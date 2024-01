[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、2024年1月6日(土)に『ブシロード新春大発表会 2024』をTOKYO DOME CITY HALLにて開催し、カードゲーム部門に於いて今後の展開を発表しましたことをお知らせいたします。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ誌面やWEB媒体で本情報をお取り上げいただきますようお願い申し上げます。







当日フォトセッション(各画像左から順に敬称略)

(左上)プロ野球カードゲーム DREAM ORDER:吉田伸男、山本昌、小林伸斗

(右上)カードファイト!! ヴァンガード:西尾夕香、進藤あまね

(左下)ヴァイスシュヴァルツブラウ:ブラウドック、前田誠二、真野拓実、ハローキティ

(左上)ヴァイスシュヴァルツ:渡瀬結月、深川瑠華、大橋彩香、名塚佳織、春花らん





■発表会の模様はアーカイブ配信からご覧いただけます。

https://youtube.com/live/sGgvGvLd600?feature=share





【プロ野球カードゲーム DREAM ORDER】





プロ野球がカードゲームで開幕!

『プロ野球カードゲーム DREAM ORDER』2024年4月発売決定!





〇『プロ野球カードゲーム DREAM ORDER』とは

ブシロードが贈る、一般社団法人日本野球機構(NPB)承認の新作プロ野球トレーディングカードゲームです。

監督となって選手を起用し、自分だけの「ドリームオーダー」で対戦したり、好きな選手のカードをコレクションしたりして楽しむことができます。





〇商品情報



スタートデッキ12種とブースターパック2種が2024年4月20日(土)に発売決定!

▼商品詳細はこちら

https://dreamorder.com/products/





〇イベント情報



『プロ野球カードゲーム DREAM ORDER』 の遊び方が学べるティーチングツアーが発売前から発売後にかけて開催決定!

参加は無料で、参加者には12球団各マスコットのPRカード12種からお好きな2枚をプレゼントいたします。

開催店舗などの情報は順次発信予定!お楽しみに!

▼ティーチングツアー詳細はこちら

https://dreamorder.com/event/teaching-tour



〇キャンペーン開催!



『プロ野球カードゲーム DREAM ORDER』公式Xアカウント(@dreamorder_tcg)をフォローしてキャンペーン対象ポストをリポストすると、12球団マスコットのPRカードを抽選で10名様にプレゼントします。

応募期間は、1月15日(月)23:59まで!是非ご参加ください。

▼詳細はこちら

https://dreamorder.com/news/post-2





プロ野球カードゲーム DREAM ORDER公式HP:https://dreamorder.com/

プロ野球カードゲーム DREAM ORDER公式X:https://twitter.com/dreamorder_tcg

プロ野球カードゲーム DREAM ORDER公式Instagram:https://www.instagram.com/dreamorder_tcg

プロ野球カードゲーム DREAM ORDER公式チャンネル:https://www.youtube.com/@dreamorder_tcg





【カードファイト!! ヴァンガード】

〇主人公明導アキナ役の宮田俊哉さんよりビデオメッセージが配信!

そしてアニメ新シリーズ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」第1話の最速試写!

1月13日(土)8:00より放送スタートのTVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」の第1話が最速試写されました!見逃してしまった方は1月13日(土)の放送をお楽しみに!オープニング映像も解禁となります。

主人公明導アキナ役の宮田俊哉さんのビデオメッセージはYouTube「ヴァンガードチャンネル」にて後日公開予定となっております。



〇キャラクターデザイン原案のCLAMP描き下ろしカードも収録決定!

キャラクターデザイン原案のCLAMP描き下ろしイラストが公開されました!こちらのイラストを使用したカードは2月9日(金)発売のブースターパック「運命大戦」に収録されます!





〇「D4DJ Groovy Mix」と「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」、「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」のコラボが決定!

「D4DJ Groovy Mix」と「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」、「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」のコラボが決定しました!

2月10日(土)より実装となりますのでぜひチェックしてくださいね。





〇「ぶいすぽっ!」コラボ決定!

「ぶいすぽっ!」と「カードファイト!! ヴァンガード」とのコラボが決定しました!

アニメPVも公開され、さらに6月7日(金)発売のブースターパックにコラボカードとして収録されることも決定しました。詳細は続報をお待ちください。







〇ヴァンガードをはじめるなら今!「月刊コロコロコミック」には超豪華付録がついてくる!

