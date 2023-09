[株式会社WOWOW]

韓国発の10人組ボーイズグループ・xikers(サイカース)が10月に東京と大阪で開催する日本単独初公演「xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」のチケット一般発売が開始!





今年3月、1stミニアルバム『HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing』で韓国デビューした10人組ボーイズグループxikers(サイカース)。日本でも人気上昇中のATEEZ(エイティーズ)のデビューから5年ぶりにKQ Entertainmentからデビューしたxikersは、座標を象徴する「x」と旅行者を意味する「hikers」から、“座標を探して時間と空間を旅行する少年たち”という意味が込められている。デビュー作は初動売り上げ10万枚を突破し、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」の75位にチャートイン!日本でも4月に発売されるとオリコンデイリーアルバムチャート1位、週間アルバムチャート6位となり、ワールドワイドな輝きを放っている。さらに8月、2ndミニアルバム『HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY』を発表すると初動205,895枚を売り上げデビュー作品の初動の約2倍を記録した。そして早くもワールドツアーを発表し、日本では大阪と東京を巡る初の日本ツアーを発表日本単独公演を開催!そのチケット一般発売に伴い、メンバーたちへのインタビューと日本公演オリジナルオフィシャルグッズ情報、ミニイベントの情報が解禁!

また、同ツアーの中から、東京公演のファイナルステージの模様をWOWOWが放送・配信で独占生中継する。xikersの華々しいデビュー迫力のステージを、会場で、放送でご体験ください!



<解禁事項>

・xikersメンバーたちへのオフィシャルインタビュー

・日本公演オフィシャルグッズ情報





<オフィシャルインタビュー原稿>

オフィシャルインタビュー全文は、WOWOW公式noteにも掲載いたします。

【WOWOW公式note URL】

https://note.wowow.co.jp/n/n8792603c7f38



日本での初単独公演&WOWOWでの生中継を目前に控えたK-POPの注目ルーキー xikersに

公演を控えた今の心境やグループについてインタビュー

2023年3月に韓国でデビューした10人組ボーイズグループxikers(サイカース)。早くもワールドツアーが決定し、勢いにのっている彼らに初の日本単独公演に向けた意気込みやグループの魅力、ファンへのメッセージなどさまざまな質問をぶつけてみた。またWOWOWでは10月7日(土)にZepp Hanedaで行なわれる東京公演の様子を独占生中継する。





―日本での初単独公演が決まった、現在の心境を教えてください。

(MINJAE) デビュー前から単独コンサートをするのが夢だったので、本当にうれしいです。日本のroadyの皆さんのためにたくさん準備しながら毎日過ごしています。



(SEEUN) 初コンサートなのでとてもワクワクと期待でいっぱいです。僕たちの曲をよりカッコよくお見せするためにどうすればいいかを考えながら準備しています。



(HUNTER) デビューして7カ月でワールドツアーができることになってとても光栄です。日本のroadyの皆さんに会えることが幸せですし、今までお見せすることができなかったアルバム曲もたくさん準備しているので期待してください。





―xikersはどんなグループですか? また一番の強みはなんですか?

(MINJAE) 僕たちの強みや個性についてはいつも考えています。まだ新人なのでステージに立つたびにチェックをして、アドバイスをもらいながら模索中ですが、現時点ではまだ完成されていない自由なエネルギーが僕たちの最大の強みだと思います。





―(日本単独公演に向けて)事務所の先輩であるATEEZの皆さんからどんなアドバイスをもらいましたか?

(JINSIK) 「初めての単独コンサートなので緊張もすると思うけど、緊張を手放して楽しむ気持ちで挑めば上手くいく」と言っていただいたのが記憶に残っています。





(SUMIN) 「やりたいことを全部やって、楽しんでこい」と言ってくださいました。





(YUJUN) 大きなステージに立つ前に先輩方に会いにいくと「恐れず、できることを全て出し切ってこい」と言っていただけるので、そういう言葉に助けられています。





(YECHAN) 僕たちの初ツアーということで先輩方もすごく応援してくださいます。「たくさんの観客の皆さんと一緒に楽しめるパフォーマンスをしてこい」と言っていただきました。





―今回のツアーで、ここを見てほしい!というポイントはありますか?

