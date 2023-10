[株式会社WOWOW]

この度、韓国発の10人組ボーイズグループ・xikers(サイカース)が10月に東京と大阪で開催する日本単独初公演「xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」を開催いたします。本公演のチケットは、9月23日(土)より一般発売がスタートしたが、東京公演は完売となりその期待値が伺える結果となりました。そしてこの度、カメラ席開放につき、東京公演の追加販売を決定いたしました!今をときめく韓国ボーイズグループxikersの日本単独初公演をお見逃しなく!



今年3月、1stミニアルバム『HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing』で韓国デビューした10人組ボーイズグループxikers(サイカース)。日本でも人気上昇中のATEEZ(エイティーズ)のデビューから5年ぶりにKQ Entertainmentからデビューしたxikersは、座標を象徴する「x」と旅行者を意味する「hikers」から、“座標を探して時間と空間を旅行する少年たち”という意味が込められている。デビュー作は初動売り上げ10万枚を突破し、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」の75位にチャートイン!日本でも4月に発売されるとオリコンデイリーアルバムチャート1位、週間アルバムチャート6位となり、ワールドワイドな輝きを放っている。さらに8月、2ndミニアルバム『HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY』を発表すると初動205,895枚を売り上げデビュー作品の初動の約2倍を記録した。そして早くもワールドツアーを発表し、日本では大阪と東京を巡る初の日本単独公演を開催!

また、同ツアーの中から、東京公演の模様をWOWOWが放送・配信で独占生中継する。

xikersの迫力のステージを、会場で、放送でご体験ください!

さらに、本公演を記念し、WOWOWでは2ヶ月連続xikers特集を放送・配信いたします。プレミアムなプレゼントが抽選で当たる加入者限定特典もあるので、この機会をお見逃しなく。この秋、xikersと共に思い出を作ろう!



ライブ情報





xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN

■日程・場所

10月5日(木) 18:00開場/19:00開演 Zepp Osaka Bayside(大阪)

10月7日(土) 18:00開場/19:00開演 Zepp Haneda(東京) ※カメラ席開放のため追加販売

■チケット料金:ファンクラブ会員価格:8,800円(税込)/ 一般(ファンクラブ会員以外):9,900円(税込)

※1F:スタンディング / 2F:全席指定

申し込み:https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2345801

■主催:WOWOW / KQ Entertainment

■企画制作:WOWOW / HARLOCK / エムダッシュ

■xikers JAPAN OFFICIAL SITE:https://xikers-official.jp/

※チケットの購入枚数制限:ファンクラブ先行:お一人様2枚まで / その他各種先行・一般発売:お一人様4枚まで

※チケットに関するお問い合わせ:チケットぴあ https://t.pia.jp/help/

※公演に関するお問い合わせ:<大阪公演>キョードーインフォメーション 0570-200-888

<東京公演>キョードー東京 0570-550-799

オフィシャルグッズ





日本公演オリジナルグッズ2点を含む計9商品のグッズオンライン販売(会場受取)を9月22日 (金)より受付中!オンライン購入時には整理券が発行されるので、当日会場で並ぶことなくスムーズにグッズを受け取ることができます。詳細は下記ページよりご確認ください。



■販売サイト

xikers 会場受取 GOODS OFFICIAL STORE(https://xikers-worldtour.selforder.live/)



■ グッズオンライン販売(会場受取)受付スケジュール

〈10月5日(木)Zepp Osaka Bayside〉 受付期間:9月22日(金)13:00~10月5日(木)18:00

〈10月7日(土)Zepp Haneda (TOKYO) 〉 受付期間:9月22日(金)13:00~10月7日(土)18:00

※数量に限りがございますので、ご希望の商品が売り切れの場合は何卒ご容赦ください。







■商品ラインナップ

〈WORLD TOUR GOODS〉

OFFICIAL LIGHT STICK ¥2,800(tax in)

