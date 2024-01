[株式会社ブシロード]

ブシロードカードゲーム、ブシロードIP、ブシロードゲームズ、プロレスの今後の展開を発表!さらに、2024年に新作プロ野球カードゲームの発売を発表!



株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、2024年1月6日(土)に『ブシロード新春大発表会 2024』をTOKYO DOME CITY HALLにて開催し、カードゲーム、当社IP、ブシロードゲームズ、プロレスに於いて今後の展開を発表しましたことをお知らせいたします。







左から(敬称略) 三森すずこ、木谷高明



ブシロード公式チャンネル:https://youtube.com/live/sGgvGvLd600?feature=share



プロ野球カードゲーム DREAM ORDER







プロ野球がカードゲームで開幕!

『プロ野球カードゲーム DREAM ORDER』2024年4月発売決定!



『プロ野球カードゲーム DREAM ORDER』とは

ブシロードが贈る、一般社団法人日本野球機構(NPB)承認の新作プロ野球トレーディングカードゲームです。

監督となって選手を起用し、自分だけの「ドリームオーダー」で対戦したり、好きな選手のカードをコレクションしたりして楽しむことができます。





〇商品情報



スタートデッキ12種とブースターパック2種が2024年4月20日(土)に発売決定!

▼商品詳細はこちら

https://dreamorder.com/products/





〇イベント情報



『プロ野球カードゲーム DREAM ORDER』 の遊び方が学べるティーチングツアーが発売前から発売後にかけて開催決定!

参加は無料で、参加者には12球団各マスコットのPRカード12種からお好きな2枚をプレゼントいたします。

開催店舗などの情報は順次発信予定!お楽しみに!



▼ティーチングツアー詳細はこちら

https://dreamorder.com/event/teaching-tour

▼発表内容まとめページはこちら

https://dreamorder.com/news/post-3





プロ野球カードゲーム DREAM ORDER公式HP:https://dreamorder.com/

プロ野球カードゲーム DREAM ORDER公式X:https://twitter.com/dreamorder_tcg

プロ野球カードゲーム DREAM ORDER公式Instagram:https://www.instagram.com/dreamorder_tcg

プロ野球カードゲーム DREAM ORDER公式チャンネル:https://www.youtube.com/@dreamorder_tcg







カードファイト!! ヴァンガード





〇主人公明導アキナ役の宮田俊哉さんよりビデオメッセージが配信!

そしてアニメ新シリーズ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」第1話の最速試写!キャラクターデザイン原案CLAMPの描き下ろしカードも収録決定!

さらにアニメと「D4DJ Groovy Mix」のコラボも!



〇「ぶいすぽっ!」コラボ決定!PVも公開!6月発売のブースターパックにコラボカードで収録決定!





ヴァイスシュヴァルツ





〇新規参戦タイトル8作品を大発表!2024年もビッグタイトルがヴァイスシュヴァルツに集結!



■新規参戦タイトル

・トライアルデッキ&ブースターパック「ブルーアーカイブ」2024年2月9日(金)発売決定!

・プレミアムブースター「ペルソナ3 リロード」2024年5月17日(金)発売決定!

・トライアルデッキ&ブースターパック「Disney ミラー・ウォリアーズ」2024年5月24日(金)発売決定!

・ブースターパック 「グリザイア:ファントムトリガー」2024年6月7日(金)発売決定!

・トライアルデッキ「アイドルマスター シンデレラガールズ Type:Cute」「アイドルマスター シンデレラガールズ Type:Cool」「アイドルマスター シンデレラガールズ Type:Passion」&ブースターパック「アイドルマスター シンデレラガールズ Next Twinkle!」2024年6月28日(金)発売決定!

・トライアルデッキ&ブースターパック「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」2024年7月12日(金)発売決定!

・ブースターパック「キャプテン翼」2024年秋 発売決定!

・トライアルデッキ&ブースターパック 『ゆるキャン△ SEASON3』2024年発売決定!



今後の発売スケジュール



ヴァイスシュヴァルツブラウ





〇発売決定商品情報

5月10日(金) スタートデッキ&ブースターパック「新テニスの王子様」



〇新規参戦作品 (※順不同)

・ブースターパック「ちいかわ vol.2」

・ブースターパック「すとぷり vol.2」

・「カラフルピーチ」

・「Disney TsumTsum」

・「HoneyWorks~告白実行委員会~」

・「サンリオキャラクターズ」



〇今後の新商品情報 (※発売日順)

2月16日(金) スタートデッキ&ブースターパック「ホロスターズ」

3月22日(金) スタートデッキ&ブースターパック「ディズニー ツイステッドワンダーランド」

4月12日(金) ブースターパック「名探偵コナン Vol.2」

5月10日(金) スタートデッキ&ブースターパック「新テニスの王子様」



BanG Dream!