(JUNMIN) 日本のファンの皆さんとコミュニケーションが取れるように日本語も一生懸命勉強しています。そして、初めてパフォーマンスを披露する曲も多いので楽しみにしていてほしいです。

(今話せる日本語はありますか?)「ずっとこの時間が続けばいいのに」です。





(HYUNWOO) 僕たちはステージでパフォーマンスをすることが好きなので、ステージ上で僕たちが飛び跳ねる姿を楽しんでもらえたらうれしいです。





(YECHAN) 僕たちがステージに立った時のエネルギーはすごいと思っています。そのエネルギーを感じていただける機会なので、ぜひ楽しみにしていただきたいです。





―どの曲も素晴らしいですが、これからxikersを知る方に“まずはこの曲を聴いてほしい”という1曲を教えてください。

(YECHAN) 僕は「XIKEY」です。僕たちの個性ともいえるパワフルさを感じることができると思います。





(HUNTER) 僕は「HOMEBOY」です。とても爽やかで若さあふれる明るい曲なので、お勧めしたいです。





(MINJAE) 僕は「DO or DIE」をお勧めします。僕たちらしいパフォーマンスが詰まっていて、僕たちのあふれるエネルギーを感じていただけると思います。





(HYUNWOO) 僕は「TRICKY HOUSE」です。僕たちのデビュー曲で、僕たちの世界観とも深く関わっている曲なので、xikersの個性を知っていただくのにいいと思います。





―日本で行きたい場所、食べたいもの、やってみたいことは?

(SUMIN) 以前、僕たちが日本に行った時につけ麺、焼きそば、そして油そばを食べたのですが、普通のラーメン屋さんにはまだ行けていないんです。だから一度、直接お店に行って食べてみたいです。





(HUNTER) 僕はメンバー達と富士山に行きたいです。登山というより、一緒にその景色を見に行きたくて。小さい頃に一度、富士山に行ったことがあるのですが、あまりにも美しくて、印象深かったんです。だからその思い出を、今度はメンバー達と分かち合いたいです。





(YUJUN) 僕は小さい頃に行ったユニバーサル・スタジオ・ジャパンがすごく楽しかったので、機会があればメンバー達とユニバーサル・スタジオ・ジャパンで思いっきり楽しみたいです。





―皆さんの今後の夢を教えてください。

(MINJAE) やっぱり僕たちxikersは音楽とステージを愛するチームで、何よりもステージに対する貪欲さがあるので、これから先もっと大きな会場で、さらに多くのroadyの皆さんと一緒にステージを作っていきたいです。そしてさらに素敵なアーティストに成長して、年末の授賞式で僕たちにしかできない最高のパフォーマンスをお見せできるようになりたいです。





(SEEUN) 僕はいつも僕たちが憧れてきた先輩たちのように、多くの人々に癒しと楽しさを伝えられる、そんなアーティストになりたいです。





(JINSIK) 最近よく耳にするのですが、僕たちの歌やステージで希望が持てたり、力になったりするというのを聞いて、これからもずっとそうでありたいと思いました。





(YECHAN) 僕はこれからもたくさんの新人アーティストが出てくると思いますが、彼らに尊敬される先輩になりたいです。





―最後に、日本のファンの皆さんに向けてメッセージをお願いします。

(SUMIN) 今回、大阪と東京でコンサートをすることになりましたが、すごく意味のあることだと思います。本当に精一杯準備をしているので、思いっきり楽しんでもらいたいです。期待していてください。ツアーで会おうね。





(HUNTER) 初めてのワールドツアーに最善を尽くして、日本のroadyの皆さんにお会いして、忘れられない思い出を作りたいです。いつも僕たちを応援してくだるroadyの皆さんには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。だから恩返しの気持ちを込めて、ステージで暴れたいと思います。





