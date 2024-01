[株式会社ブシロード]

ブシロードカードゲーム、ブシロードIP、ブシロードゲームズ、プロレスの今後の展開を発表!さらに、2024年に新作プロ野球カードゲームの発売を発表!



株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、2024年1月6日(土)に『ブシロード新春大発表会 2024』をTOKYO DOME CITY HALLにて開催し、カードゲーム、当社IP、ブシロードゲームズ、プロレスに於いて今後の展開を発表しましたことをお知らせいたします。







左から(敬称略) 三森すずこ、木谷高明



■発表会の模様はアーカイブ配信からご覧いただけます。

ブシロード公式チャンネル:https://youtube.com/live/sGgvGvLd600?feature=share



from ARGONAVIS





〇アプリ情報

アプリゲーム『アルゴナビス -キミが見たステージへ-』

2024年リリース!



D4DJ





〇Happy Around! 5th Single「アバンチューールなサマーデーーイズ」発売決定

2月28日、Happy Around! 5枚目のシングル「アバンチューールなサマーデーーイズ」が発売決定しました。



Blu-ray付生産限定盤にはHappy Around!×Lyrical Lily合同LIVE「TWO RHYTHM☆TOURISM」昼公演の映像が収録。

初回生産分限定で、リズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」のシリアル2種、「D4DJ D4 FES. XROSS∞BEAT」の申し込みシリアル、キャストブロマイド1枚(全5種)が封入されます。





〇Lyrical Lilyトークイベント開催決定!

3月24日(日)、飛行船シアターにてLyrical Lilyのトークイベントの開催が決定しました。

好評発売中のLyrical Lily Concept CD「Hello World」に封入のシリアルで応募できます。



〇D4DJ D4 FES. XROSS∞BEAT 5月25日(土)、26日(日)開催

5月25日(土)、26日(日)にパシフィコ横浜国立大ホールにて

「D4DJ D4 FES. XROSS∞BEAT」が開催。

全8ユニット32名の過去最大規模のメンバーでおくるD4DJの祭典に乞うご期待ください。

最速CD先行Aは、現在発売中のD4DJ関連CD「STORY」「クリカエステップ」「真夏のInstant」、

来週発売のLyrical Lily 5th Single「真夏の朝の夢」に封入のシリアルでお申し込みいただけます。



ブシロードゲームズ





〇ブシロードゲームズの今後の発売タイトル紹介

ブシロードゲームズパートでは今後の新作タイトルをPVにて紹介。

発表済み紹介タイトルとして以下4作品を紹介。



■2月29日発売「ゴブリンスレイヤー」初のコンソールゲーム

「ゴブリンスレイヤー -ANOTHER ADVENTURER- NIGHTMARE FEAST」



■3月14日発売 SFアニメの金字塔「マクロス」シリーズの完全新作スクロールシューティングゲーム

「マクロス -Shooting Insight-」



■5月9日発売 豪華客船脱出パズルアクション

「Gift」



■2024年夏発売 TVアニメ「無色転生」初のコンソールゲーム

「無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ Quest of Memories」



そして「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」の新作コンソールゲーム「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 水と光のフルランド」のタイトルとロゴを初公開。

原作者大森藤ノ先生がシナリオ原案を担当する完全オリジナルストーリーで、「ダンまち」ワールドの新しい物語を描きます。



〇HUNTER×HUNTER 新作格闘ゲームのティザームービーを紹介

HUNTER×HUNTER新作格闘ゲームのティザームービーを紹介。動画内ではゴン・キルアをはじめとした6名のキャラクターが登場し、3対3のチーム戦であることを紹介。

タイトルは「HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT」



〇ブシロードゲームズ新作ビジュアルゲームの紹介

PV後半では新作ビジュアルゲームを4作品紹介。

<紹介タイトル>

■2024年発売予定「リルヤとナツカの純白な嘘」

■2024年発売予定「Lilac」

■発売日未定「DUSK INDEX: GION」

■原案・キャラクターデザイン信澤収による「Vurtual Girl@」

さらに、青木陽菜が歌唱を担当した、昨年発売タイトル「GINKA」のEDテーマ「夢浮橋-ユメノウキハシ-」およびTVアニメ「カードファイト!!ヴァンガード will+Dress Season3」ED主題歌「BLUE BUD(Full Size)」のデジタルシングルが1月7日0時より各種音楽サイトにて配信決定となりました。



グリザイア:ファントムトリガー





〇『グリザイア:ファントムトリガー THE STAGE』2024年5月・舞台上演決定!!



2024年5月に飛行船シアターで『グリザイア:ファントムトリガー THE STAGE』の上演が決定!!

『グリザイア:ファントムトリガー』の原作ゲームvol.2とvol.3の間を舞台オリジナルストーリーとして描きます!

公演チケットは本日22時より最速先行の申込受付がスタート!

■日程:2024年5月2日(木)~5月6日(月・祝) 全9公演

■劇場:飛行船シアター(東京・上野)

■原作:フロントウイング 『グリザイア:ファントムトリガー』

■脚色・演出:松タ壱岱

■脚本:入江おろぱ

■出演:

深見玲奈 役/鶴見萌(虹のコンキスタドール)

獅子ヶ谷桐花 役/MEW(ミームトーキョー)

鯨瀬・クリスティナ・桜子 役/鹿目凛(でんぱ組.inc)

狗駒邑沙季 役/小鳩りあ(でんぱ組.inc)

井ノ原真紀 役/清水理子(虹のコンキスタドール)

蒼井春人 役/隈本茉莉奈(虹のコンキスタドール)

有坂秋桜里 役/堀越せな

仙石一縷 役/根岸 愛

■チケット詳細(全席指定/税込み)

S席:16,500円 A席:9,350円 B席:7,150円

舞台公式サイト先行/キャスト先行

受付期間:2024年1月6日(土)22:00~1月31日(水)23:59

▼舞台の続報はこちらをチェック!

