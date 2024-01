[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、2024年1月6日(土)にTOKYO DOME CITY HALLで開催された「ブシロード新春大発表会 2024」にて、新作トレーディングカードゲーム『プロ野球カードゲーム DREAM ORDER』を2024年4月に発売することを発表いたしました。







■発表会の模様はアーカイブ配信からご覧いただけます。

https://www.youtube.com/live/sGgvGvLd600?si=2Q_paV25o58-q1b2



『プロ野球カードゲーム DREAM ORDER』とは





ブシロードが贈る、一般社団法人日本野球機構(NPB)承認の新作プロ野球トレーディングカードゲームです。

監督となって選手を起用し、自分だけの「ドリームオーダー」で対戦したり、好きな選手のカードをコレクションしたりして楽しむことができます。



『プロ野球カードゲーム DREAM ORDER』 ゲーム情報





〇基本ルール

ゲームの中心は投手(ピッチャー)と打者(バッター)の勝負!

カードごとに様々な能力あり、カードゲームならではの読み合い・心理戦を楽しむことができます。





〇カード種類

基本となる「選手カード」に加え、「戦術カード」「チームカード」「タイムポイント」の全4種類が存在します。





〇『プロ野球カードゲーム DREAM ORDER』の魅力

お気に入りの球団や選手から自由にオーダーを組むことが可能です。

監督となって選手を起用し、打順を決めて、自分だけの「ドリームオーダー」で勝利をつかもう!





山本昌さん、吉田伸男アナウンサーが「ドリームオーダー」を作成!





「ブシロード新春大発表会 2024」ではゲストに元プロ野球・中日ドラゴンズ投手の山本昌さん、MCに吉田伸男アナウンサーを迎えて、お2人に「ドリームオーダー」を作成いただきました。





スタートデッキ12種4月20日(土)発売!





プロ野球12球団のスタートデッキが発売!

この商品は構築済みデッキ、プレイマットがセットになっており、購入すればすぐにでも『プロ野球カードゲーム DREAM ORDER』が楽しめます。



〇商品情報

【商品名】

セ・リーグ スタートデッキ「阪神タイガース」

セ・リーグ スタートデッキ「広島東洋カープ」

セ・リーグ スタートデッキ「横浜DeNAベイスターズ」

セ・リーグ スタートデッキ「読売ジャイアンツ」

セ・リーグ スタートデッキ「東京ヤクルトスワローズ」

セ・リーグ スタートデッキ「中日ドラゴンズ」

パ・リーグ スタートデッキ「オリックス・バファローズ」

パ・リーグ スタートデッキ「千葉ロッテマリーンズ」

パ・リーグ スタートデッキ「福岡ソフトバンクホークス」

パ・リーグ スタートデッキ「東北楽天ゴールデンイーグルス」

パ・リーグ スタートデッキ「埼玉西武ライオンズ」

パ・リーグ スタートデッキ「北海道日本ハムファイターズ」

【発売日】2024年4月20日(土)

【希望小売価格】各1,500円(税込)

※この商品は2023年10月10日時点のNPB登録情報で制作しております。

【商品内容】

・構築済みデッキ

(メインデッキ30枚+オーダーデッキ12枚):1個

・チームカード:1枚

・タイムポイント:5枚

・プレイマット:1枚

・ルールシート:1枚

▼商品詳細はこちら

https://dreamorder.com/products/category/deck/



ブースターパック2種 2024年4月20日(土)発売!





セントラル・リーグとパシフィック・リーグのブースターパックが同時発売となります。

2023年シーズンを彩った選手や、WBC優勝メンバーを多数収録!

スタートデッキのカードと組み合わせ、自分だけのドリームオーダーを構築することができます。



〇商品情報

【商品名】

セ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.1

パ・リーグ ブースターパック 2024 Vol.1

【発売日】2024年4月20日(土)

【希望小売価格】

1パック カード 8枚入り 400円(税込)

※この商品は2023年10月10日時点のNPB登録情報で制作しております。

▼商品詳細はこちら

https://dreamorder.com/products/category/pack/



ティーチングツアー開催決定!







『プロ野球カードゲーム DREAM ORDER』の遊び方が学べるティーチングツアーが発売前から発売後にかけて開催決定!

参加無料で、参加者には12球団各マスコットのPRカード12種からお好きな2枚をプレゼントいたします。

開催店舗などの情報は順次発信予定!お楽しみに!

▼ティーチングツアー詳細はこちら

https://dreamorder.com/event/teaching-tour



SNS開設キャンペーン開催!







『プロ野球カードゲーム DREAM ORDER』公式Xアカウント(@dreamorder_tcg)をフォローしてキャンペーン対象ポストをリポストすると、12球団マスコットのPRカードを抽選で10名様にプレゼントします。

応募期間は、1月15日(月)23:59まで!是非ご参加ください。

▼詳細はこちら

https://dreamorder.com/news/post-2



プロ野球カードゲーム DREAM ORDER公式HP:https://dreamorder.com/

プロ野球カードゲーム DREAM ORDER公式X:https://twitter.com/dreamorder_tcg

プロ野球カードゲーム DREAM ORDER公式Instagram:https://www.instagram.com/dreamorder_tcg

プロ野球カードゲーム DREAM ORDER公式チャンネル:https://www.youtube.com/@dreamorder_tcg