月刊コロコロコミックで好評連載中の「カードファイト!! ヴァンガード スカイライド」

1月15日(月)発売の月刊コロコロコミック2月号には、ミニカード108枚のデッキが付録となっております。1冊買うだけですぐに友達とファイトできます。



〇新春ヴァンガ祭追加情報続々!

1月27日(土)、28日(日)に池袋サンシャインシティにて開催される新春ヴァンガ祭!ステージ情報や街歩きスタンプラリー情報の追加情報が公開されました。





―新春ヴァンガ祭開催情報―

開催日:2024年1月27日(土)、28日(日)

会場:池袋サンシャインシティ 展示ホールB

ゲスト:宮田俊哉、真野拓実、森嶋秀太、岩田陽葵、西尾夕香(27日のみ出演)、進藤あまね(28日のみ出演)

※順不同、敬称略

※ステージ観覧エリアへの入場はブシナビにて抽選受付となります。

応募期間は1月10日(水)までとなります。





▼詳細はこちらをご覧ください。

https://cf-vanguard.com/event/new-year_vg-fes/



「カードファイト!! ヴァンガード」公式ポータルサイト:https://cf-vanguard.com

TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」公式サイト:https://anime.cf-vanguard.com/vgd/

「カードファイト!! ヴァンガード」公式X:https://twitter.com/cfvanguard_PR

「カードファイト!! ヴァンガード」公式TikTok:https://www.tiktok.com/@cfvanguard

「カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ」公式サイト:https://vgdd.cf-vanguard.com/

YouTube「ヴァンガードチャンネル」:https://www.youtube.com/user/VanguardCH



【ヴァイスシュヴァルツブラウ】

〇今後の商品発売スケジュール

2024年

2月16日(金) スタートデッキ&ブースターパック「ホロスターズ」

3月22日(金) スタートデッキ&ブースターパック「ディズニー ツイステッドワンダーランド」

4月12日(金) ブースターパック「名探偵コナン Vol.2」

5月10日(金) スタートデッキ&ブースターパック「新テニスの王子様」



〇発売決定・新規参戦発表 (※順不同)

・ブースターパック「ちいかわ vol.2」

・ブースターパック「すとぷり vol.2」

・「カラフルピーチ」

・「Disney TsumTsum」

・「HoneyWorks~告白実行委員会~」

・「サンリオキャラクターズ」







「ヴァイスシュヴァルツブラウ」公式HP:https://ws-blau.com/

「ヴァイスシュヴァルツブラウ」公式X:https://twitter.com/wsblau_info

「ヴァイスシュヴァルツブラウ」公式YouTubeチャンネル:

https://www.youtube.com/channel/UCDy9jDl0RhD3QHBaccAmceg





【ヴァイスシュヴァルツ】

〇2月3日開催「世界決勝大会」LIVE配信決定!

2024年2月3日(土)アキバ・スクエアにてヴァイスシュヴァルツの世界一を決める「世界決勝大会」が4年ぶりに開催!

ヴァイスシュヴァルツ公式YouTubeチャンネルにてLIVE配信も決定。



〇「BCF2024」開催決定!

「ブシロードカードファイト2024 (BCF2024)」の開催日程が決定!

全国6カ所にて開催いたします。奮ってご参加ください。







〇新規参戦タイトル8作品を大発表!2024年もビッグタイトルがヴァイスシュヴァルツに集結!

■新規参戦タイトル

・トライアルデッキ&ブースターパック「ブルーアーカイブ」2024年2月9日(金)発売決定!

・プレミアムブースター「ペルソナ3 リロード」2024年5月17日(金)発売決定!

・トライアルデッキ&ブースターパック「Disney ミラー・ウォリアーズ」2024年5月24日(金)発売決定!

・ブースターパック 「グリザイア:ファントムトリガー」2024年6月7日(金)発売決定!

・トライアルデッキ「アイドルマスター シンデレラガールズ Type:Cute」「アイドルマスター シンデレラガールズ Type:Cool」「アイドルマスター シンデレラガールズ Type:Passion」&ブースターパック「アイドルマスター シンデレラガールズ Next Twinkle!」2024年6月28日(金)発売決定!

・トライアルデッキ&ブースターパック「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」2024年7月12日(金)発売決定!

・ブースターパック「キャプテン翼」2024年秋 発売決定!

・トライアルデッキ&ブースターパック 『ゆるキャン△ SEASON3』2024年発売決定!



