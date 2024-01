[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社である株式会社劇団飛行船(本社:東京都中野区、代表取締役社長:山本陽介)は、『グリザイア:ファントムトリガー THE STAGE』の上演が決定したことをお知らせいたします。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。







人気ゲーム“グリザイア”シリーズを基にした、『グリザイア:ファントムトリガー THE STAGE』の舞台公演が2024年5月に上演決定!舞台では原作ゲームvol.2とvol.3の間を完全オリジナルストーリーとして描きます!公演チケットの最速先行は本日1月6日(土)22:00より申込受付開始です!



グリザイア:ファントムトリガーとは





『グリザイア:ファントムトリガー』はフロントウイングより発売されたゲーム、“グリザイア”シリーズ作品の1つ。『グリザイアの果実』、『グリザイアの迷宮』、『グリザイアの楽園』に続く作品として発売された。

様々な理由で行き場を失くした少女達は、国防を担う人材を育てる“美浜学園”という特殊技能訓練校に通う。

銃と実弾を与えられ、彼女達は命すらも顧みられることのない危険な超法規的活動を繰り返す。

どうせ磨り潰される命なら、銃を手にして戦うことを選んだ少女達の未来は…?



公演情報





【公演概要】

『グリザイア:ファントムトリガー THE STAGE』



■日程:2024年5月2日(木)~5月6日(月・祝) 全9公演

5月2日(木) 19:00

5月3日(金・祝)13:00 / 18:00

5月4日(土) 13:00 / 18:00

5月5日(日) 13:00 / 18:00

5月6日(月・祝)13:00 / 18:00



※本編終了後、ライブパート(一部日替わり)がございます。

※本編終了後にアフタートークを予定しております。

※ライブパートの日替わり・アフタートークのスケジュールは後日発表いたします。



■会場:飛行船シアター

(〒110-0015 東京都台東区東上野4-24-11)



■出演者



深見玲奈役:鶴見萌(虹のコンキスタドール)

獅子ヶ谷桐花役:MEW(ミームトーキョー)

鯨瀬・クリスティナ・桜子役:鹿目凛(でんぱ組.inc)

狗駒邑沙季役:小鳩りあ(でんぱ組.inc)

井ノ原真紀役:清水理子(虹のコンキスタドール)

蒼井春人役:隈本茉莉奈(虹のコンキスタドール)

有坂秋桜里役:堀越せな

仙石一縷役:根岸 愛

and more…!



■スタッフ

原作:フロントウイング 『グリザイア:ファントムトリガー』

脚色・演出:松多壱岱

脚本:入江おろぱ

衣装:藤衣裳

ヘアメイク:earch



主催:株式会社劇団飛行船

協力:株式会社ブシロード、株式会社ブシロードミュージック



【チケット価格(税込/全席指定)】

S指定席(~L列・特典付き):16,500円

A指定席(1階席M列以降):9,350円

B指定席(2階席):7,150円

※A列の販売はございません。

※S指定席の特典は後日公開いたします。



【チケット販売スケジュール】

■公式サイト先行

受付期間:2024年1月6日(土)22:00~1月31日(水)23:59

※URLは舞台公式サイトをご確認ください。



■キャストFC先行

受付期間:2024年1月6日(土)22:00~1月31日(水)23:59

※各キャスト先行の詳細に関しましては、出演者の公式サイトや公式SNS等をご確認ください。

※URLは各出演者の公式サイトや公式SNS等をご確認ください。



舞台公式サイト:https://hikosen.co.jp/stage_grisaia-pt/

舞台公式X:@grisaia_stage

【著作権表記】

※掲載の際には以下の記載をお願いいたします。

(C)Frontwing (C)GRISAIA Phantom Trigger THE STAGE



企業プレスリリース詳細へ (2024/01/07-12:46)