PHOTO SLOGAN ¥2,300(tax in)

T-SHIRT ¥4,800(tax in)

ACRYLIC KEYRING ¥2,000(tax in)

PHOTO SET ¥2,200(tax in)

PHOTOCARD PACK ¥2,700(tax in)

POSTCARD BOOK ¥2,500(tax in)



〈日本限定商品〉

オリジナルタンブラー ¥2,200(tax in)

オリジナル缶バッジ(全9種/ランダム)¥500(tax in)



未公開写真トレカお渡し&グータッチ会





xikers初のワールドツアー日本公演の開催を記念し、ファンクラブ会員限定未公開写真トレカお渡し&グータッチ会を開催!



■日程・会場 2023年10月5日 (木) Zepp Osaka Bayside

2023年10月7日 (土) Zepp Haneda (TOKYO)

■参加対象者

「xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」のチケットをお持ちのファンクラブ有料会員様(当日までにファンクラブにご入会された方も対象となります)

※詳細はxikers JAPAN OFFICIAL SITE (https://xikers-official.jp/ )にてご確認ください。



WOWOW番組情報





祝日本単独公演!xikers×WOWOW 2カ月連続SP



◆生中継!xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN

10月7日(土)午後7:00[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※WOWOWオンデマンドでのアーカイブ配信あり

収録日:2023年10月7日

収録場所:東京 Zepp Haneda(TOKYO)



◆xikers Special ! FIRST ENCOUNTER IN JAPAN

11月23日(木・祝)午後10:15[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド] ※WOWOWオンデマンドでのアーカイブ配信あり

10月に日本初単独公演を迎えるxikers。メンバーそれぞれの個性やハイレベルなパフォーマンスの秘密など、気鋭アーティストの本質へ迫る特別番組。



【WOWOWご加入者限定!プレゼントのお知らせ】

日本初単独公演の・生中継を記念して、WOWOW加入者の中から抽選でプレミアムなプレゼント!

1. 握手会&Tシャツプレゼント!

【東京公演】【大阪公演】のチケットをご購入いただいている方の中からWOWOWご加入者限定で、それぞれの公演終了後に開催されるメンバー全員との握手会に各会場5名様、合計で10名様をご招待!また、握手会に参加される方全員にTシャツをプレゼント!(※プレゼントのTシャツにはメンバーのサインは入りません )



2.メンバー直筆サイン入りTシャツプレゼント!

日本初単独公演の開催・生中継を記念して、メンバーの直筆サイン入りTシャツを10名様にプレゼント!

【賞品】「xikers」メンバー直筆サイン入りTシャツ(サイズ:FREE)



⇒詳しくはプラスWページへ(https://www.wowow.co.jp/plusw/)



xikers(サイカース)





■プロフィール

xikers(サイカース)は、MINJAE(ミンジェ)、JUNMIN(ジュンミン)、SUMIN(スミン)、JINSIK(ジンシク)、HYUNWOO(ヒョヌ)、JUNGHOON(ジョンフン)、SEEUN(セウン)、YUJUN(ユジュン)、HUNTER(ハンター)、YECHAN(イェチャン)からなる韓国の10人組ボーイズグループだ。グループ名は、座標を象徴する「x」と旅行者を意味する「hikers」から、“座標を探して時間と空間を旅行する少年たち”という意味が込められている。

■xikers JAPAN OFFICIAL SITE:https://xikers-official.jp/

■SNS

Official X(旧Twitter)JP:@xikers_jp https://twitter.com/xikers_jp

Official X(旧Twitter)KR:@xikers_official https://twitter.com/xikers_official

Official Instagram:@xikers_official https://www.instagram.com/xikers_official/

Official YouTube:@xikers_official https://www.youtube.com/@xikers_official

Official TikTok:https://www.tiktok.com/@xikers_official

Official Facebook:https://www.facebook.com/xikersKQ/



