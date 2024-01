[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社アルゴナビス(本社:東京都中野区、代表取締役社長:北岡那之)は、「from ARGONAVIS × バンドやろうぜ! SPECIAL LIVE - CROSSOVER -」開催についてご報告いたします。

報道関係の皆様におかれましては、 ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、 お願い申し上げます。















アニメ、ゲーム、声優によるリアルライブ等、様々なメディアミックスを展開する「from ARGONAVIS」より、

TOKYO DOME CITY HALLにて【from ARGONAVIS × バンドやろうぜ! SPECIAL LIVE - CROSSOVER -】を開催。

「from ARGONAVIS」からはGYROAXIA、Fantôme Iris、「バンドやろうぜ!」からはOSIRISが出演し、

それぞれのバンドの色を活かした個性豊かなパフォーマンスを披露。

プロジェクトの垣根を超えたこのイベントならではのスペシャルなコラボレーションも行われ、会場は大熱狂に包まれた。



本公演は配信を実施。アーカイブ期間は国内配信、海外配信ともに2024年1月11日(木)23:59までとなっている。



■セットリスト

01.ザクロ/Fantôme Iris

02.Into the Flame/Fantôme Iris

03.XX in Wonderland/Fantôme Iris

04.銀の百合/Fantôme Iris

05.Janus /Fantôme Iris

06.棺の中のセラヴィ(Special version) /Fantôme Iris

07.Brilliant Days/Fantôme Iris

08.Darkness/OSIRIS

09.Desire/OSIRIS

10.Chain/OSIRIS

11.Bloody Masquerade /OSIRIS×FELIX from Fantôme Iris

12.Beyond the Limit/OSIRIS

13.Re:incarnation/OSIRIS

14.Dreams/OSIRIS

15.Heavenly Breeze/OSIRIS

16.MANIFESTO/GYROAXIA

17.Freestyle/GYROAXIA

18.Fighting Spirit/GYROAXIA

19.Breaking the ROCK!!/GYROAXIA

20.HELLO/GYROAXIA

21.Existence/GYROAXIA×高良京 from OSIRIS

22.DANCING PARANOIA/GYROAXIA

23.ALL MY PARTS/GYROAXIA

En1.ピエロ/ALL CAST

En2.Voice/ALL CAST



■公演概要

公演名:from ARGONAVIS × バンドやろうぜ! SPECIAL LIVE - CROSSOVER -

日時:2024年1月5日(金)

開演 18:00

会場:TOKYO DOME CITY HALL

出演:GYROAXIA, Fantôme Iris, OSIRIS



詳細:https://argo-bdp.com/live/post-39522/



■配信視聴チケット情報



国内配信:https://eplus.jp/argo_banyaro2024/st/

受付期間:~2024年1月11日(木)21:00

アーカイブ期間:~2024年1月11日(木)23:59まで



海外配信:https://ib.eplus.jp/argo_banyaro2024

受付期間:~2024年1月11日(木)21:00

アーカイブ期間:~2024年1月11日(木)23:59まで



価格:¥5,500(税込)

※国内・海外配信共通





■「from ARGONAVIS(フロム アルゴナビス)」とは

アニメ、舞台、リアルライブ等様々なメディアミックスを展開するボーイズバンドプロジェクト。新たなゲームアプリ「アルゴナビス -キミが見たステージへ-(キミステ)」のリリースも予定している。

キャラクターを演じる声優自身がライブパフォーマンスを行う「Argonavis(アルゴナビス)」「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」、キャラクターを演じる声優とサポートメンバーがライブパフォーマンスを行う「Fantôme Iris(ファントムイリス)」「風神RIZING!(フウジンライジング)」「εpsilonΦ(イプシロンファイ)」と個性豊かなバンドの生演奏による迫力のライブも魅力。2023年5月には新たなバンド「ST//RAYRIDE(ストレイストライド)」も登場し、ますます盛り上がりを見せている。





from ARGONAVIS公式サイト:https://argo-bdp.com/

from ARGONAVIS公式X(旧Twitter):https://twitter.com/ARGONAVIS_info

from ARGONAVIS公式TikTok:https://tiktok.com/@argonavis_official

TVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」公式サイト:https://anime.argo-bdp.com

YouTube「ARGONAVIS ch.」:https://www.youtube.com/channel/UCc7Uz7Juj6VlihelzCWoMnQ

from ARGONAVIS公式ファンクラブ:https://pre.argo-navi.com/

株式会社アルゴナビス公式X(旧Twitter):https://twitter.com/ARGONAVIS_inc



■「バンドやろうぜ!」とは

Aniplex×Sony Musicが贈る「青春」×「バンド」リズムゲーム「バンドやろうぜ!」。

「BLAST」「OSIRIS」「Fairy April」「Cure2Tron」といった個性豊かなバンドが登場し、

2019年3月に惜しまれつつサービス終了となったものの、その後もライブやタイアップなど、展開が続いている。

2023年3月には、3年振りに待望のライブイベント「バンドやろうぜ!ドリームマッチ デュエル・ギグ2023 RAVEN/ADVENT」が豊洲PITにて開催された。



バンドやろうぜ! 公式HP:https://www.banyaro.net/

バンドやろうぜ!公式X(旧Twitter):banyaro_net





※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)ARGONAVIS project. (C)BANYARO PROJECT

Photographer:西槇太一







企業プレスリリース詳細へ (2024/01/06-10:46)