舞台公式サイト:https://hikosen.co.jp/stage_grisaia-pt/

舞台公式X:@grisaia_stage

PalVerse





〇BanG Dream! 「MyGO!!!!!」&「Ave Mujica」が【PalVerse】に登場決定!

BanG Dream! 「MyGO!!!!!」&「Ave Mujica」が手のひらサイズのフィギュアシリーズ【PalVerse】に登場が決定!



商品詳細は後日発表!登場までお楽しみに!

■「PalVerse(パルバース)」 とは



『手のひらサイズの新世界』をコンセプトにアニメ・ゲーム・VTuberなどのキャラクターを次世代のデザインで表現したトレーディングフィギュアブランドです。今後世界中の皆様へお届けできるよう様々な展開を行っていきます。

新日本プロレス





〇ビッグマッチスケジュール発表

上半期のビッグマッチ日程が決定!

棚橋弘至新社長が牽引する2024年の新日本プロレスに乞うご期待!

4月6日(土) 東京・両国国技館

4月14日(日) Zepp New Taipei

5月3日(金・祝)、5月4日(土) 福岡・福岡国際センター

6月9日(日) 大阪・大阪城ホール

6月15日(土)、6月16日(日) 北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる

「G1 CLIMAX 34」 8月17日(土)、8月18日(日) 東京・両国国技館

9月中旬 北海道ツアー開催予定



〇新日本プロテイン 新商品発売情報

2023年9月発売以降、大変好評をいただいております「Roseliaプロテインバー」に続き、新たなプロテインバーの新発売が決定しました!!



◆「MyGO!!!!!プロテインバー」 2月28日(水)発売!!

ライブ会場にて先行販売決定!!

・Ave Mujica 1st LIVE「Perdere Omnia」

1月27日(土) 横須賀芸術劇場

・MyGO!!!!! ZEPP TOUR 2024「彷徨する渇望」

2月12日(月・祝) Zepp Haneda(TOKYO)

◆「Ave Mujicaプロテインバー」 2月28日(水)発売!!

ライブ会場にて先行販売決定!!

・Ave Mujica 1st LIVE「Perdere Omnia」

1月27日(土) 横須賀芸術劇場

・MyGO!!!!! ZEPP TOUR 2024「彷徨する渇望」

2月12日(月・祝) Zepp Haneda (TOKYO)

◆「Poppin'Party プロテインバー」 5月31日(金)発売!!

ライブ会場にて先行販売決定!!

・Poppin'Party×MyGO!!!!! 合同ライブ

4月29日(月・祝) 横浜アリーナ

◆「Roseliaプロテインバー第2弾」 5月31日(金)発売!!

ライブ・イベント会場にて先行販売決定!!

・カードゲーム祭2024

5月3日(金・祝)、4日(土) 東京ビッグサイト

・Roselia LIVE TOUR「Rosenchor」

5月26日(日) 福岡サンパレス

◆「【推しの子】プロテインバー」 5月31日(金)発売!!

イベント会場にて先行販売決定!!

・カードゲーム祭2024

5月3日(金・祝)、4日(土) 東京ビッグサイト

◆「ホロライブプロダクションプロテインバー」 5月31日(金)発売!!

イベント会場にて先行販売決定!!

・カードゲーム祭2024

5月3日(金・祝)、4日(土) 東京ビッグサイト



STARDOM





〇岩谷麻優の自伝的映画『家出レスラー』、本年5月17日全国ロードショー!

◆映画『家出レスラー』ムビチケが2月16日(金) 発売!

2・17後楽園ホール大会から会場物販でも販売スタート!



各コンテンツ詳細URL&SNSアカウント





【from ARGONAVIS】

from ARGONAVIS 公式サイト:https://argo-bdp.com/

from ARGONAVIS 公式X(旧Twitter):https://twitter.com/ARGONAVIS_info

『アルゴナビス -キミが見たステージへ-』公式サイト:https://kimisute-argo.bushiroadgames.com/

『アルゴナビス -キミが見たステージへ-』公式X(旧Twitter):https://twitter.com/kimisute_INFO



【D4DJ】

D4DJ公式サイト https://d4dj-pj.com/

D4DJ公式X https://twitter.com/D4DJ_pj



【ブシロードゲームズ】

公式サイト https://bushiroadgames.com/

公式X https://twitter.com/bushiroadgames



【グリザイア ファントムトリガー】

舞台公式サイト:https://hikosen.co.jp/stage_grisaia-pt/

舞台公式X:@grisaia_stage



【PalVerse】

PalVerse公式HP:https://palverse-figure.com/

ブシロードホビー公式X:https://twitter.com/bushi_hobby_jp

ブシロードホビー公式Instagram:https://www.instagram.com/bushiroad_hobby/



【新日本プロレス】

■新日本プロレス関連リンク:大会関連

新日本プロレス公式サイト:https://www.njpw.co.jp/

新日本プロレス公式X(旧Twitter):https://twitter.com/njpw1972



■新日本プロテイン関連リンク:プロテイン関連

新日本プロテイン公式サイト:https://king-of-fitness.jp

新日本プロテイン公式X(旧Twitter):https://twitter.com/KingOfFitnessJp



【スターダム】

ファンクラブ『My STARDOM』:https://fan.pia.jp/stardom/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/wwr_stardom



企業プレスリリース詳細へ (2024/01/07-12:46)