[株式会社WOWOW]

米米CLUB「a K2C ENTERTAINMENT TOUR 2023 ~WILD SOUL CARNIVAL~」

9月24日(日)午後9:00 [WOWOWライブ] [WOWOWオンデマンド]







1982年の結成から昨年で40周年、「君がいるだけで」の大ヒットから同じく昨年で30周年を迎えた米米CLUB。変わることのない高いパフォーマンス力を誇示し続けている彼らが、2年ぶりの全国ツアー「WILD SOUL CARNIVAL」を6月から開催!このツアーの中から8月6日(日)に神奈川・ぴあアリーナMMで行なわれたステージの模様を、いよいよ9月24日(日)午後9:00より全曲ノーカットでお届け!

今春、CM曲にもなった彼らのライブの定番曲「Shake Hip!」をはじめ、8月にトリビュートアルバムがリリースされた「浪漫飛行」など、“CARNIVAL(お祭り)”を盛り上げる楽曲を多数披露。ショービジネスのスタイルを大きく変えた米米CLUBの最新パフォーマンスをお見逃しなく!

この放送・配信に先駆けて、米米CLUB本人からのコメント映像が到着!WOWOW音楽公式X(旧Twitter)アカウント(@wowow_mj)にて公開中!こちらのチェックもお忘れなく!



※WOWOWオンデマンドでは放送終了後~2週間のアーカイブ配信あり



今回はさまざまな“動物”がモチーフ!?米米CLUBのお祭りを全曲ノーカットでお届け。

令和の米米CLUBのライブパフォーマンスをぜひその目に焼き付けてほしい。



レオのうた

浪漫飛行

WE ARE MUSIC!

愛はつづいてる

俺色にそまれ

君がいるだけで

セレンゲティ

大草原(生贄)

野生の女

やっタンゴたっタンゴ

いみじくも君は遠い彼方 海より深い恋なの

Blow it up! (That’s our job)

ワイルドソウル

OH!

Primitive Love

EL CO-CONGA

どうにもとまらない

Shake Hip!

ときの旅路

上を向いて唄おう