(MINJAE) 何より今回はツアーを通してroadyの皆さんにお会いできるのが本当にうれしくて、一生懸命準備をしています。時間があればおいしいものをたくさん食べて、街歩きもして、日本でやりたいことがたくさんあるので、メンバーのみんなといい思い出をたくさん作れたらいいです。





(JINSIK) デビューしてから日本での思い出がたくさんあるんですが、これからも良い思い出を重ねていきたいです。そして日本のroadyの皆さんとずっと一緒に進んでいきたいです。





(YUJUN) 10月のコンサートに向けて一生懸命準備をしているので、楽しみにしていてほしいです。また、いつも応援してくださっている皆さんに感謝の気持ちと愛していますという言葉を伝えたいです。





(YECHAN) 僕たちはデビューMVの日本撮影、KCONへの参加、日本のテレビ番組出演など日本での思い出がたくさんありますが、今回さらにいい思い出を作れるように一生懸命頑張ります。





(SEEUN) 僕たちはデビュー前から今まで日本での良い思い出が本当に多いです。今回、初のワールドツアーができることにもなったので本当に一生懸命頑張りたいと思います。





(JUNMIN) xikersにとって、初コンサートというのはとても意味のあることで、それをかなえてくれたroadyの皆さんには本当に感謝しています。コンサートの日が一年で一番思い出に残る日になればいいなと思います。





(HYUNWOO) 僕たちも初めてのことですごく緊張してドキドキしていますが、それ以上に一生懸命準備をしているので、楽しみにしていて欲しいです。





さらに!メンバーによるリレー動画がX(旧Twitter)のWOWOW MUSICアカウント(@wowow_mj)より投稿予定なので、そちらもチェックしてください!





以下、オフィシャルグッズ(初解禁)、ミニイベント情報、公演概要、WOWOW生中継概要となります。

<オフィシャルグッズ>





日本公演オリジナルグッズ2点を含む計9商品のグッズオンライン販売(会場受取)を9月22日 (金)より受付中!オンライン購入時には整理券が発行されるので、当日会場で並ぶことなくスムーズにグッズを受け取ることができます。

詳細は下記ページよりご確認ください。





■販売サイト

xikers 会場受取 GOODS OFFICIAL STORE(https://xikers-worldtour.selforder.live/)





■ グッズオンライン販売(会場受取)受付スケジュール

〈10月5日(木)Zepp Osaka Bayside〉 受付期間:9月22日(金)13:00~10月5日(木)18:00

〈10月7日(土)Zepp Haneda (TOKYO) 〉 受付期間:9月22日(金)13:00~10月7日(土)18:00

※数量に限りがございますので、ご希望の商品が売り切れの場合は何卒ご容赦ください。







■商品ラインナップ

〈WORLD TOUR GOODS〉

OFFICIAL LIGHT STICK ¥2,800(tax in)

PHOTO SLOGAN ¥2,300(tax in)

T-SHIRT ¥4,800(tax in)

ACRYLIC KEYRING ¥2,000(tax in)

PHOTO SET ¥2,200(tax in)

PHOTOCARD PACK ¥2,700(tax in)

POSTCARD BOOK ¥2,500(tax in)



〈日本限定商品〉

オリジナルタンブラー ¥2,200(tax in)

オリジナル缶バッジ(全9種/ランダム)¥500(tax in)











<未公開写真トレカお渡し&グータッチ会>





xikers初のワールドツアー日本公演の開催を記念し、ファンクラブ会員限定未公開写真トレカお渡し&グータッチ会を開催!





