生中継!THE LAST ROCKSTARS The 2nd Tour 2023 “PSYCHO LOVE”

11月30日(木)午後1:00 WOWOWプライム / WOWOWオンデマンド

※放送終了後~1カ月間アーカイブ配信あり





全世界で大きな注目を集めるTHE LAST ROCKSTARSの、2度目の日米ツアーから米国YouTube Theater公演を独占放送・配信でWOWOWが生中継することが決定!



YOSHIKI(X JAPAN)、HYDE(L'Arc~en~Ciel/VAMPS)、SUGIZO(LUNA SEA/X JAPAN)、MIYAVIという奇跡のメンバーが集結したTHE LAST ROCKSTARSが2度目の日 米ツアーを開催。WOWOWは、そのファイナルとなるアメリカ・ロサンゼルス公演を独占放送・配信で生中継する。さらに12月3日(日)には日本語字幕付きで放送・配信する。



2023年1月から2月にかけて行なわれた日米デビューライブのうち、WOWOWでは伝説の幕開けとなった1月の東京・有明アリーナ公演の模様をお届けした。ライブでは、世界各地で目覚ましいチャートアクションを記録した1stシングル「THE LAST ROCKSTARS」や、8月に2ndシングルとしてリリースされた「PSYCHO LOVE」などのオリジナル楽曲を披露、カリスマ4人の個性が火花を散らすライブパフォーマンスは熱狂を生み、ニューヨークでの追加公演が行なわれるほどの成功を収めた。

日本のロックシーンと世界との壁を壊そうと、さらに打って出るTHE LAST ROCKSTARS。2度目の日米ツアーもWOWOW生中継を通じて、その勇姿を見届けてほしい。



【番組情報】

生中継!THE LAST ROCKSTARS The 2nd Tour 2023 “PSYCHO LOVE”

11月30日(木)午後1:00 WOWOWプライム / WOWOWオンデマンド

※放送終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

12月3日(日)には字幕版を放送・配信(※時間は後日お知らせいたします。)



収録日:2023年11月29日

収録場所:アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス YouTube Theater