〇今後の商品発売スケジュール







ヴァイスシュヴァルツ公式サイト:https://ws-tcg.com/

ヴァイスシュヴァルツ公式Xアカウント:https://twitter.com/wstcg

「ヴァイスシュヴァルツ&Re バース」公式チャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g





【カードゲーム祭2024】





〇「カードゲーム祭2024 in 東京」のキービジュアル第2弾が公開!

2024年5月3日(金・祝)、4日(土) 東京ビッグサイトにて開催の「カードゲーム祭2024 in 東京」のキービジュアル第2弾が公開!





〇大会情報

ブシナビにて申込受付中!(先着)

対象ブランド:カードファイト!! ヴァンガード、ヴァイスシュヴァルツ、ヴァイスシュヴァルツブラウ、Reバース for you

※定員数に達したのちはキャンセル待ちになります。





Shadowverse EVOLVEの大会申込は、1月9日(火)より申込開始!

※大会内容は「エボルヴちゃんねる新春スペシャル2024」にて発表





他TCGに関しては1月下旬より申込開始予定です。





〇来場特典のデッキホルダーデザインを公開!

デッキホルダーは「カードゲーム祭2024 in 東京」のイメージカラーの青を基調としたデザイン!

来場特典:PRカード(全11種のうち2種)+デッキホルダー(1種)

入場券1枚につきPRカードは2種選択可!

※PRカードは入場券1枚で同デザイン2枚の選択はNG

PRカードのデザインは後日公開!





〇チケット情報

販売開始:2024年1月9日(火)12:00~

・一般入場券 :1,100円(税込)

・特製ラバーマット会場交換券 兼 入場券(全4種・数量限定):各4,000円(税込)

カードファイト!! ヴァンガード / ヴァイスシュヴァルツ / ヴァイスシュヴァルツブラウ / Shadowverse EVOLVE

・カードゲーム祭2024グッズ交換券 兼 入場券(全1種・受注生産):5,500円(税込)

グッズ内容:カードゲーム祭2024特製マフラータオル+トートバッグ

※グッズのみの販売はございません

受注受付期間:2024年1月9日(火)12:00~3月24日(日)23:59まで





※チケット代に別途、手数料がかかります。

※事前チケットは、すべて電子チケットでのご用意になります。





海外での販売については、後日お知らせいたします。



「カードゲーム祭2024」公式サイト:https://bushiroad.com/cardgamefes2024

「カードゲーム祭2024」公式X:https://twitter.com/bushi_tcgfes







今後もブシロードのTCGにご期待ください!



▽各コンテンツの発表内容詳細はこちら▽





プロ野球カードゲーム DREAM ORDER

https://dreamorder.com/news/post-3





カードファイト!! ヴァンガード

https://cf-vanguard.com/information/2024newyear_launch_event_vg/





ヴァイスシュヴァルツブラウ

https://ws-blau.com/news/post-132





ヴァイスシュヴァルツ

https://ws-tcg.com/products/new_title_ws/





※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

【プロ野球カードゲーム DREAM ORDER】

(C) NPB

(C) 阪神タイガース (C) 広島東洋カープ (C) YOKOHAMA DeNA BAYSTARS

(C) YOMIURI GIANTS (C) ヤクルト球団 (C) 中日ドラゴンズ

(C) ORIX Buffaloes (C) CHIBA LOTTE MARINES (C) SoftBank HAWKS

(C) Rakuten Eagles (C) SEIBU Lions (C) HOKKAIDO NIPPONHAM FIGHTERS





【カードファイト!! ヴァンガード】

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C)VANGUARD Divinez Character Design (C)2021-2024 CLAMP・ST





【ヴァイスシュヴァルツブラウ】

(C)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト (C) STPR Inc. (C)nagano / chiikawa committee (C) UUUM (C) Disney (C)HWP (C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L646757 (C)Bushiroad





【ヴァイスシュヴァルツ 】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.

(C)Disney

(C)Frontwing/Project GPT

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)和月伸宏/集英社・「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」製作委員会

(C)高橋陽一/集英社・キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編製作委員会

(C) あfろ・芳文社/野外活動プロジェクト

(C)bushiroad All Rights Reserved.





【カードゲーム祭】

(C)BUSHI (C)VGD CD(C)CLAMP・ST (C) Cygames, Inc. illust:HA/西あすか/chisato/ルノテオ