■日程・会場

2023年10月5日 (木) Zepp Osaka Bayside

2023年10月7日 (土) Zepp Haneda (TOKYO)





■参加対象者

「xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」のチケットをお持ちのファンクラブ有料会員様(当日までにファンクラブにご入会された方も対象となります)





※詳細はxikers JAPAN OFFICIAL SITE (https://xikers-official.jp/)にてご確認ください。

<xikers(サイカース)>





■プロフィール

xikers(サイカース)は、MINJAE(ミンジェ)、JUNMIN(ジュンミン)、SUMIN(スミン)、JINSIK(ジンシク)、HYUNWOO(ヒョヌ)、JUNGHOON(ジョンフン)、SEEUN(セウン)、YUJUN(ユジュン)、HUNTER(ハンター)、YECHAN(イェチャン)からなる韓国の10人組ボーイズグループだ。グループ名は、座標を象徴する「x」と旅行者を意味する「hikers」から、“座標を探して時間と空間を旅行する少年たち”という意味が込められている。

■xikers JAPAN OFFICIAL SITE:https://xikers-official.jp/

■SNS

Official X(旧Twitter)JP:@xikers_jp https://twitter.com/xikers_jp

Official X(旧Twitter)KR:@xikers_official https://twitter.com/xikers_official

Official Instagram:@xikers_official https://www.instagram.com/xikers_official/

Official YouTube:@xikers_official https://www.youtube.com/@xikers_official

Official TikTok:https://www.tiktok.com/@xikers_official

Official Facebook:https://www.facebook.com/xikersKQ/

<ライブ情報>





xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN

■日程・場所

10月5日(木) 18:00開場/19:00開演 Zepp Osaka Bayside(大阪)

10月7日(土) 18:00開場/19:00開演 Zepp Haneda(東京)

■チケット料金:ファンクラブ会員価格:8,800円(税込)/ 一般(ファンクラブ会員以外):9,900円(税込)

※1F:スタンディング / 2F:全席指定

申し込み:https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2345801

■主催:WOWOW / KQ Entertainment ■企画制作:WOWOW / HARLOCK / エムダッシュ

■xikers JAPAN OFFICIAL SITE:https://xikers-official.jp/

※チケットの購入枚数制限:ファンクラブ先行:お一人様2枚まで / その他各種先行・一般発売:お一人様4枚まで

※チケットに関するお問い合わせ:チケットぴあ https://t.pia.jp/help/

※公演に関するお問い合わせ:<大阪公演>キョードーインフォメーション 0570-200-888

<東京公演>キョードー東京 0570-550-799

【WOWOW番組情報】





祝日本単独公演!xikers×WOWOW 2カ月連続SP

◆生中継!xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN

10月7日(土)午後7:00[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※WOWOWオンデマンドでのアーカイブ配信あり





収録日:2023年10月7日

収録場所:東京 Zepp Haneda(TOKYO)





◆xikers Special ! FIRST ENCOUNTER IN JAPAN

11月23日(木・祝)午後10:15[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※WOWOWオンデマンドでのアーカイブ配信あり

10月に日本初単独公演を迎えるxikers。メンバーそれぞれの個性やハイレベルなパフォーマンスの秘密など、気鋭アーティストの本質へ迫る特別番組。





【WOWOWご加入者限定!プレゼントのお知らせ】

日本初単独公演の・生中継を記念して、WOWOW加入者の中から抽選でプレミアムなプレゼント!

1.握手会&Tシャツプレゼント!

【東京公演】【大阪公演】のチケットをご購入いただいてる方の中からWOWOWご加入者限定で、それぞれの公演終了後に開催されるメンバー全員との握手会に各会場5名様、合計で10名様をご招待!また、握手会に参加される方全員にTシャツをプレゼント!

※プレゼントのTシャツにはメンバーのサインは入りません





2.メンバー直筆サイン入りTシャツプレゼント!

日本初単独公演の開催・生中継を記念して、メンバーの直筆サイン入りTシャツを10名様にプレゼント!

【賞品】「xikers」メンバー直筆サイン入りTシャツ

サイズ:FREE





⇒詳しくはプラスWページへ(https://www.wowow.co.jp/plusw/)