〇劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の制作が決定



TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の新作劇場版となる、劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の制作が決定いたしました。

タイトル:

劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」

前編 : 春の陽だまり、迷い猫

後編 : うたう、僕らになれるうた & FILM LIVE

公開時期:2024年内公開予定



〇TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」の放送時期が決定

鋭意製作中と発表しておりました、TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」の放送時期が決定いたしました。

TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」は、2025年1月より放送を予定しております。



〇MyGO!!!!! 4th Single 詳細発表

2024年春リリース予定のMyGO!!!!! 4th Singleの詳細を発表!

タイトル:MyGO!!!!! 4th Single「砂寸奏/回層浮」(読み:さすらい/かいそう)

発売日 :2024年3月20日(水)

価格 :Blu-ray付生産限定盤 7,700円(税込)/通常盤1,760円(税込)

詳しくはこちら:https://bang-dream.com/discographies/3575



〇TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」Blu-ray 詳細発表

2024年春発売予定のMyGO!!!!! 4th Singleの詳細を発表!

タイトル:TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」Blu-ray 上巻/下巻

発売日 :2024年4月17日(水)

価格 :各 19,800円(税込)



詳しくはこちら:

上巻 https://bang-dream.com/discographies/3576

下巻 https://bang-dream.com/discographies/3630



〇Poppin'Party×MyGO!!!!! 合同ライブ タイトル・キービジュアル公開

4月に開催されるPoppin'Party×MyGO!!!!! 合同ライブのライブタイトル・キービジュアルを公開!



公演名:Poppin'Party×MyGO!!!!! 合同ライブ「Divide/Unite」

日時 :2024年4月29日(月・祝) 開場17:00/開演18:00

会場 :横浜アリーナ

価格 :プレミアムシート(特製グッズ付き):25,300円(税込)

一般指定席(特製グッズ付き) :14,300円(税込)

一般指定席 :9,900円(税込)



チケット最速先行抽選:

【申込期間1.】

MyGO!!!!! 1st Album「迷跡波」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。

受付期間:2023年11月4日(土) 10:00 ~ 2024年2月19日(月) 23:59

【申込期間2.】

Poppin'Party 19th Single「新しい季節に」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。

受付期間:2024年1月24日(水) 10:00 ~ 2024年2月19日(月) 23:59



詳細はこちら:https://bang-dream.com/events/pp_mygo



〇MyGO!!!!! 6th LIVE 開催決定

早くも7月にMyGO!!!!!の単独ライブ2DAYSが開催決定!

公演名:MyGO!!!!! 6th LIVE

日時 :2024年7月27日(土)・28日(日)

会場 :武蔵野の森総合スポーツプラザ

チケット最速先行抽選:

TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」Blu-ray初回生産分に申込券が封入



詳細はこちら:https://bang-dream.com/events/mygo_6th



〇MyGO!!!!! ZEPP TOUR 2024「彷徨する渇望」 配信チケット販売開始

2月12日(月・祝)の東京公演を皮切りに開催されるMyGO!!!!!初の全国ツアー。

会場チケットはSOLD OUTとなった本ツアーの、ライブ配信が東京・愛知公演で決定!

公演名 :MyGO!!!!! ZEPP TOUR 2024「彷徨する渇望」

配信チケット:

対象公演:東京公演・愛知公演

価格 :5,500円(税込)

購入期間:東京公演 ~2月19日(月) 21:00

愛知公演 ~4月18日(木) 21:00

視聴期間:東京公演 ~2月19日(月) 23:59

愛知公演 ~4月18日(木) 23:59



詳細はこちら:https://bang-dream.com/events/mygo_tour2024



〇MyGO!!!!! 「処救生」MVが公開

スマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」にて好評配信中の楽曲「処救生」(読み:こきゅう)のMVが、MyGO!!!!!公式YouTubeチャンネルにて1月6日(土) 23:00よりプレミア公開!



