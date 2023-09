[株式会社WOWOW]

WOWOWが2023年8月にオンエアしたTHE BOYZさいたまスーパーアリーナ公演の模様に、未公開シーンを追加した拡大版を11月23日(木・祝)午後7:15から独占放送・配信することが決定した!



「大衆の心を虜にするたった一人の少年になる」という意味を込めたグループ名で2017年に韓国デビューを飾り、レベルの高いステージ・パフォーマンス力で人気を博す11人組グローバル・ボーイズグループTHE BOYZ。彼らが7月2日に行なったさいたまスーパーアリーナ公演は、2017年にデビューしたTHE BOYZのキャリア6年間の代表曲から今年6月リリースのアルバム『Delicious』のナンバーまで、ベストセレクトによる圧巻のパフォーマンスで会場を熱狂の渦に巻き込んだ。WOWOWが8月に独占放送・配信したこのライブの模様に、あらためて未公開シーンを追加した「THE BOYZ 2ND JAPAN TOUR : ZENERATION 拡大版」を11月23日(木・祝)午後7:15から放送・配信する。

また、10月24日(火)午後7:00からは、彼らのキャリアを彩るミュージックビデオの数々をお届けする「THE BOYZ Music Video Collection 2023」も放送・配信。拡大版と併せてお楽しみいただきたい。







【番組情報】

THE BOYZ Music Video Collection 2023

10月24日(火)午後7:00~ WOWOWライブ / WOWOWオンデマンド

※放送終了後~1カ月間アーカイブ配信あり



