWOW番組「井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」がコラボレーションしたイベントだ。「日比谷ブロードウェイ」では、井上がミュージカル界を代表し、毎年新たなアーティストをメンバーに迎えて、スペシャルなパフォーマンスを行ってきたが、佐藤は2022年に出演している。ミュージカル『エリザベート』やコンサートなどで共演経験があり、12月開幕のミュージカル『ベートーヴェン』にも出演予定の2人がどんなパフォーマンスを披露するのかご期待いただきたい。

佐藤は、1986年2月5日生まれ。福岡県喜多方市出身。ヴォーカルグループ LE VELVETSのメンバー。テノール担当。国立音楽大学 演奏学科 声楽専修 卒業後、音楽活動と並行して、様々なミュージカルでも活躍。主な代表作は『エリザベート』『スカーレット・ピンパーネル』『マタ・ハリ』『レ・ミゼラブル』。LE VELVETSは今年15周年を迎え、初のベストアルバム「LE VELVETS 15th Anniversary THE BEST ~ROMANTiCA~」を10月18日リリース。10月20日より同タイトルの全国ツアーを東京、福島、静岡、京都、福岡、大阪、6か所にて開催する。







<「芳雄のミュー」番組情報>

■番組名:生放送!井上芳雄ミュージカルアワー「芳雄のミュー」#7

■放送・配信日

10/18(水)午後11:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]※ライブ配信のみ

WOWOWオンデマンドでは10/22(日)午前8:15のリピート放送終了後よりアーカイブ配信

毎月最終水曜午後10:00放送・配信

※番組編成の都合上、放送週が変更になる場合がございます。 予めご了承ください。

■MC:井上芳雄

■ゲスト:柚希礼音、真風涼帆(ミュージカル・ピカレスク

『LUPIN ~カリオストロ伯爵夫人の秘密~』カリオストロ伯爵夫人Wキャスト)、佐藤隆紀(LE VELVETS)

■オープニングテーマ:作曲・亀田誠治、作詞・井上芳雄