MVはこちら:https://www.youtube.com/watch?v=1_XZ0VJIpwI



少女☆歌劇 レヴュースタァライト





〇2月25日開催「舞台少女大運動会 revival」追加情報公開

総勢30名のキャストが出演する本イベントのプレイガイド先行が、1月6日22時より開始。

さらに1月9日21時より、舞台少女大運動会のチーム分けドラフト会議をYoutube公式chにて生配信。

各チームのリーダーとチームロゴを発表。

公演に関する詳細はこちら:https://revuestarlight.com/event/9781/



〇2024年6月にReading Theatre 朗読劇「遙かなるエルドラド」神戸公演が決定

昨年12月に開催した朗読劇「遙かなるエルドラド」の神戸公演が決定。

レヴュースタァライトとしては初の地方での公演となります。

出演キャスト他詳細は後日発表いたします。



〇2024年9月青嵐総合芸術学院新作舞台の上演が決定

2020年上演「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE 青嵐- BLUE GLITTER」から4年、2024年9月に飛行船シアターにて青嵐総合芸術学院の新作舞台の上演が決定いたしました。



〇2024年11月九九組出演舞台の演目を発表

昨年9月9日に発表された九九組出演新作舞台の上演演目を発表。

演目はスマートフォン用アプリ「少女歌劇レヴュースタァライトRe-LIVE-」にて描かれた「別れの戦記」。上演は11月を予定しており、本作は新プロジェクトの第1弾として上演されます。



〇コンソールゲームの詳細が発表

レヴュースタァライト初のコンソールゲーム「舞台奏像劇 遙かなるエルドラド」の発売日が8月8日に決定いたしました。

プラットフォームはNintendo Switch/Steam。通常版はパッケージ版とダウンロード版にて展開。

パッケージ版にはスタァライトEDITION/超スタァライトEDITIONの2種が豪華版として発売されます。

スタァライトEDITIONには通常パッケージ版に加えて、「遙かなるエルドラド」の戯曲台本最終稿および12月に上演されたReading Theater4弾朗読劇「遙かなるエルドラド」を収録したBDが付属します。超スタァライトEDITIONはスタァライトEDITIONの内容に加えて、ゲーム本編で流れるキネマシトラス制作新作ショートアニメーションの複製原画をシリアル付にて付属いたします。

なお、超スタァライトEDITIONは999個限定でブシロードオンラインストアにて販売。1月6日22時より抽選販売の受付が開始されます。





【プロ野球カードゲーム DREAM ORDER】

プロ野球カードゲーム DREAM ORDER公式HP:https://dreamorder.com/

プロ野球カードゲーム DREAM ORDER公式X:https://twitter.com/dreamorder_tcg

プロ野球カードゲーム DREAM ORDER公式Instagram:https://www.instagram.com/dreamorder_tcg

プロ野球カードゲーム DREAM ORDER公式チャンネル:https://www.youtube.com/@dreamorder_tcg



【カードファイト!! ヴァンガード】

「カードファイト!! ヴァンガード」公式ポータルサイト:https://cf-vanguard.com

TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 」公式サイト:https://anime.cf-vanguard.com/vgd/

「カードファイト!! ヴァンガード」公式X(旧Twitter):https://twitter.com/cfvanguard_PR

「カードファイト!! ヴァンガード」公式TikTok:https://www.tiktok.com/@cfvanguard

YouTube「ヴァンガードチャンネル」:https://www.youtube.com/user/VanguardCH



【ヴァイスシュヴァルツ 】

ヴァイスシュヴァルツ公式サイト:https://ws-tcg.com/

ヴァイスシュヴァルツ公式 X(旧Twitter):https://twitter.com/wstcg

「ヴァイスシュヴァルツ&Re バース」公式チャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g



【ヴァイスシュヴァルツブラウ】

ヴァイスシュヴァルツブラウ公式サイト:https://ws-blau.com/

ヴァイスシュヴァルツブラウ公式X(旧Twitter):https://twitter.com/wsblau_info

ヴァイスシュヴァルツブラウ公式Instagram:https://www.instagram.com/wsblau_info/

ヴァイスシュヴァルツブラウ公式チャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCDy9jDl0RhD3QHBaccAmceg



【BanG Dream!】

BanG Dream!公式サイト:https://bang-dream.com

BanG Dream!公式X(旧Twitter):https://twitter.com/bang_dream_info

BanG Dream!公式Instagram:https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

公式YouTube「バンドリちゃんねる☆」:https://www.youtube.com/@bang_dream_official



【少女☆歌劇 レヴュースタァライト】

スタァライト公式HP:http://revuestarlight.com





