エレファントカシマシの"聖地"日比谷野外…
［株式会社WOWOW］
https://www.wowow.co.jp/music/elephantkashimashi/
エレファントカシマシ 日比谷野外大音楽堂 concert 2023
12月放送・配信予定
※放送終了後にWOWOWオンデマンドで2週間アーカイブ配信
エレファントカシマシの“聖地”日比谷野音公演。デビュー35周年イヤーを締めくくるコンサートは必見！
1988年のメジャーデビュー以来、32回にわたり東京・日比谷野外大音楽堂でのライブを重ねてきたエレファントカシマシにとって、“野音”はまさにホームグラウンドと呼べる場所。今年10月8日、デビュー35周年イヤーの最後を飾るステージとして、33回目となる野音でのコンサートを行なった。その模様をWOWOWで放送・配信する。
今年で開設100周年を迎えた日比谷野外大音楽堂だが、建物の老朽化に伴う建て替えにより、来年10月から使用が休止される。現在の野音の姿が見られるのもあとわずか。“聖地”に立つエレファントカシマシの雄姿を記憶にとどめることができる貴重なライブをお見逃しなく。
＜番組情報＞
エレファントカシマシ 日比谷野外大音楽堂 concert 2023
12月放送・配信予定
※放送終了後にWOWOWオンデマンドで2週間アーカイブ配信
収録日︓2023年10月8日
収録場所︓東京 日比谷野外大音楽堂
＜番組サイト＞
https://www.wowow.co.jp/music/elephantkashimashi/
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/14-09:16）
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